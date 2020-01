Kigogo aonesha thamani ya "F" yake ya hesabu issue ya ATCL

Anaandika CPA Juma Jamal, MBA



Nimekuwa katika utaalamu wa biashara ya ndege hapa South Africa kwa miaka 10 sasa.



Hapo Tanzania punguzeni saisa, nameona Rais yuko kazini, watu mko katika siasa kwenye kila kitu.



Nimeona siasa za jamaa hapo anaitwa Kigogo, simjui ni nani lakini nikauliza zaidi nikapata wanaomfahamu wakaniambia "hatunashida naye; tunayajua matatizo yake vyema na mengi mtazidi kuyajua tararibu wakati akielekea kuishiwa."



Usomaji wa taarifa za fedha unahitaji utaalamu ingawa si mkubwa sana. Niseme tu jana huyo Kigogo kadhihirisha alichoniambia mmoja wa waliosoma naye kwamba hilo jamaa ni "F" liligonga zero hesabu ndio maana uwezo wake wa kufikiri ni below 4% ya IQ.



Sasa sikiliza kituko hiki:



Huwezi kukenua na kufurahia eti ATCL haipati faida kwa kuangalia jambo moja na pia kutozingatia ukweli kuwa hadi leo bado kuna uwekezaji mkubwa unafanyika; kupewa ndege mpya, kufungua ofisi nchi mbalimbali, vibali vya kimataifa na ground and/or air services, marketing upya imeanza kuna madeni ya kijinga ya nyuma yaliyoingiwa na Shirika (enzi za ndege moja, wafanyakazi 200!!) sasa ni akili yenye matope tu inayoweza kubeza juhudi za Magufuli kulifufua shirika na kuhoji kwa nini assets bado zinazidi liability!!! Ni kitaalamu hii sio tatizo ilimradi Shirika linajiboresha linaongeza assets na linapunguza madeni ni hali ya kawaida kibiashara.



Sasa tuangazie manufaa ya jumla ya uwekezaji wa Serikali mpaka sasa katika kufufua Shirika:



1. Shirika limerudi hewani kutoka ndege moja chakavu hadi nane na 3 zinakuja;



2. Heshima ya shirika na nchi vimekuwa juu, twiga yuko hewani, anameremeta;



3. Ajira zimeongezeka kwa marubani, wahudumu n.k- zaidi ya wafanyakazi 300 direct wameajiriwa acha indirect wanaokata tiketi, mizigo, vyakula etc wanaozidi 3,000 kwa value chain na uzoefu wangu katika airlines;



4. Ndege zimekuwa na faida nyingine kama kuongezeka watalii hapo nchini wanaokwenda maeneo mbalimbali na sasa hata wanaoingia nchini moja kwa moja kutoka India (nchi yenye watu Bilioni 1.3 sasa) na ikianza safari za China ndio itakuwa balaa;



5. Ukisoma hiyo taarifa aliyotumia Kigogo kwa F yake ya hesabu kashindwa kuona mema mengi, ukiisoma kipengele cha mapato, utaona Shirika limeongeza mapato kutoka Bilioni 23 mpaka Bilioni 53 ndani ya mwaka mmoja tu yaani Julai, 2017 hadi Julai 2018. Mwaka 2014/15 huwezi kuamini mapato ya ATCL yalikua chini ya TZS Bilioni 1 tena ni kama Milioni 800 hivi, 2015/16 kama Bilioni 3 hivi na 2016/17 yakakua hadi Bil 23.



6. Shirika limeongeza abiria kutoka wastani wa elfu nne mpaka elfu 65;



7. Ukiangalia biashara acha kipimo cha assets na madeni; ATCL imepunguza hasara ya kibiashara kutoka Bilioni 16 hadi Bilioni 10 (Maana yake uwekezaji zaidi wa ndege mpya na biashara mpya na kupunguza anasa ndani ya Shirika hasara zinazidi kuondoka). Kumbukeni Mwaka 2015/16 hasara za ATCL zilikuwa Bilioni 38 leo Bilioni 10 tu!!!



Kibiashara na kiuchumi, Shirika hili lipo timamu sana na mtu anayejua biashara hasa uchumi wa ndege hawezi kuumiza kichwa, abiria wanaongezeka, ruti zinapanuka, ndege mpya zinakuja na kama wakiwekeza kimkakati na kupunguza matumizi makubwa, siku si nyingi mtatafuta visingizio vingine kuibeza ATCL au Serikali inayowekeza kwa kuona mbali;



8. Mwaka 2015 market share ya Shirika ilikuwa asilimia 2.5 pekee leo nimeangalia taarifa za hapo nyumbani wanakwenda asilimia 40, nadhani ni zaidi ya F kuponda shirika kama hili; na



9. Usisahau, sasa hata wale waliowahi kusema ndege hizi ni mbovu, sasa wameanza kuelewa na wanazipanda hizi ndege, wanafurahia, hii maana yake uaminifu kwenye ndege za ATCL umepanda.



10. Kwa biashara na ruti za kimataifa kama China zinazoanza mwaka huu, ndege zaidi ya 3 zinazotarajiwa kuingia, Shirika linaweza kuanza kutengeneza faida mapema kuliko inavyodhaniwa kwa sababu pia ATCL imeanza kuaminiwa kwa mashirika mengine na najua wataanza kushirikiana, kuachiana au kupeana ruti hizi karibuni. Watasema wenyewe, mimi si msemaji wao lakini nafahamu yapo majadiliano hata hapa Afrika Kusini alianza.



Kila la kheri mtoto wetu ATCL. Endelea kufanya kazi kwa bidii zaidi...





