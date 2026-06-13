Kati ya Quran na Hadithi kipi kinauongoza uislamu?

"......Qur'an 16:44Najua hujauliza ili kujifunza bali kutafuta weakness ya uislamu kwa mujibu wa akili yako, so hadithi ni maneno ya mtume swala na amani ziwe juu yake na mtume Muhammad hakuwa bubu kwamba hasemi, so maneno yake kwetu ni sheria kwasababu yeye ndiye mwaminifu wa Allah kwetu.Ama hao wanaosema kufuata hadithi za mtume Muhammad swala na amani ziwe juu yake kwa ujumla wao sio waislamu na hawajaamini, kwani shahada ina pande mbili sasa watamuamini mtume yupi? na maneno na mafundisho yake hawayataki? na wanaswali vipi?! na kwenye Qur'an hakuna muongozo wa namna ya kuswali kwa ukamiifu?.Short and clear uislamu unaongozwa kwa kufuata Qur'an na sunnah za mtume swala na amani ziwe juu yake.Qur'an 3:132