Kifo cha Dereva wa John Heche Polisi wamepata pa kuanzia, waanze na John Heche kufanya uchunguzi

Kifo cha Dereva wa John Heche Polisi wamepata pa kuanzia, waanze na John Heche kufanya uchunguzi

Troll JF

Troll JF

Platinum Member
Joined
Feb 6, 2015
Posts
9,547
Reaction score
14,035
Natoa Pole za Dhati kwa CHADEMA kwa kuondokewa na mwanafamilia ambaye alikua dereva wa Dereva wa John Heche Kama ni Dereva wa John Heche na Mtu Wa mwisho kuonekana na Marehemu ni John Heche hakika awaridhishe polisi kwanini hausiki katika mauaji hayo. Jeshi la Polisi walitakiwa mpaka sasa wawe wanamshikilia John Heche kwa upelelezi wa mauji ya dereva wake kuna principle moja inasema

Pia soma TANZIA - Dereva wa John Heche akutwa amefariki chumbani Kigoma

“In a criminal investigation, being the last person to see a victim alive is the most critical starting point for police. Such an individual automatically becomes a person of interest and will face intense scrutiny”

Pia katika kesi ya Mathayo mwalimu na mwenzake dhidi ya Jamhuri mahakama ilisema. CAT 2008
IMG_2649.jpeg

UPDATE:
Kamanda wa Polisi Mkoa wa Kigoma amesema wameanza uchunguzi wa Kifo cha Mashaka cha aliyekua Dereva wa John Heche
 
Troll JF said:
Natoa Pole za Dhati kwa CHADEMA kwa kuondokewa na mwanafamilia ambaye alikua dereva wa Dereva wa John Heche Kama ni Dereva wa John Heche na Mtu Wa mwisho kuonekana na Marehemu ni John Heche hakika awaridhishe polisi kwanini hausiki katika mauaji hayo. Jeshi la Polisi walitakiwa mpaka sasa wawe wanamshikilia John Heche kwa upelelezi wa mauji ya dereva wake kuna principle moja inasema

Pia soma TANZIA - Dereva wa John Heche akutwa amefariki chumbani Kigoma

“In a criminal investigation, being the last person to see a victim alive is the most critical starting point for police. Such an individual automatically becomes a person of interest and will face intense scrutiny”

Pia katika kesi ya Mathayo mwalimu na mwenzake dhidi ya Jamhuri mahakama ilisema. CAT 2008
View attachment 3619782
Click to expand...
Yes,
huyo ndie mtuhumiwa namba moja, na hawezi kukwepa uwajibikaji katika jambo hilo la kusikitisha sana
 
Troll JF said:
Natoa Pole za Dhati kwa CHADEMA kwa kuondokewa na mwanafamilia ambaye alikua dereva wa Dereva wa John Heche Kama ni Dereva wa John Heche na Mtu Wa mwisho kuonekana na Marehemu ni John Heche hakika awaridhishe polisi kwanini hausiki katika mauaji hayo. Jeshi la Polisi walitakiwa mpaka sasa wawe wanamshikilia John Heche kwa upelelezi wa mauji ya dereva wake kuna principle moja inasema

Pia soma TANZIA - Dereva wa John Heche akutwa amefariki chumbani Kigoma

“In a criminal investigation, being the last person to see a victim alive is the most critical starting point for police. Such an individual automatically becomes a person of interest and will face intense scrutiny”

Pia katika kesi ya Mathayo mwalimu na mwenzake dhidi ya Jamhuri mahakama ilisema. CAT 2008
View attachment 3619782
Click to expand...

Wewe umejuaje alikuwa wa mwisho?
Huoni kama wewe unaethibitish hili ndo ulikuwa shuhuda wa mwisho?
 
Troll JF said:
Natoa Pole za Dhati kwa CHADEMA kwa kuondokewa na mwanafamilia ambaye alikua dereva wa Dereva wa John Heche Kama ni Dereva wa John Heche na Mtu Wa mwisho kuonekana na Marehemu ni John Heche hakika awaridhishe polisi kwanini hausiki katika mauaji hayo. Jeshi la Polisi walitakiwa mpaka sasa wawe wanamshikilia John Heche kwa upelelezi wa mauji ya dereva wake kuna principle moja inasema

Pia soma TANZIA - Dereva wa John Heche akutwa amefariki chumbani Kigoma

“In a criminal investigation, being the last person to see a victim alive is the most critical starting point for police. Such an individual automatically becomes a person of interest and will face intense scrutiny”

Pia katika kesi ya Mathayo mwalimu na mwenzake dhidi ya Jamhuri mahakama ilisema. CAT 2008
View attachment 3619782
Click to expand...
Yaani unawalekeza polic pa kuanzia ?

Uchunguzi hauendi hivyo, kwanza ni kusecure crime site kabla ya kuhoji watu

Tuwaachie professionals
 
Troll JF said:
Natoa Pole za Dhati kwa CHADEMA kwa kuondokewa na mwanafamilia ambaye alikua dereva wa Dereva wa John Heche Kama ni Dereva wa John Heche na Mtu Wa mwisho kuonekana na Marehemu ni John Heche hakika awaridhishe polisi kwanini hausiki katika mauaji hayo. Jeshi la Polisi walitakiwa mpaka sasa wawe wanamshikilia John Heche kwa upelelezi wa mauji ya dereva wake kuna principle moja inasema

Pia soma TANZIA - Dereva wa John Heche akutwa amefariki chumbani Kigoma

“In a criminal investigation, being the last person to see a victim alive is the most critical starting point for police. Such an individual automatically becomes a person of interest and will face intense scrutiny”

Pia katika kesi ya Mathayo mwalimu na mwenzake dhidi ya Jamhuri mahakama ilisema. CAT 2008
View attachment 3619782
Click to expand...
Screenshot_20260120-224356~2.png
 
Troll JF said:
Natoa Pole za Dhati kwa CHADEMA kwa kuondokewa na mwanafamilia ambaye alikua dereva wa Dereva wa John Heche Kama ni Dereva wa John Heche na Mtu Wa mwisho kuonekana na Marehemu ni John Heche hakika awaridhishe polisi kwanini hausiki katika mauaji hayo. Jeshi la Polisi walitakiwa mpaka sasa wawe wanamshikilia John Heche kwa upelelezi wa mauji ya dereva wake kuna principle moja inasema

Pia soma TANZIA - Dereva wa John Heche akutwa amefariki chumbani Kigoma

“In a criminal investigation, being the last person to see a victim alive is the most critical starting point for police. Such an individual automatically becomes a person of interest and will face intense scrutiny”

Pia katika kesi ya Mathayo mwalimu na mwenzake dhidi ya Jamhuri mahakama ilisema. CAT 2008
View attachment 3619782
Click to expand...
Utter Non Sense.
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register