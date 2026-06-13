Kati ya Quran na Hadithi kipi kinauongoza uislamu?

Kati ya Quran na Hadithi kipi kinauongoza uislamu?

Allen Kilewella

Allen Kilewella

JF-Expert Member
Joined
Sep 30, 2011
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48,704
Kumekuwa na mabishano ulimwenguni pote baina ya waislam Kwa waislam kuhusu ni kipi hasa kinauongoza uislamu kati ya Quran na Hadithi kumhusu Mtume Muhammad na maisha yake.

Wanaounga mkono matumizi ya Hadithi wanajenga hoja kwamba ni Hadithi ndizo zinaifafanua Quran na maisha ya Mtume Muhammad.

Lakini wanaozipinga wanadai kuwa Quran pekee ndiyo kitabu Cha mwenyezi Mungu na kimejitosheleza na kinajisimamia bila ya kuhitaji msaada wa Hadithi ambazo wanadai zilitungwa miaka zaidi 200 baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad.

Je kati ya Hadithi na Quran kipi kinauongoza uislamu?
 
Wajanja tushagundua vyote ni utapeli.

Ni stori tu za kusimumua ambazo hata wewe unaweza kumuandikia mtoto wako alafu useme ni za kutukuka.

Mtoto wako ataishia kuamini na kuogopa na kuzitukuza kwa sababu tu zimetoka kwa baba yake anaemuamini ingawa ni uongo wa kumjaribu kumuweka vile baba unavyotaka.
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Allen Kilewella said:
Kama wewe si miongoni mwao... Wacha wenyewe wajisemee. Wewe unaona ni utapeli lakini wengine ndiyo msingi wa Imani yao.

Mawazo yako nimeyaheshimu lakini wewe pia heshimu pia Imani za watu wengine.
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siwezi heshimu imani za kitapeli mkuu.

Wapumbavu ndio watafanya hivyo wakiwa tayari kuuliwa, kubakwa na kufanywa watumwa na watoto wao kuoelewa wakiwa na miaka 6.

Hata hao unaojaribu kuheshimu imani zao wako standby kukuua ila wapate malaya 72 kama thawabu kwa sababu tu unaitwa alex.
 
Quran ndiyo chanzo kikuu na cha juu kabisa cha sheria na mwongozo wa Uislamu, Quran ni neno la Mwenyezi Mungu lililoteremshwa kwa Muhammad.

Baada ya Qurani, Hadithi na Sunnah (maneno, matendo na maelekezo ya Mtume) hutumika kufafanua na kueleza jinsi ya kutekeleza mafundisho ya Qurani. Kwa hiyo, katika mtazamo huu ni kuwa Quran ni chanzo cha kwanza na cha juu.
Hadithi/Sunnah ni chanzo cha pili, mradi hadithi hizo zithibitishwe kuwa sahihi.
 
"......nasi tumekuteremshia wewe ukumbusho ili uwabainishie watu yale yaliyoteremshwa kwao, na ili wapate kutafakari.."

Qur'an 16:44

Najua hujauliza ili kujifunza bali kutafuta weakness ya uislamu kwa mujibu wa akili yako, so hadithi ni maneno ya mtume swala na amani ziwe juu yake na mtume Muhammad hakuwa bubu kwamba hasemi, so maneno yake kwetu ni sheria kwasababu yeye ndiye mwaminifu wa Allah kwetu.

Ama hao wanaosema kufuata hadithi za mtume Muhammad swala na amani ziwe juu yake kwa ujumla wao sio waislamu na hawajaamini, kwani shahada ina pande mbili sasa watamuamini mtume yupi? na maneno na mafundisho yake hawayataki? na wanaswali vipi?! na kwenye Qur'an hakuna muongozo wa namna ya kuswali kwa ukamiifu?.

Short and clear uislamu unaongozwa kwa kufuata Qur'an na sunnah za mtume swala na amani ziwe juu yake.

"Na mtiini Allah na mtume ili mpate kurehemewa.."

Qur'an 3:132

Allen Kilewella
 
Allen Kilewella said:
Kumekuwa na mabishano ulimwenguni pote baina ya waislam Kwa waislam kuhusu ni kipi hasa kinauongoza uislamu kati ya Quran na Hadithi kumhusu Mtume Muhammad na maisha yake.

Wanaounga mkono matumizi ya Hadithi wanajenga hoja kwamba ni Hadithi ndizo zinaifafanua Quran na maisha ya Mtume Muhammad.

Lakini wanaozipinga wanadai kuwa Quran pekee ndiyo kitabu Cha mwenyezi Mungu na kimejitosheleza na kinajisimamia bila ya kuhitaji msaada wa Hadithi ambazo wanadai zilitungwa miaka zaidi 200 baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad.

Je kati ya Hadithi na Quran kipi kinauongoza uislamu?
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Vyote, na kama unataka kujua Uisilamu angalia main body ya Uisilamu, Quranist ni 0.000000001% na kikundi kidogo ambacho hakina mashiko yoyote kwenye Uisilamu, ni watu Tu ambao mostly hata sio waisilamu ama waisilamu wanaofuata matamanio ya nafsi zao.
 
eli -DEFIANT- cohen said:
siwezi heshimu imani za kitapeli mkuu.

Wapumbavu ndio watafanya hivyo wakiwa tayari kuuliwa, kubakwa na kufanywa watumwa na watoto wao kuoelewa wakiwa na miaka 6.

Hata hao unaojaribu kuheshimu imani zao wako standby kukuua ila wapate malaya 72 kama thawabu kwa sababu tu unaitwa alex.
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Na ni kweli, choko kama wewe lazima nikuchinje punga wahedi
Nilifundishwa kuchinja mbuzi nikiwa na miaka saba, wewe ni mrahisi mno shingoni
 
kitalembwa said:
Waafrika dini zimetukamata sana, tunajikuta tunazizingatia kuliko hao waliozileta.....
Waarabu/wazungu
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siyo kweli labda tu hauelewi maana dini ingawaje unafikiri unaelewa, kama dini dini ingekamata waafrika kama unavyosema kusingekuwa na umasikini, uonevu, wizi, ufisadi na unaondelea afrika.

kwanza ni kinyume chake, afrika ni masikini na backward kwa sababu hawafwati “mafundisho ya kidini” , au labda nisema hatuzielewi dini …
 
Allen Kilewella said:
Kumekuwa na mabishano ulimwenguni pote baina ya waislam Kwa waislam kuhusu ni kipi hasa kinauongoza uislamu kati ya Quran na Hadithi kumhusu Mtume Muhammad na maisha yake.

Wanaounga mkono matumizi ya Hadithi wanajenga hoja kwamba ni Hadithi ndizo zinaifafanua Quran na maisha ya Mtume Muhammad.

Lakini wanaozipinga wanadai kuwa Quran pekee ndiyo kitabu Cha mwenyezi Mungu na kimejitosheleza na kinajisimamia bila ya kuhitaji msaada wa Hadithi ambazo wanadai zilitungwa miaka zaidi 200 baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad.

Je kati ya Hadithi na Quran kipi kinauongoza uislamu?
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Umeshasema hadithi, maana yake uwongo njoo, zilizotungwa na wayahudi ili kuleta taharuki
Uislamu unaendeshwa na
Quran - Holy
www.birmingham.ac.uk

The Birmingham Qur'an

The Birmingham Qur'an manuscript is one of the earliest surviving fragments of the Qur'an and one of only a small number to have been radiocarbon dated. It is part of the Mingana Collection of Middle Eastern Manuscripts.
www.birmingham.ac.uk
Fiqh - Islamic jurisprudence
halalfoundation.org

What is Islamic Jurisprudence? An Introduction to Islamic Fiqh Principles

Discover the fundamentals of Islamic jurisprudence (fiqh), its sources, objectives, schools of thought, and modern applications in law, eth...
halalfoundation.org halalfoundation.org

Na ukitaka kujua maisha ya Prophet Muhammad, unasoma Siirah, sio hadithi za uongo wa wayahudi
en.wikipedia.org

Sīrah - Wikipedia

en.wikipedia.org en.wikipedia.org
 
Allen Kilewella said:
Kumekuwa na mabishano ulimwenguni pote baina ya waislam Kwa waislam kuhusu ni kipi hasa kinauongoza uislamu kati ya Quran na Hadithi kumhusu Mtume Muhammad na maisha yake.

Wanaounga mkono matumizi ya Hadithi wanajenga hoja kwamba ni Hadithi ndizo zinaifafanua Quran na maisha ya Mtume Muhammad.

Lakini wanaozipinga wanadai kuwa Quran pekee ndiyo kitabu Cha mwenyezi Mungu na kimejitosheleza na kinajisimamia bila ya kuhitaji msaada wa Hadithi ambazo wanadai zilitungwa miaka zaidi 200 baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad.

Je kati ya Hadithi na Quran kipi kinauongoza uislamu?
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Anaeongoza uislamu ni Mudi
 
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