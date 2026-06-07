KENYA yapandisha Mishahara ya Wafanyakazi wa Majumbani

KENYA yapandisha Mishahara ya Wafanyakazi wa Majumbani

A

Angada

JF-Expert Member
Joined
May 19, 2024
Posts
1,464
Reaction score
2,381
Nchi ya Kenya imefanya marekebisho ya kanuni mpya ya mishahara ya wafanyakazi wa majumbani
wafanyakazi hao watatakiwa kulipwa $140 kwa mwezi sawa na Tsh. 372,000 kwa mwezi hapo awali walikuwa wanalipwa $ 123
Wafanyakazi hao ni pamoja na watunza bustani, walezi wa watoto, wasaidizi na wengineo
Waajiri watakao kiuka kanuni hiyo watakabiliana na kifungo cha hadi miezi mitatu jela au kulipa faini ya Ksh. 50,000

* Source : BBC Swahili

Tanzania malipo ya wahudumu wa majumbani, mabaa na vibarua hali za malipo yao ikoje?
 
Bongo hata isemekane kupandisha, bado tutacheza kwenye 50,000 mpk 80,000 maana hakunaga mikataba
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register