Kelvin msuya;NDUGU WA BABA WALINIUNGANISHA KWENYE KESI YA MAMA WAJOMBA WAKANITOA..DOOH DOGO AMEKATA MZIZI WA FITINA LEOO..VS DC J.MURO (BARIKIWA MH)

BASIASI
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BASIASI
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5,896 2,000
SRC
Millardayo....
Nikisema MENGI ntaaribu fungus millard ayo sikiliza DOGO NA bbi walipogaiana vidonge
Nianze na ya MTOTO kelvin msuya.......
Bababaa alinipenda kuliko HAWA unawaona Leo
...MH HUU UKOO ULINIWEKA NDANI KWA AJILI YA MALI ZA BABA YANGU WAKINiuNGANISHA NA KESI YA MAMA
....MH BILA NDUGU WA MAMA LEO NINGEKUWA JELA NATESEKA NA MAMAYANGU..
MH NAWAAMBIA WAZIII MSIPOMPENDAAA MAMAYANGU UWEZI NIPENDA
MM..HAAWAMTAKI KABISA MAMA YANGU NA MIE SIWATAKI DOOH
MJOMBA :
TU NASAIDIA NDUGUWOTE WOTE HATA HUYO WA NJE MH...SHULE AMEACHA NA SIO LEO....ATUWEZI KUENDRLEA KUTUMA ADA NA NDIO MAANA TUMESHAMSHAURI ARUDI TANZANIA KWAKUWA AMEKAA SANA NA HANA CHETI TUMPELEKE HATA NAIROBI AKASOMEE KITU AWE NA CHETI
HITIMISHO LA MH JERRY MURO
SHAURI LA MAHAKAMAN LITOLEWE NA UKOO WA MSUYA
NAOMBA NIWEKE WAZI MSIMAMIZI ATABAKI KUWA N MKE WA MAREHEMU NA KWA SASA AYUPO HAPA MJOMBA NA WATOTO WATAENDELEA KUSIMAMIA
NAOMBA NIRUDIE HAKUNA TUTAKALOBADILISHA MKIJA HAPA MALI ZA ERASTO ZINABAKI KUWA ZA MKE NA WATOTO WA MAREHEMU
OV...SALAA YA MAAN IKASHUSHWA BARIKIWA SANA MH JERRY MURO
TUNAHITAJI VIJANA WENYE KUJIELEWA NA KUFANYA YALE MAONO MH RAIS AMEWATUMA
..MWISHO NAOMBA NIWATAKIE BARAKA KIKAO KIJACHO
BWANA YESU AWATANGULIE
Millardayo....
Nikisema MENGI ntaaribu fungus millard ayo sikiliza DOGO NA bbi walipogaiana vidonge
Nianze na ya MTOTO kelvin msuya.......
Bababaa alinipenda kuliko HAWA unawaona Leo
...MH HUU UKOO ULINIWEKA NDANI KWA AJILI YA MALI ZA BABA YANGU WAKINiuNGANISHA NA KESI YA MAMA
....MH BILA NDUGU WA MAMA LEO NINGEKUWA JELA NATESEKA NA MAMAYANGU..
MH NAWAAMBIA WAZIII MSIPOMPENDAAA MAMAYANGU UWEZI NIPENDA
MM..HAAWAMTAKI KABISA MAMA YANGU NA MIE SIWATAKI DOOH
MJOMBA :
TU NASAIDIA NDUGUWOTE WOTE HATA HUYO WA NJE MH...SHULE AMEACHA NA SIO LEO....ATUWEZI KUENDRLEA KUTUMA ADA NA NDIO MAANA TUMESHAMSHAURI ARUDI TANZANIA KWAKUWA AMEKAA SANA NA HANA CHETI TUMPELEKE HATA NAIROBI AKASOMEE KITU AWE NA CHETI
HITIMISHO LA MH JERRY MURO
SHAURI LA MAHAKAMAN LITOLEWE NA UKOO WA MSUYA
NAOMBA NIWEKE WAZI MSIMAMIZI ATABAKI KUWA N MKE WA MAREHEMU NA KWA SASA AYUPO HAPA MJOMBA NA WATOTO WATAENDELEA KUSIMAMIA
NAOMBA NIRUDIE HAKUNA TUTAKALOBADILISHA MKIJA HAPA MALI ZA ERASTO ZINABAKI KUWA ZA MKE NA WATOTO WA MAREHEMU
OV...SALAA YA MAAN IKASHUSHWA BARIKIWA SANA MH JERRY MURO
TUNAHITAJI VIJANA WENYE KUJIELEWA NA KUFANYA YALE MAONO MH RAIS AMEWATUMA
..MWISHO NAOMBA NIWATAKIE BARAKA KIKAO KIJACHO
BWANA YESU AWATANGULIE