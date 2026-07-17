Katiba ya CHADEMA ikifuatwa vizuri Lissu, Heche na Mnyika wanakosa uhalali wa kisheria kuendelea kuwaa viongozi

Katiba ya CHADEMA ikifuatwa vizuri Lissu, Heche na Mnyika wanakosa uhalali wa kisheria kuendelea kuwaa viongozi

Tlaatlaah

Tlaatlaah

JF-Expert Member
Joined
May 18, 2023
Posts
42,653
Reaction score
35,314
Mathalani,
Mwenyekiti wa chadema taifa ni mtoro kazini na hakuna maelezo yoyote ndani ya chama hicho juu ya utoro huo na kwamba yupo wapi mpaka sasa, na wala hakuna sababu za msingi zilizoelezwa dhidi ya utoro huo. Hii ikimaamisha, muungwana amekosa sifa za kikatiba kuendelea na wadhifa huo na hana tena uwezo wa kikatiba kutekeleza majukumu ya kiongozi wa chadema taifa.

Lakini pili,
Makamu mwenyekiti wa chadema taifa, anatuhumiwa kwa ufisadi wa pesa za chama, lakini pia anatuhumiwa kwa matumizi mabaya ya ofisi na rasilimali za chama kwa maslahi yake binafsi na familia yake, kitu ambacho kwa katiba ya chadema, anastahili kuachia ngazi na kupisha uchaguzi.

Tatu na mwisho,
Katibu mkuu wa chadema taifa , ambae ndie mtendaji mkuu wa chadema taifa, amekosa sifa za kikatiba kuendelea na wadhifa huo baada tu ya kuchagua upande wazi wazi kabisa dhidi ya sakata la ufisadi ndani ya chama hicho, kitu ambacho ni kinyume na katiba na kinaashiria kwamba huenda nae ananufaika na ufisadi huo. Lakini pia katibu mkuu huyo anakosa sifa za kuendelea kua mtendaji wa chadema, kwa upendeleo wa kiwango kibaya sana katika kuchukua hatua dhidi ya viongozi wa chadema wanaohoji ufisadi ndani ya chama hicho, na kwamba, wengine wakiohiji ufisadi kama huo, ina kua ni uhuru na haki ya kutoa maoni, lakini kwa wengine wakikosoa hali hiyo ya ufisadi eti wanakiuka katiba.

So,
kwa kushindwa kuisimamia katiba ya chadema na kushindwa kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa Katiba hiyo, nae anakosa uhalali wa kisheria kuendelea kua katibu mkuu wa chadema taifa.

kuna uwezekano mkubwa sana mkutano wa baraza kuu la chadema taifa, ukaazimia kuwabandua wote kwa pamoja.

Una maoni gani kuhusiana na hili.🐒

Mungu Ibariki Tanzania
 
Tlaatlaah said:
Mathalani,
Mwenyekiti wa chadema taifa ni mtoro kazini na hakuna maelezo yoyote ndani ya chama hicho juu ya utoro huo na kwamba yupo wapi mpaka sasa, na wala hakuna sababu za msingi zilizoelezwa dhidi ya utoro huo. Hii ikimaamisha, muungwana amekosa sifa za kikatiba kuendelea na wadhifa huo na hana tena uwezo wa kikatiba kutekeleza majukumu ya kiongozi wa chadema taifa.

Lakini pili,
Makamu mwenyekiti wa chadema taifa, anatuhumiwa kwa ufisadi wa pesa za chama, lakini pia anatuhumiwa kwa matumizi mabaya ya ofisi na rasilimali za chama kwa maslahi yake binafsi na familia yake, kitu ambacho kwa katiba ya chadema, anastahili kuachia ngazi na kupisha uchaguzi.

Tatu na mwisho,
Katibu mkuu wa chadema taifa , ambae ndie mtendaji mkuu wa chadema taifa, amekosa sifa za kikatiba kuendelea na wadhifa huo baada tu ya kuchagua upande wazi wazi kabisa dhidi ya sakata la ufisadi ndani ya chama hicho, kitu ambacho ni kinyume na katiba na kinaashiria kwamba huenda nae ananufaika na ufisadi huo. Lakini pia katibu mkuu huyo anakosa sifa za kuendelea kua mtendaji wa chadema, kwa upendeleo wa kiwango kibaya sana katika kuchukua hatua dhidi ya viongozi wa chadema wanaohoji ufisadi ndani ya chama hicho, na kwamba, wengine wakiohiji ufisadi kama huo, ina kua ni uhuru na haki ya kutoa maoni, lakini kwa wengine wakikosoa hali hiyo ya ufisadi eti wanakiuka katiba.

So,
kwa kushindwa kuisimamia katiba ya chadema na kushindwa kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa Katiba hiyo, nae anakosa uhalali wa kisheria kuendelea kua katibu mkuu wa chadema taifa.

kuna uwezekano mkubwa sana mkutano wa baraza kuu la chadema taifa, ukaazimia kuwabandua wote kwa pamoja.

Una maoni gani kuhusiana na hili.🐒

Mungu Ibariki Tanzania
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Kusema ukweli sijasoma gazeti lako, mambo ya Chadema waachie chadema. Japi nalazimika kukuelewa kwani ndiyo sababu ya wewe kupata buku7. Tumbo kwanza
 
Marcostilone said:
Tatizo lako unatumia double standards kupima utendaji.
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I will do a thoroughly assessment up on my self on the allegations and see if I can modify and change the situation if your allegations proved to be true.

thank you for your observation gentleman 👊
 
Tlaatlaah said:
Mathalani,
Mwenyekiti wa chadema taifa ni mtoro kazini na hakuna maelezo yoyote ndani ya chama hicho juu ya utoro huo na kwamba yupo wapi mpaka sasa, na wala hakuna sababu za msingi zilizoelezwa dhidi ya utoro huo. Hii ikimaamisha, muungwana amekosa sifa za kikatiba kuendelea na wadhifa huo na hana tena uwezo wa kikatiba kutekeleza majukumu ya kiongozi wa chadema taifa.

Lakini pili,
Makamu mwenyekiti wa chadema taifa, anatuhumiwa kwa ufisadi wa pesa za chama, lakini pia anatuhumiwa kwa matumizi mabaya ya ofisi na rasilimali za chama kwa maslahi yake binafsi na familia yake, kitu ambacho kwa katiba ya chadema, anastahili kuachia ngazi na kupisha uchaguzi.

Tatu na mwisho,
Katibu mkuu wa chadema taifa , ambae ndie mtendaji mkuu wa chadema taifa, amekosa sifa za kikatiba kuendelea na wadhifa huo baada tu ya kuchagua upande wazi wazi kabisa dhidi ya sakata la ufisadi ndani ya chama hicho, kitu ambacho ni kinyume na katiba na kinaashiria kwamba huenda nae ananufaika na ufisadi huo. Lakini pia katibu mkuu huyo anakosa sifa za kuendelea kua mtendaji wa chadema, kwa upendeleo wa kiwango kibaya sana katika kuchukua hatua dhidi ya viongozi wa chadema wanaohoji ufisadi ndani ya chama hicho, na kwamba, wengine wakiohiji ufisadi kama huo, ina kua ni uhuru na haki ya kutoa maoni, lakini kwa wengine wakikosoa hali hiyo ya ufisadi eti wanakiuka katiba.

So,
kwa kushindwa kuisimamia katiba ya chadema na kushindwa kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa Katiba hiyo, nae anakosa uhalali wa kisheria kuendelea kua katibu mkuu wa chadema taifa.

kuna uwezekano mkubwa sana mkutano wa baraza kuu la chadema taifa, ukaazimia kuwabandua wote kwa pamoja.

Una maoni gani kuhusiana na hili.🐒

Mungu Ibariki Tanzania
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Mkata viuno kwenye kiwango Cha ubora Sana kuilambania buku 7 ya kihongosi kwakweli pesa yetu inaliwa kibwege Sana Eti hapa tiyari umeingiza Hera dah CCM NI
Tlaatlaah said:
Mathalani,
Mwenyekiti wa chadema taifa ni mtoro kazini na hakuna maelezo yoyote ndani ya chama hicho juu ya utoro huo na kwamba yupo wapi mpaka sasa, na wala hakuna sababu za msingi zilizoelezwa dhidi ya utoro huo. Hii ikimaamisha, muungwana amekosa sifa za kikatiba kuendelea na wadhifa huo na hana tena uwezo wa kikatiba kutekeleza majukumu ya kiongozi wa chadema taifa.

Lakini pili,
Makamu mwenyekiti wa chadema taifa, anatuhumiwa kwa ufisadi wa pesa za chama, lakini pia anatuhumiwa kwa matumizi mabaya ya ofisi na rasilimali za chama kwa maslahi yake binafsi na familia yake, kitu ambacho kwa katiba ya chadema, anastahili kuachia ngazi na kupisha uchaguzi.

Tatu na mwisho,
Katibu mkuu wa chadema taifa , ambae ndie mtendaji mkuu wa chadema taifa, amekosa sifa za kikatiba kuendelea na wadhifa huo baada tu ya kuchagua upande wazi wazi kabisa dhidi ya sakata la ufisadi ndani ya chama hicho, kitu ambacho ni kinyume na katiba na kinaashiria kwamba huenda nae ananufaika na ufisadi huo. Lakini pia katibu mkuu huyo anakosa sifa za kuendelea kua mtendaji wa chadema, kwa upendeleo wa kiwango kibaya sana katika kuchukua hatua dhidi ya viongozi wa chadema wanaohoji ufisadi ndani ya chama hicho, na kwamba, wengine wakiohiji ufisadi kama huo, ina kua ni uhuru na haki ya kutoa maoni, lakini kwa wengine wakikosoa hali hiyo ya ufisadi eti wanakiuka katiba.

So,
kwa kushindwa kuisimamia katiba ya chadema na kushindwa kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa Katiba hiyo, nae anakosa uhalali wa kisheria kuendelea kua katibu mkuu wa chadema taifa.

kuna uwezekano mkubwa sana mkutano wa baraza kuu la chadema taifa, ukaazimia kuwabandua wote kwa pamoja.

Una maoni gani kuhusiana na hili.🐒

Mungu Ibariki Tanzania
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Mkata viuno kwenye kiwango Cha ubora Sana wimbo chadema kwako NI Kama kumtaja Mungu
 
Tlaatlaah said:
Mathalani,
Mwenyekiti wa chadema taifa ni mtoro kazini na hakuna maelezo yoyote ndani ya chama hicho juu ya utoro huo na kwamba yupo wapi mpaka sasa, na wala hakuna sababu za msingi zilizoelezwa dhidi ya utoro huo. Hii ikimaamisha, muungwana amekosa sifa za kikatiba kuendelea na wadhifa huo na hana tena uwezo wa kikatiba kutekeleza majukumu ya kiongozi wa chadema taifa.

Lakini pili,
Makamu mwenyekiti wa chadema taifa, anatuhumiwa kwa ufisadi wa pesa za chama, lakini pia anatuhumiwa kwa matumizi mabaya ya ofisi na rasilimali za chama kwa maslahi yake binafsi na familia yake, kitu ambacho kwa katiba ya chadema, anastahili kuachia ngazi na kupisha uchaguzi.

Tatu na mwisho,
Katibu mkuu wa chadema taifa , ambae ndie mtendaji mkuu wa chadema taifa, amekosa sifa za kikatiba kuendelea na wadhifa huo baada tu ya kuchagua upande wazi wazi kabisa dhidi ya sakata la ufisadi ndani ya chama hicho, kitu ambacho ni kinyume na katiba na kinaashiria kwamba huenda nae ananufaika na ufisadi huo. Lakini pia katibu mkuu huyo anakosa sifa za kuendelea kua mtendaji wa chadema, kwa upendeleo wa kiwango kibaya sana katika kuchukua hatua dhidi ya viongozi wa chadema wanaohoji ufisadi ndani ya chama hicho, na kwamba, wengine wakiohiji ufisadi kama huo, ina kua ni uhuru na haki ya kutoa maoni, lakini kwa wengine wakikosoa hali hiyo ya ufisadi eti wanakiuka katiba.

So,
kwa kushindwa kuisimamia katiba ya chadema na kushindwa kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa Katiba hiyo, nae anakosa uhalali wa kisheria kuendelea kua katibu mkuu wa chadema taifa.

kuna uwezekano mkubwa sana mkutano wa baraza kuu la chadema taifa, ukaazimia kuwabandua wote kwa pamoja.

Una maoni gani kuhusiana na hili.🐒

Mungu Ibariki Tanzania
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Then nyie kama ccm mnapata faida gani ?

Kitu ambacho hamjui ni kuwa watu wamewachoka ccm kwa kila kitu

So hata chadema ikifa leo, still hamna mtu atahangaika na ccm
 
Tlaatlaah said:
Yes,
we tulia tu hapo pembeni mpaka utakapo pata mawazo mapya na fikra mbadala na bora zaidi ya wengine kwa wakati muafaka.

I love you and for sure I appreciate your articles in other units on the platform.
Be blessed ndugu mdau 🐒
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Asante sana mdau🐒
 
Tlaatlaah said:
Mathalani,
Mwenyekiti wa chadema taifa ni mtoro kazini na hakuna maelezo yoyote ndani ya chama hicho juu ya utoro huo na kwamba yupo wapi mpaka sasa, na wala hakuna sababu za msingi zilizoelezwa dhidi ya utoro huo. Hii ikimaamisha, muungwana amekosa sifa za kikatiba kuendelea na wadhifa huo na hana tena uwezo wa kikatiba kutekeleza majukumu ya kiongozi wa chadema taifa.

Lakini pili,
Makamu mwenyekiti wa chadema taifa, anatuhumiwa kwa ufisadi wa pesa za chama, lakini pia anatuhumiwa kwa matumizi mabaya ya ofisi na rasilimali za chama kwa maslahi yake binafsi na familia yake, kitu ambacho kwa katiba ya chadema, anastahili kuachia ngazi na kupisha uchaguzi.

Tatu na mwisho,
Katibu mkuu wa chadema taifa , ambae ndie mtendaji mkuu wa chadema taifa, amekosa sifa za kikatiba kuendelea na wadhifa huo baada tu ya kuchagua upande wazi wazi kabisa dhidi ya sakata la ufisadi ndani ya chama hicho, kitu ambacho ni kinyume na katiba na kinaashiria kwamba huenda nae ananufaika na ufisadi huo. Lakini pia katibu mkuu huyo anakosa sifa za kuendelea kua mtendaji wa chadema, kwa upendeleo wa kiwango kibaya sana katika kuchukua hatua dhidi ya viongozi wa chadema wanaohoji ufisadi ndani ya chama hicho, na kwamba, wengine wakiohiji ufisadi kama huo, ina kua ni uhuru na haki ya kutoa maoni, lakini kwa wengine wakikosoa hali hiyo ya ufisadi eti wanakiuka katiba.

So,
kwa kushindwa kuisimamia katiba ya chadema na kushindwa kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa Katiba hiyo, nae anakosa uhalali wa kisheria kuendelea kua katibu mkuu wa chadema taifa.

kuna uwezekano mkubwa sana mkutano wa baraza kuu la chadema taifa, ukaazimia kuwabandua wote kwa pamoja.

Una maoni gani kuhusiana na hili.🐒

Mungu Ibariki Tanzania
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Tutajie Vifungu siyo kuropoka tu umeshiba makande
 
hp4510 said:
Then nyie kama ccm mnapata faida gani ?

Kitu ambacho hamjui ni kuwa watu wamewachoka ccm kwa kila kitu

So hata chadema ikifa leo, still hamna mtu atahangaika na ccm
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I think you are out of point gentleman right?

is it confusing so that I can change the language used a little bit?🐒
 
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