joto la jiwe said:

Huwa ninajiuliza, kwanini ndege nyingi za Kenya zinaandikwa majina ya vivutio vya utalii vya Tanzania, badala ya kuandika vivutio vya Kenya?



Kwa kitendo cha hii ndege kuitwa "Ngorongoro crator", ni wazi kwamba ni kuipa "Publicity" hii hifadhi ya Tanzania, Je Kenya inafaidikaje katika hili?



Huwa ninajiuliza, kwanini ndege nyingi za Kenya zinaandikwa majina ya vivutio vya utalii vya Tanzania, badala ya kuandika vivutio vya Kenya?

Kwa kitendo cha hii ndege kuitwa "Ngorongoro crator", ni wazi kwamba ni kuipa "Publicity" hii hifadhi ya Tanzania, Je Kenya inafaidikaje katika hili?

You wouldn't understand with your boda boda airline.This is a common practice among BIG airlines. Christening their planes with destinations they travel to.Perhaps in 50 years when ATCL joins the league of Jambo Jet, you might start to see the sense.