Kesi ya Lissu: Bwana Jela wa Ukonga, Andrew Ntamamiro akifanyiwa dodoso na Tundu Lissu - Siku ya kwanza

#UPDATES_KESI_YA_MAWAKILI_WA_MHE_LISSU_DHIDI_YA_MKUU_WA_MAGEREZA



Part 13



Mhe. Lissu anaendelea kumdodosa Ntamamiro (Bwana Jela)



Jaji: Sasa Bwana jela umeulizwa kuhusu kanuni tu. Jibu kwenye kanuni



Mhe. Lissu: Huko tutafika anakotaja anijibu tu ni kanuni gani inasema mfungwa wa kawaida atalindwa na askari wawili?



Ntamamiro (Bwana Jela): Kwa kanuni hii hakuna kokote.



Mhe. Lissu: Kwa kanuni hizo wafungwa wamegawanywa kwa makundi matatu? Au unataka nikutajie?



Ntamamiro (Bwana Jela) : Nitajie?



Mhe. Lissu: Fungu la tatu soma wapo watoto, wapo wafungwa wanaoitwa star prisoners, na kundi la tatu ni wafungwa wa kawaida?



Ntamamiro (Bwana Jela): Ni kweli kabisa.



Mhe. Lissu: Hao wanaoitwa young prisoners ni wenye chini ya miaka 21.



Ntamamiro (Bwana Jela): Ni kweli



Mhe. Lissu: Wanaoitwa wafungwa nyota ni wale first offenders? Wamefanya kosa kwa mara ya kwanza?



Ntamamiro (Bwana Jela): Kweli



Mhe. Lissu: Oridnary ni wale wafungwa wengine wanaobaki wote wasio kundi la kwanza na la pili?



Ntamamiro (Bwana Jela) : Ni kweli.



Mhe. Lissu: Jana ulimsikia Kalokola wakili wa serikali akisema kuna wafungwa wa umuhimu wa kisiasa au alisema Prisoners of Security Importance Je kwa kanuni hizo wapo?



Ntamamiro (Bwana Jela): Majaji mimi naongoza kwa mujibu wa sheria zingine pia ila Kwa mujibu wa kanuni hizo hawapo.



Mhe. Lissu: Sasa twende kwenye Sheria yenyewe. Soma kifungu cha 29 kinahusu classification of Prisoners.



Bwana Jela anakitafuta kwa muda mrefu sana.



Mhe. Lissu: Hawajakuandaa hawa watu. Unatumia muda mrefu sana kutafuta kifungu. Na niliwaambia.



Sasa nikwambie inasema hivi utatenga wafungwa kama walivyoelekezwa na sheria kwa makundi. Kweli au sio kweli?



Au nikusomeee?



Ntamamiro (Bwana Jela): sikioni.



Jaji: Msajili nenda kamsaidie akione.



Mhe.?Lissu: Ni kweli kifungu hicho kinasema unapaswa kutenga kwa zile classification tatu nilizosema?



Ntamamiro (Bwana Jela): Sio kweli



Mhe. Lissu: Eheeee unawatenga vipi?



Ntamamiro (Bwana Jela): Nimesema tunaongozwa na kanuni, sheria na miongozo mbalimbali.



Mhe. Lissu: Tulitoka kwenye kanuni sasa tupo kwenye sheria muda huu.



Ntamamiro (Bwana Jela): Naomba nipewe muda.



Jaji: Sasa Wakili wa Serikali ongea na shahidi tunataka kusogea mbele. Msaidie anachotafuta.



Ntamamiro (Bwana Jela) : Ni sahihi kuwa sheria inasema kama ulivyosema.



Mhe. Lissu: Je wewe mkuu wa gereza la ukonga au mkuu wa gereza lingine mnaweza kubadili makundi hayo matatu tuliyosoma kwenye sheria. Na kuweka category nyingine nje ya za kwenye kanuni?



Ntamamiro (Bwana Jela) : Sina uwezo huo.



Mhe. Lissu: Haya Makanuni hatujayatunga wewe, wewe jibu tu swali chakufia nini? Sasa tuambie Kamishna wa Magereza kama nae ana mamlaka ya ku change category za wafungwa zilizopo kwenye kanuni. Je Boss wako anayo hayo mamlaka? Yaani Principal Commissioner



Ntamamiro (Bwana Jela): Hana uwezo.



Jaji: Hebu tueleze vizuri.



Ntamamiro (Bwana Jela) : Kwa sasa Commisioner General wa magereza anao uwezo wa kutunga kanuni zingine.



Mhe. Lissu: Swali ni je kubadilisha kanuni za Waziri ana uwezo huo?



Ntamamiro (Bwana Jela): nashindwa kuelewa.



Jaji: Sasa Shahidi hizi kanuni narudia tena hukutunga wewe. Jibu tu swali.



Ntamamiro (Bwana Jela) : Hana uwezo wa kurekebisha wala ku ammend. Ni sahihi.



Mhe. Lissu: Kifungu cha 105(1) kinasema kwa kifungu hicho ni waziri peke yake ndio mwenye mamlaka ya kutunga kanuni za utekelezaji bora wa kanuni hizi?



Jaji: Lissu endelea kuuliza swali.



Mhe. Lissu: Sasa jibu swali langu la mamlaka ya kutunga kanuni bora za utekelezaji wa kanuni hizo?



Ntamamiro (Bwana Jela) : Haisemi Waziri peke yake.



Mhe. Lissu: Waziri anaweza au hawezi?



Ntamamiro (Bwana Jela) : Anaweza.



Mhe. Lissu: Ni wapi pameandikwa kuwa Kamishna General anaweza kutunga kanuni?



Ntamamiro (Bwana Jela): Sipaoni hapo.



Part 14 itaendelea kwenye post inayofuata.



Naomba nisaidie kushare ujumbe uende mbali.