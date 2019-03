Kansela wa Ujerumani Merkel anaachia ngazi mwaka 2021; ahadi yake kwa Magufuli itakuwa imetimizwa? Au huyu alikuwa Merkel fake?

Synthesizer said: Nimeona Kurugenzi ya Habari IKulu wakitoa taarifa kwamba Kansela wa Ujerumani Merkel amempigia simu Raisi Magufuli na kumwahidi mambo makubwa, kutia ndani kiwanda kikubwa kuliko vyote Afrika cha mbolea kujengwa hapa Tanzania.



Nimejiuliza sana, maana mimi si mtu ambaye hukubali mambo harakaharaka, hasa ahadi za wanasiasa! Nimejiuliza, ni kitu gani kimemfanya Merkel akaamua leo hii ngoja nimpigie simu Raisi wa Tanzania na kumwahidi mambo makubwa? Kwa nini sisi na sio wengine? Na nikakumbuka kwamba si mbali Tanzania ilikwaruzana sana na Ushirika wa Ulaya kuhusiana na suala la haki za binadamu. Je bado katika ncho zote za Afrika Merkel akachagua Tanzania?



Na nikajiuliza, hivi Merkel anawezaje kuahidi kujengwa Tanzania kwa kiwanda kikubwa cha mbolea kulivyo vyote Afrika, wakati uwekezaji kama huo kutoka Germany hufanywa na kampuni binafsi na sio serikali? Je Merkel atailazimisha kampuni fulani binafsi huko Ujerumani kuja kujenga hichi kiwanda?



Na pia nikajiuliza, huyu Merkel tayari amesha tangaza kwamba anaachia ngazi mwaka 2021. Sasa hizi ahadi anazotoa, zitatekelezwa kabla hajaachia ngazi? Merkel anajuaje huyo atakaemrithi u-Kansela atakuwa ana upendezi na kuisaidia Tanzania, nchi ambayo mabalozi wake wameshasema haina mtazamo mzuri kwenye kuheshimu haki za wanadamu?



Nikajiuliza tena, kama ni kweli Merkel kapiga simu Tanzania, anataka nini kwa Magufuli? Je hii ni sawa mbinu waliyotumia waarabu zamani kuwateka watumwa kwa kuwadanganya kwa tende na shanga?



Sasa nikakumbuka kwamba huko nyuma Kurugenzi ya habari ilishawahi kutoa press release ya Magufuli kusifiwa huko nje kutokana na fake news. Nikajiuliza, hivi Kurugenzi ya Habari Ikulu wana uhakika kwamba huyo aliyepiga simu kwa Magufuli alikuwa ni Merkel kweli au Merkel fake? Nikajiuliza sana ikiwa Ikulu watakuwa wamefanyiwa "prank call", yaani wale watu wanaokupigia simu wakijidiai ni mtu fulani kumbe fake. Itakuwa ni aibu kubwa kwa Magufuli, Msigwa na Tanzania kwa ujumla!



Yangu macho. Ila sintashangaa nikisikia ubalozi wa Germany hapa nchini wakikanusha kwamba hakuwa Merkel aliyepiga simu bali ni Merkel fake. Na kama ni Merkel kweli, basi bado nabaki na hayo maswali mengine.

Jamaa kapigiwa simu na boss wake,na I'm sure akiwa na mkalimani....Na kuhusu kiwanda ni uongo,who are they for me to believe them?Ain't nothing there to talk about!All these are comedies!I see niggas with assumed movie roles wakati Mama Kansela stopped movie production!