Katambi kuhusu Kesi ya kupotea kwa Polepole 'Vyombo vya usalama vinaendelea na upelelezi'

Katambi kuhusu Kesi ya kupotea kwa Polepole 'Vyombo vya usalama vinaendelea na upelelezi'

R

Richer

JF-Expert Member
Joined
Jun 9, 2025
Posts
1,961
Reaction score
3,015
Akijibu swali la mwandishi kuhusiana na habari za kupotea kwa aliyekuwa Balozi wa Cuba Humphrey Polepole, Waziri wa Mambo ya Ndani, Patrobas Katambi amesema kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea na upelelezi na uchunguzi wa kina juu ya kesi ya kupotea kwa Humphrey Polepole ili kubaini ukweli wa mambo.

Katambi amesema licha ya kuwepo kwa taarifa zinazokinzana zikidai kuwa kiongozi huyo alikuwa nje ya nchi huku nyingine zikisema alikuwa hapa nchini wakati wa tukio, waziri amesisitiza kuwa kazi ya upelelezi bado inaendelea kikamilifu ili kuthibitisha ukweli wa taarifa hizo na hatua stahiki ziweze kuchukuliwa.

Soma pia Muliro: Tunafuatilia taarifa za Polepole kutekwa ila alisema hayupo nchini amerudi lini?

 
Richer said:
Akijibu swali la mwandishi kuhusiana na habari za kupotea kwa aliyekuwa Balozi wa Cuba Humphrey Polepole, Waziri wa Mambo ya Ndani, Patrobas Katambi amesema kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea na upelelezi na uchunguzi wa kina juu ya kesi ya kupotea kwa Humphrey Polepole ili kubaini ukweli wa mambo.

Katambi amesema licha ya kuwepo kwa taarifa zinazokinzana zikidai kuwa kiongozi huyo alikuwa nje ya nchi huku nyingine zikisema alikuwa hapa nchini wakati wa tukio, waziri amesisitiza kuwa kazi ya upelelezi bado inaendelea kikamilifu ili kuthibitisha ukweli wa taarifa hizo na hatua stahiki ziweze kuchukuliwa.

Click to expand...
HIVI ZILE HARAKATI ZA KUTOKWENDA KU SUPPORT MIZIKI NA SHOW ZA WASANII WALIOIMBA KWENYE KAMPENI ZA CCM MWAKA 2025 ZILIFIA WAPI AU ILIKUWA NI MIKWARA TU ?
 
Richer said:
Akijibu swali la mwandishi kuhusiana na habari za kupotea kwa aliyekuwa Balozi wa Cuba Humphrey Polepole, Waziri wa Mambo ya Ndani, Patrobas Katambi amesema kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea na upelelezi na uchunguzi wa kina juu ya kesi ya kupotea kwa Humphrey Polepole ili kubaini ukweli wa mambo.

Katambi amesema licha ya kuwepo kwa taarifa zinazokinzana zikidai kuwa kiongozi huyo alikuwa nje ya nchi huku nyingine zikisema alikuwa hapa nchini wakati wa tukio, waziri amesisitiza kuwa kazi ya upelelezi bado inaendelea kikamilifu ili kuthibitisha ukweli wa taarifa hizo na hatua stahiki ziweze kuchukuliwa.

Click to expand...

Yaani Hii Bonho pasua kichwa kweli kweli. Yaani hata kujua kama alikuwrpo nchini nayo inahitaji nwaka mzima....!!? Sasa hapo bado kuna mtu anategemea kuna diku Polepole watamrufisha akiwa salama na afya njema.
 
BORNNAGAIN said:
HIVI ZILE HARAKATI ZA KUTOKWENDA KU SUPPORT MIZIKI NA SHOW ZA WASANII WALIOIMBA KWENYE KAMPENI ZA CCM MWAKA 2025 ZILIFIA WAPI AU ILIKUWA NI MIKWARA TU ?
Click to expand...
Jibu lake hapo utaoga mvua ya mitusi tu kutoka CDM
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register