Kifahamu kikundi cha udukuzi mtandaoni kiitwacho Anonymous Hackers mwanzo mwisho

sidhani kama ni jina geni kwa watu wengi humu, muigizaji wa muvi za mission imposible, huyu jamaa ana mchango mkubwa katika kuenea kwa kundi la Anonymous hackers....Tom cruise ni muumini wa imani inayoitwawaamini wa kanisa hili wanaamini katika tafiti za mambo ya dini na sayansi. Kulikua na blog ambayo ilikua inajihusisha kutoa umbea au zile za chini ya kapeti za mastaa kama yale magazeti ya shigongo ulioitwa, ulikua maarufu sana na unatembelewa na wengi..Basi January 15 mwaka 2008 huu mtandao ulipost video ya mwigizaji Tom Cruise akilisifu hili kanisa/imani yake alikua anasema kua "We (Scientology church) are the authorities on gettingpeople off drugs, we are the authorities on mind, we can rehabilitate criminals..We can bring peace and unit Communities" ndani ya muda mfupi video ilikua imetembelewa na watu wengi huko YouTube napo na mitandao mingine video iliwekwa watu wakawa wanaongea vibaya kuhusu hilo kanisa na video hiyo ya Tom Cruise. Viongozi wa hilo kanisa wakawahimiza Youtube na mitandao mingine ya video kuondoa hiyo video mara moja ila Gawker waligoma.Kitendo cha kuhimiza mtandao wa youtube kuondoa hiyo video ndio kiliwachukiza Anonymous waliona kama ni kitendo cha kuwazuwia watu wasizungumze au kuonyesha maovu yaliyopo kwenye taasisi au mashirika hivyo wakaanza kushambulia online websites za kanisa hilo, walizizima kabisa website kwa muda WalitumiaDDoS attack ni kifupi cha Distributed Denial of Sevice Attack ambapo mdukuzi bua anatumia zaidi ya IP Addres kufanya website husika kua bize muda mwingimoja ambazo zinafanana Kampeni zikaanza facebook nayouutube kwenda nje ya viunga vya kanisa hilo popote lilipo kuanzia miji ya Edinburg, Manchester, York, Brimingham.. Annonymous walikusanyika nje ya kanisa la Church of scientology wakiwa wamevalia Vinyago vyenye sura ya Guy Fawkes ambayo ilichorwa kwenye novel ya V for Vandetta. TUkumbuke kua Guy Fawkes alikua anapambana na makanisa ya namna hii hivyo kwa kumuenzi anonymous hacker walitumia mask ya ya sura yake iliyochorwa kwenye novel ya V for VandettaSo kuanzia kwenye tukio hilo Annonymous wakaanza kufanya DDoS attack au udukuzi katika serikali, mashirika ya kiserikali, taasisi za kifedha nk. Mpaka sasa Anonymous Hackers limekua ni kikundi cha udukuzi kilochoenea pote duniani na kila mtu anaweza kujiunga.Kwanza fahamu kikundi hiki hakina makao makuu na hawatambuani wote labda hua wanakutana kimya kimya kama member wa JF kwa njia wanazojua wao, hawana vitambulisho kitu kitakacho kufahamisha kua wewe ni member ni kuvaa ile mask yenye sura ya Guy Fawkes inayofahamika kama Anonymous hackers mask. So kama unahitaji kujiunga wewe agiza online hiyo mask kisha chagua kitu unachotaka kufanya sehemu ulipo kwenye upande wa udukuzi elimu inayohitajika uwe unajua Computer Programing. Popote ulipo unaweza kua member ila huwezi kukuta kwamba wanauongozi au mikutano.Hilo ndio kundi la Anonymous hacker, wao wanasema wamegoma kukaa kimya.. Je wewe binafsi uko tayari kusema yale unayohitaji kusema unapoona mambo hayaendi kwenye serikali yako? ni wachache sana nchi hii wanaweza fanya hivo. Ila You have all rights not to remain Silent if you supposed to speak. Kama yahitajika kuongea ongea kama hutaweza ongea unguruma, usipoweza kuunguruma piga kelele ilimradi tu usibaki kimya.. we all need freedom of speech. Amani bila ya uhuru wa kuongea ni Udikteta while we are proclaiming ourselves to have Democracy and liberty! Martin Luther anasema siku tutakapoamua kuwa kimya katika mambo ya muhimu ndio tutakua tumeamua kufikisha tamati maisha yetu. Nobody can kill or arrest your ideas, only you!Jesus walimkataza asiongee kua yeye ni mwana wa Mungu ila hakukaa kimya hadi siku yake anakufa aliendelea kusema.Anonymous Hackers-We are Legion, Expect USel maestro