Kati ya Quran na Hadithi kipi kinauongoza uislamu?

Allen Kilewella
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- Sep 30, 2011
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Kumekuwa na mabishano ulimwenguni pote baina ya waislam Kwa waislam kuhusu ni kipi hasa kinauongoza uislamu kati ya Quran na Hadithi kumhusu Mtume Muhammad na maisha yake.
Wanaounga mkono matumizi ya Hadithi wanajenga hoja kwamba ni Hadithi ndizo zinaifafanua Quran na maisha ya Mtume Muhammad.
Lakini wanaozipinga wanadai kuwa Quran pekee ndiyo kitabu Cha mwenyezi Mungu na kimejitosheleza na kinajisimamia bila ya kuhitaji msaada wa Hadithi ambazo wanadai zilitungwa miaka zaidi 200 baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad.
Je kati ya Hadithi na Quran kipi kinauongoza uislamu?
Wanaounga mkono matumizi ya Hadithi wanajenga hoja kwamba ni Hadithi ndizo zinaifafanua Quran na maisha ya Mtume Muhammad.
Lakini wanaozipinga wanadai kuwa Quran pekee ndiyo kitabu Cha mwenyezi Mungu na kimejitosheleza na kinajisimamia bila ya kuhitaji msaada wa Hadithi ambazo wanadai zilitungwa miaka zaidi 200 baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad.
Je kati ya Hadithi na Quran kipi kinauongoza uislamu?