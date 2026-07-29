Dogoli kinyamkela
JF-Expert Member
- Nov 21, 2024
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Kenya nzima IPO gizani, wenda Tanzania ikawa gizani siku 3
Rostam azizi at workKENYA NZIMA IPO GIZANI,
Wenda Tanzania ikawa Gizani siku 3
We tulia utaona,sijawai kutoa taarifa fakeTanzania inahusikaje hapo
Upo vema.Sasa,hilo neno "wenda" unamaanisha nini?KENYA NZIMA IPO GIZANI,
Wenda Tanzania ikawa Gizani siku 3
Tunafikilia tuzime au tuache ndo linakuja neno "Wenda" coz Bado Kuna mvutano pande 2Upo vema.Sasa,hilo neno "wenda" unamaanisha nini?