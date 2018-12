Katibu Mkuu CHADEMA Na Viongozi Wengine Wakamatwa Kwa Kufanya Mkusanyiko Bila Kibali

Ole Sabaya is one of Young man who is a disgrace to both a Nation and his Family. Alivyo mpuuzi na hovyo ndio maana anakorofishana na Anna Mughwira kila leo, dharau za kiarusha, as if hajaenda shule. Halafu et ndio Viongozi wanaopewa Mamlaka, kwa mwendo huu Afrika tutaendelea kupiga Mark time!Sent using Jamii Forums mobile app