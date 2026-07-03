Kazi zipo ila wafanyakazi wenye sifa sahihi za uzalishaji kwa vitendo ndio hakuna

Wapo watakao kuja na vyeti vingi na ufaulu wa A+ na kusema wana sifa sahihi za kupata kazi, lakini ukiwapa kazi wafanye kwa vitendo wanashindwa na kupelekea kupata hasara au kushuka kwa mauzo/faida.



Mfano: Kiwanda X kinazalisha baiskeli 1000 kwa siku, na ili kiwanda X kiendelee kuzalisha na kiweze kuwalipa wafanyakazi wake vizuri, kinataka kupata uhakika wa mauzo wa baiskeli 200 kwa siku.



Kiwanda kikaamua kumuajiri mtumishi mmoja mwenye PhD ya masoko (meneja masoko) ili aweze kutumia elimu yake katika kuhakikisha kwa siku, baiskeli zisizopungua 200 ziwe zimeuzwa.



Matokeo yake, huyu mtu ambaye ni meneja masoko akashindwa kutimiza lengo la kiwanda, na kutaka kulipwa kwa kuamini ana elimu sahihi.



Mwisho wa siku, kiwanda X kikamfuta kazi kwa sababu hana sifa sahihi za uzalishaji wa vitendo.



Cha kujifunza: Kabla ya kuanza kulalamika ajira hakuna, jifanyie tathmini kwanza, una sifa sahihi za uzalishaji kwa vitendo ukiachana na hizo karatasi ulizonazo?​