Kanye West's My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) ndiyo album bora ya 'decade'

Billboards Charts, wametoa list ya Album bora 100 za muongo wa 2010-2019. Na at the top ni Album ya Kanye Omary west(2010).Binafsi mimi mwenyewe kama Pinno nilikuwa nimeshaipa hii Album hii tuzo, kimoyomoyo, kama tu ambavyo nimeshatoa tuzo hizo kimoyo moyo kwa Best artist Rapper Bongo -Ngwair n, Best HipHop Song wa heartbrak Bongo -wa Sugu na best love song Bongo ever for Relationship Maturity ambao nimeupai wa Rama Dee ft Lady Jay Dee. Na mwisho, ni bet Hip Hop song for hustlers Bongo ambapo hii tuzo kwa heshima na taadhima nimewapa X-Plastzax na Wimbo waoHii ni list yangu binafsi, na ndivyo nionanvyo aminin, sio kwamba nyimbo nyimngine au sizikubali, ila at the end lazima top awe mmoja, So jana Billboards kwa kiasi fulani wakathibitisha kuwa ratting zangu kumbe zina mashiko, kwa kuipaalbum of the Decade.So, japokuwa ninapigana na watu wa Billboard kwamba braza Slim shady, Eminem pamoja na kuwa katika hii miaka kumi katoa album karibu nne:na my favourite The Marshall Mathers LP 2 Ila jamaa hawajaingiza hata moja kwenye list ya album bora za hii miaka kumi. Hapo nimeona jamaa wameenda chaka. Ila bado naheshimu mawazo yao na nakubaliana bila kupinga, haijalishi namba 2-99 ni album gani zipo, ila back tondo inastahili kuwa album bora ya muongo huu, na pengine ikachukua muda sana kitu kama hiki kikapatikana.Albamu yaSo back to 2010 au 2011 hivi, Hii Album nilikuwa nimesikiliza tu top tracks, kama, naambazo ndizo zilikuwa zimeachiwa kama singles. sikuwa nimesikiliza album nzima, then siku moja, nikiwa shule, tukawa tumefukuzwa, so nikaenda kwa wanangu fulani nilale huo usiku then kesho nirudi home, jamaa walikuwa busy na mambo yao, basi wakaniachia PC moja nikawa naitumia ule usiku, katika kuchek vishort video clips, randomly na vi-movie vilivyokuwa kwenye PC, ghafla nikajikuta natizama short film ya Kanye Westambayo ilitengenezwa special kwa ajili ya hii.Watch it here:Masikio na macho yakaganda kwenye wimbosong, biti lilivyotengenezwa, raps softy ya mwanae Kanye Pusha T, na dances za wadada wale. Nikajikuta usiku mzima nasikiliza hicho kipande tu. kulipokucha nikaendelea na safari, na ndipo nilipotafuta album nzima na kutulia nayo.is the best song in the album, ila bado kila jiwe ni bora sana. ni miaka 9 karibu, but nimekuwa nikisikiliza hii kitu bila kuichoka. Kwa ujumla Kanye ana album nyingi bora, ila hakuna inayoifikia hii. This is artistry at the very high level. Dope shit ever.