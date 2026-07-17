Katiba ya CHADEMA ikifuatwa vizuri Lissu, Heche na Mnyika wanakosa uhalali wa kisheria kuendelea kuwaa viongozi

Mathalani,

Mwenyekiti wa chadema taifa ni mtoro kazini na hakuna maelezo yoyote ndani ya chama hicho juu ya utoro huo na kwamba yupo wapi mpaka sasa, na wala hakuna sababu za msingi zilizoelezwa dhidi ya utoro huo. Hii ikimaamisha, muungwana amekosa sifa za kikatiba kuendelea na wadhifa huo na hana tena uwezo wa kikatiba kutekeleza majukumu ya kiongozi wa chadema taifa.



Lakini pili,

Makamu mwenyekiti wa chadema taifa, anatuhumiwa kwa ufisadi wa pesa za chama, lakini pia anatuhumiwa kwa matumizi mabaya ya ofisi na rasilimali za chama kwa maslahi yake binafsi na familia yake, kitu ambacho kwa katiba ya chadema, anastahili kuachia ngazi na kupisha uchaguzi.



Tatu na mwisho,

Katibu mkuu wa chadema taifa , ambae ndie mtendaji mkuu wa chadema taifa, amekosa sifa za kikatiba kuendelea na wadhifa huo baada tu ya kuchagua upande wazi wazi kabisa dhidi ya sakata la ufisadi ndani ya chama hicho, kitu ambacho ni kinyume na katiba na kinaashiria kwamba huenda nae ananufaika na ufisadi huo. Lakini pia katibu mkuu huyo anakosa sifa za kuendelea kua mtendaji wa chadema, kwa upendeleo wa kiwango kibaya sana katika kuchukua hatua dhidi ya viongozi wa chadema wanaohoji ufisadi ndani ya chama hicho, na kwamba, wengine wakiohiji ufisadi kama huo, ina kua ni uhuru na haki ya kutoa maoni, lakini kwa wengine wakikosoa hali hiyo ya ufisadi eti wanakiuka katiba.



So,

kwa kushindwa kuisimamia katiba ya chadema na kushindwa kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa Katiba hiyo, nae anakosa uhalali wa kisheria kuendelea kua katibu mkuu wa chadema taifa.



kuna uwezekano mkubwa sana mkutano wa baraza kuu la chadema taifa, ukaazimia kuwabandua wote kwa pamoja.



Una maoni gani kuhusiana na hili.🐒



Mungu Ibariki Tanzania