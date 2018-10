Kati ya sayansi na imani za dini ipi imejibu masuala muhimu kwa ufasaha?

Kiranga

@alfred hujamuelewaAnamaanisha kwamba kupitia science unaweza sema kitu ukatoa proof how it happens... By measuring or investigating then you find out... I.e mgonjwa dactari anasema huyu amepona kwa kumpatia matibabu haya vipimo hivi then tukampa dawa hizi. Mgonjwa amepona. Prescription. Japo sometimes haitoi au inatoa positive result kiasi fulani but unauwezo wakuproove nakurekebisha hayo mapungufu. Okdini utaambiwa huyu mgonjwa kaombewa kapona full stop.. Ukiwaambia how unaambiwa amini Mungu ametendaSent using Jamii Forums mobile app