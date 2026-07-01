Kifo cha Dereva wa John Heche Polisi wamepata pa kuanzia, waanze na John Heche kufanya uchunguzi

Troll JF said:



Pia soma



“In a criminal investigation, being the last person to see a victim alive is the most critical starting point for police. Such an individual automatically becomes a person of interest and will face intense scrutiny”



Pia katika kesi ya Mathayo mwalimu na mwenzake dhidi ya Jamhuri mahakama ilisema. CAT 2008

View attachment 3619782 Natoa Pole za Dhati kwa CHADEMA kwa kuondokewa na mwanafamilia ambaye alikua dereva wa Dereva wa John Heche Kama ni Dereva wa John Heche na Mtu Wa mwisho kuonekana na Marehemu ni John Heche hakika awaridhishe polisi kwanini hausiki katika mauaji hayo. Jeshi la Polisi walitakiwa mpaka sasa wawe wanamshikilia John Heche kwa upelelezi wa mauji ya dereva wake kuna principle moja inasemaPia soma TANZIA - Dereva wa John Heche akutwa amefariki chumbani Kigoma Click to expand...

Yes,huyo ndie mtuhumiwa namba moja, na hawezi kukwepa uwajibikaji katika jambo hilo la kusikitisha sana