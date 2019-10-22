Kelvin msuya;NDUGU WA BABA WALINIUNGANISHA KWENYE KESI YA MAMA WAJOMBA WAKANITOA..DOOH DOGO AMEKATA MZIZI WA FITINA LEOO..VS DC J.MURO (BARIKIWA MH)

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SRC
Millardayo....
Nikisema MENGI ntaaribu fungus millard ayo sikiliza DOGO NA bbi walipogaiana vidonge

Nianze na ya MTOTO kelvin msuya.......
Bababaa alinipenda kuliko HAWA unawaona Leo
...MH HUU UKOO ULINIWEKA NDANI KWA AJILI YA MALI ZA BABA YANGU WAKINiuNGANISHA NA KESI YA MAMA

....MH BILA NDUGU WA MAMA LEO NINGEKUWA JELA NATESEKA NA MAMAYANGU..

MH NAWAAMBIA WAZIII MSIPOMPENDAAA MAMAYANGU UWEZI NIPENDA

MM..HAAWAMTAKI KABISA MAMA YANGU NA MIE SIWATAKI DOOH

MJOMBA :
TU NASAIDIA NDUGUWOTE WOTE HATA HUYO WA NJE MH...SHULE AMEACHA NA SIO LEO....ATUWEZI KUENDRLEA KUTUMA ADA NA NDIO MAANA TUMESHAMSHAURI ARUDI TANZANIA KWAKUWA AMEKAA SANA NA HANA CHETI TUMPELEKE HATA NAIROBI AKASOMEE KITU AWE NA CHETI

HITIMISHO LA MH JERRY MURO
SHAURI LA MAHAKAMAN LITOLEWE NA UKOO WA MSUYA

NAOMBA NIWEKE WAZI MSIMAMIZI ATABAKI KUWA N MKE WA MAREHEMU NA KWA SASA AYUPO HAPA MJOMBA NA WATOTO WATAENDELEA KUSIMAMIA

NAOMBA NIRUDIE HAKUNA TUTAKALOBADILISHA MKIJA HAPA MALI ZA ERASTO ZINABAKI KUWA ZA MKE NA WATOTO WA MAREHEMU

OV...SALAA YA MAAN IKASHUSHWA BARIKIWA SANA MH JERRY MURO

TUNAHITAJI VIJANA WENYE KUJIELEWA NA KUFANYA YALE MAONO MH RAIS AMEWATUMA

..MWISHO NAOMBA NIWATAKIE BARAKA KIKAO KIJACHO

BWANA YESU AWATANGULIE
 
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MTOTO WA MAREHEMU AKIELEZEA HALI HALISI YA KESI NA JINSI ALIVYOOKOLEWA NA WAJOMBA ZAKE NK..

BINAFSI NAOMBA MUNGU AWAONGOZE MUYAMALIZE SALAMA MUNGU AMSIMAMIE MH DC KUYATEN
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DA YALE MEMA MUNGU AMEMJALIA KWENYE UKOO HUU
 
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SIKU ZOTe UNAHITAJI MTU ILI UFIKE PALE MUNGU ANAPE NDA UWE

YUSSUF ALIHITAJI NDUGUZE ILI AFIKE KUWA WAziRI MKUU

NA WEWE MWOMBE MUNGU ACHAGUE MTU AMBAE HATAKAMA HANA HELA AMA ANA HELA ATAKUPA USHAURI WA KUKUTOA HAPO ULIPO HIOO N NEEMA YA MUNGU

BARIKIWA WOTE
 
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Lizarazu said:
Binadamu wa siku hizi wamekuwa watu wa ajabu sana.. Utu hauna thamani tena kulinganisha na mali
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Mkuu mkimtanguliza MUNGU SHETANI LAZIMA AAIBIKE...NIMEONA KWANGU

MSIBA WA MAMA
HAPO TULIZALIWA WAWILI TU...SIJsifuu ILA MUNGU ALIJIDHIIRISHA

MSIBA WA BABA
HAPO NDIO KABISA MAANA TULIONGEZEKA NA KUWA WANNE ...
IKABIDI 3 TUPAMBAN NA MMOJA...
MAOMBI YA MUNGU TUKAFANIKIWA YAMEISHA .....


HATA KAMA N KWA BAADHI WAUMIE NA MACHUNGU AKUNA JINSI

MAOMBI YANGU KWA MUNGU KUPITIA MH JERRY NAYO YANAISHAA SHETANI HANA TENA MAMLAKA JUU YA UKOO ULE NAMI NTAWAOMBEA SANAAA MAANA IFIKE WAKATI TUSAHAU YA UKOO HUU TUENDELEE KUSIKIA FURAHA NA BARAKA ZA MAENDELEO JUU YA UKOO WA MSUYA

DAMU YA YESU IKAWAGUSE IKAWAPATANISHE SI MIPANGO YA MUNGU MJUKUU KUOGOPA BB NA BABU N NGUVU ZA GIXA NAACHILIA UPATANISHO WA DAMU YA YESU UKAWAHIFADHI NA UPEPO WA KISULISULI UKIAMBAATANA NA AMANI UKAWAJALIE PANDE ZOTE MBILI..WAKAPENDANE NA KUFURAHIA UHAI WAO NA MALI WALIZONAZO

JESUS NEVER SAY BYE
TUZIDI KUWAOMBEA....
 
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