Wanabodi,



Hii ni thread ya Swali,

Kati ya Wakosoaji wa Rais Magufuli na Serikali Yake, Na Wasifiaji?, Nani Wanamsaidia Zaidi Rais Magufuli na Serikali yake?. Je kwa Ukosoaji unaofanyika humu JF, Je sisi JF, Tunamsaidia Rais Magufuli na Serikali yake au tunamdhalilisha?. Je ukosoaji wetu wa JF, tunalisaidia Taifa au tunajidhalilisha?.



Kwa kadri siku zinavyokwenda, watanzania tunaanza kugawanyika katika kambi mbili, kambi ya kusifia tuu, hata kukifanyika mabaya au maovu, kama kushambuliwa kwa Tundu Lissu, kupotea kwa watu, au mambo tu kufanyika ndivyo sivyo, wao kazi yao ni kusifu tu kila kinachofanywa na rais Magufuli na serikali yake ya Awamu ya Tano.



Kuna kundi la pili la kukosoa tuu, kukashifu na kupinga tuu kila kitu, hata lifanyike jambo gani zuri la namna gani, wao watakosoa tuu, hata ndege, walipinga ila wanazipata, SGR wanapinga, Stigler wanapinga, lolote litakalofanywa na rais Magufuli na serikali yake, wao watalikashifu na kulipinga.



Na kundi kundi la tatu ambalo ni dogo, hili lina watu very objective, wao Rais Magufuli na serikali yake, wakifanya mazuri, watampongeza, na wakifanya mabaya, watakosoa kwa kutumia constructive criticism, ambao ni ukosoaji unaofanyika sio kwa lengo la kubeza, bali kwa ukosoaji unaofanyika kwa nia njema ya kusaidia. Ukosoaji wa aina hii ndio unaomsaidia Rais Magufuli na serikali yake kuliko wale wanaomsifia.



Katika makundi ya wasifiaji, wanamtazamo kuwa kumsifia tuu Rais Magufuli na serikali yake ndio the right thing to do, na wote wanaokosoa jambo lolote ni wasaliti.



Hakuna yoyote anayeamini kuwa rais Magufuli na serikali yake ni malaika, they are perfect, hakuna kitu chochote wanaweza kukosea, hivyo kustahili nyimbo za sifa tuu na mapambio. Kwenye makundi yote mawili ya wasifiaji tuu na wakosoaji tuu, miongoni mwao kuna vichaa wengi tuu, ila kiukweli vichaa wengine hawajijui kuwa ni vichaa ila watu wenye akili, ukimsikiliza tuu mtu anavyo ongea, utambaini kwa urahisi kuwa huyo ni kichaa.



Mtandao huu wa Jamii Forums, ni usser generated forum, kila mtu yuko free kuchangia jambo lolote na kutoa mawazo yake yoyote kwa uhuru. Miongoni mwa wachangiaji hawa, wamo pia wasifiaji, wakosoaji na wale makini wanaosifu panapostahili sifa, na kukosoa kwenye makosa.



Leo nimemsiliza kichaa mmoja maarufu sana kwa kusifia tuu. Naamini hata CCM na waserikali wenyewe, wenye akili zao, wanajua kuwa rais Magufuli na serikali yake sio malaika, na kuna makosa wanayaona, lakini hawawezi kuyasema, hivyo hawa wasifiaji tuu wa kusifia kila kitu as if ni malaika, watu wote wenye akili timamu wanawajua ni vichaa.



Leo huyo kichaa nimemsikia akimshutumu mmiliki wa Jamii Forum, Mkuu Maxence Melo kuwa yuko kwenye mtandao wa watu wanaolipwa kumdhoofisha rais Magufuli na serikali yake. Kichaa huyo anaamini watu wote tunaomkosoa rais Magufuli na serikali yake, tunatumwa na Max!.



Nakuomba Mkuu Max, mpuuze kichaa huyo, sii wengi wanaojua kuwa Mtandao wa JamiiForums, unaisaidia sana serikali, vichaa hawa na wajinga hawa, wanadhani rais Magufuli anapenda sana sifa na apenda kusifiwa tuu, na kuwa hapendi kukosolewa. Mimi namfahamu sana rais Magufuli ni mtu anayependa challenge ili to prove them wrong.



Na katika wakosoaji pia nako kuna vichaa, kwa kudhani kuwa rais Magufuli na serikali yake hawapendi kukosolewa, hivyo madhila yoyote yanayowakuta wakosoaji wakuu akiwemo Tundu Lisu na kupotea kwa mkosoaji wetu mkuu humu JF, Ben Saanane, wanakuhusisha na serikali. Huu nao ni ukichaa tuu!. Huwezi kumtuhumu mtu kwa kumyooshea kidole bila ushahidi. Hakuna ubishi ni kweli Ben Saanane ametoweka, hakuna ajuaye ni nini kilchomtokea, pia ni kweli Tundu Lissu, ameshambuliwa, ila waliopanga na kufanya shambulio hilo ni watu wasiojulikana, mtu yoyote anayemnyooshea kidole mtu mwingine yoyote na kumhusiianisha na matukio haya bila ushadi naye ni kichaa tu.



Sisi wana JF Responsible, kwanza tuendelee kusimama na Max, Mike, Asha Dii na JF management yote, kwa kuisimamia jf na kuruhusu free flow of opinions, hakuna mtandao mwingine wowote Tanzania ambao watu wako free kujimwaga kama jf. Kwa sisi baadhi yetu, tuliojaaliwa kauwezo kadogo ka kusoma in between the lines, na wakati viongozi wakihutubia, kuwasikiliza sio tuu kile wanachosema, bali pia kusikia vile ambavyo hawajavisema ambavyo ndio huwa the motive behind ya hivyo wanavyosema, kiukweli JF inamsaidia rais Magufuli na serikali yake kuliko hata hao vichaa wanavyodhania.



Hii dhana ya kumuona kila mkosoaji kama ni msaliti is wrong notion, tena kuna uwezekano kuna wakosoaji wanaomkosoa rais Magufuli na serikali yake, kwa sababu wanampenda, kama vile baba anavyomrudi mwanae aliyekosea, kwa sababu anampenda anataka asikosee tena, vivyo hivyo, kuna baadhi ya wakosoaji wa Rais Magufuli na Serikali yake, sio wanamkosoa ili kumbeza, bali wanamkosoa kwa sababu wanampenda, wanatamani awe perfect, tunatamani kuona kuwa not only he does the right thing at the right time, but he got to things right.



Mfano kufuatia lile swali langu kwa rais Magufuli pale Ikulu, kuna mambo ya ajabu ambayo nayapitia, nikielezwa ni kwa mujibu wa maekezo kutoka juu, hao watekelezaji hawasemi ni maelekezo kutoka juu kwa nani, bali just suggesting ni maelekezo ya kutoka juu kule kileleni!. To be honest, I don't believe kuwa hayo ni maelekezo kutoka huko ninakoelezwa, na kuna siku ikitokea, hata nikikutana naye popote hata kwa bahati mbaya tuu, baada tuu ya kumsalimia, sali langu la kwanza, nitamuuliza kama kweli.



Namalizia kwa hili swali la msingi

Long Live JF,

Long Live Maxence Mello.

Mungu Ibariki JF.

Mungu Ibariki Tanzania.



Paskali