Kati ya Februari na Juni, ATCL itaanza safari za Mumbai, Guangzhou na Bangkok

Safari kesho kutwa au hivi karibuni kwa mujibu wa habari, lakini hakuna promotional activities zozote as if jina tu la Air Tanzania tosha kuvutia wapandaji.



Ukija huko kwenye price strategies udhani kama zipo based on services costing na fuel per air mileage kwa kila kiti (and even that will never work kama kila ndege yenye gharama tofauti kwa route moja), maana kuna variation kubwa sana na washindani kiasi kwamba kufanikiwa kwa ATCL inataka kuhujumu mashirika yanaoendeshwa na watu wenye akili timamu.



Sustainable ya biashara kwa ATCL inabidi nafasi ya mkurugenzi iwe ya kutangwaza watanzania mbali mbali wenye uwezo waombe, kwenye interview waje na plan zao, mwenye ku-make sense kutokana na realistic ya operation plan yake na viability of business apewe nafasi na wapimwe kwa mafanikio ya utendaji.



Realistically bila ya mtu kujua cost zote za shirika na kufanya marketing analysis ya soko la ndege ndani na nje (abiria wanaoingia na kutoka nchini) ni ngumu kusema wapi wanakosea.



Lakini so far mwanzo tu wa hili shirika sio mzuri watu waliajiriwa kabla ndege ata moja aijafika to date hakuna operation plan inayoeleweka, na kila siku unaona wanakuja na kauli za tia maji tia maji ugali utaiva its time to change the senior management.



Kwa hawa waliopo it will never work mpaka sasa wameshadhihirisha awana weledi kwenye hizo nafasi.