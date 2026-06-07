KENYA yapandisha Mishahara ya Wafanyakazi wa Majumbani

Nchi ya Kenya imefanya marekebisho ya kanuni mpya ya mishahara ya wafanyakazi wa majumbani

wafanyakazi hao watatakiwa kulipwa $140 kwa mwezi sawa na Tsh. 372,000 kwa mwezi hapo awali walikuwa wanalipwa $ 123

Wafanyakazi hao ni pamoja na watunza bustani, walezi wa watoto, wasaidizi na wengineo

Waajiri watakao kiuka kanuni hiyo watakabiliana na kifungo cha hadi miezi mitatu jela au kulipa faini ya Ksh. 50,000



* Source : BBC Swahili



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