KENYA yapandisha Mishahara ya Wafanyakazi wa Majumbani

Nchi ya Kenya imefanya marekebisho ya kanuni mpya ya mishahara ya wafanyakazi wa majumbani
wafanyakazi hao watatakiwa kulipwa $140 kwa mwezi sawa na Tsh. 372,000 kwa mwezi hapo awali walikuwa wanalipwa $ 123
Wafanyakazi hao ni pamoja na watunza bustani, walezi wa watoto, wasaidizi na wengineo
Waajiri watakao kiuka kanuni hiyo watakabiliana na kifungo cha hadi miezi mitatu jela au kulipa faini ya Ksh. 50,000
* Source : BBC Swahili
Tanzania malipo ya wahudumu wa majumbani, mabaa na vibarua hali za malipo yao ikoje?
wafanyakazi hao watatakiwa kulipwa $140 kwa mwezi sawa na Tsh. 372,000 kwa mwezi hapo awali walikuwa wanalipwa $ 123
Wafanyakazi hao ni pamoja na watunza bustani, walezi wa watoto, wasaidizi na wengineo
Waajiri watakao kiuka kanuni hiyo watakabiliana na kifungo cha hadi miezi mitatu jela au kulipa faini ya Ksh. 50,000
* Source : BBC Swahili
Tanzania malipo ya wahudumu wa majumbani, mabaa na vibarua hali za malipo yao ikoje?