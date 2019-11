Kanitumia sms kua ana mtoto wangu, baada ya kunikatia mawasiliano zaidi ya mwaka.

Habar zenu wakuu, bira kuwachosa.

Sms nliopoke nii hii apa chini, then maelezo ya mahusiano yetu yatafuata;



" Mambo powercable, kuna jambo nahitji ulijue ni kweli kila kitu kimebadilika na muda umepita pia lakin imefika wakati inanibidi nikueleze to mana sijui nitakaa kimya kwa muda gani. Nina mtoto wa kiume ambay anaitwa e**** na mtoto huyu Baba yake ni wew nakumbuka niliwahi kukwambia hili japo haikua serious sana ilikua kama ni matani na masihara mengii lakin huo ndo ukweli ulivyo. "



Uyu mwanamke nlijuana nae kama miaka mitatu imepita, that time tulipanda nyumba moja yeye anaishi na mama ake mimi na bro angu, nlikua namwelewa sana but skuwai mwambia chochote zaid ya salam na stor za kawaida, mimi na bro angu tuliama lakin nliendelea kuwasiliana nae mara chache kawaida, baada ya kama mwaka ivi kupita nkaona nivunje ukimwa, akanambia ana mtu wake, kiukweili hakuonesha ushilikiano wwte kama ananipenda, but nkawa nmuonesha kua nampenda for sure nlimpenda kweli, nkatumia mbinu mbadara mtaani saiv wanaita mbinu za "kibaharia" ili awe karibu nkamuonesha nnapoishi pia. Tukaja kupotezeana no contact kwa miezi kadhaa, baadae nkaja kumtafuta tena this time akawa anaonesha ushirikiano kidogo, kuna siku sina ili wala lile ahsubi kabla sijaamka nkagongewa mlango kufungua ni yeye, alishinda kwangu siku nzima, we had sex. Baada ya apo tukawa tunawasiliana kama wapenzi, kabla ya wk haijaisha akanambia anahisi ana ujauzito, nkawa na wasiwasi kidogo nliona kama ananiletea michezo ivi, nkamwambia kapime a confirm, baada ka ya wk2 ivi tukakutana akanmbia amepima kakutwa na mimba kweli, nkamwambia it's okay tutaishi.., kuna siku kama baada ya miezi 2 ivi kupita akaja tena home hii ilikua mara ya mwisho kuonana nae mpaka leo, nkamuuliza ebu kua serious kidogo nambie ukweli una mimba angu, this time akakataa "sina mimba kwani ulienda kunipima, usiniletee uchuro", Nlikasirika kidogo ila nkapotezea, baada ya apo mawasiliano hayakua mazuri sana anajibu txt anavojisikia sometime simu angu hapokei kabisa, anadai yuko bizz sana na kazi.., mweizi wa 8 mwaka jana 2018 nkapangiwa kazi mkoani, hapa mawasiliano ndo yalizidi kuwa mabaya, mwezi wa 10 nlirudi dar kulikua na training, nkamwomba tuonane akakubali but siku ya miadi ilivofika piga simu sana hapokei, tuma text za kutosha hajibu.., nkagive up juu yake kuforce mapenzi utumwa, na yy hakunitafuta kabisa, nkarudi mkoa,, February mwaka huu nakarudishwa dar, nkamkumbuka nkajaribu kumcheck, hakupatikana namba zake zote alikua amechange.., Juzijuz apa September akanipigia kwa namba ngeni, nkamuliza kulikoni ulipotea, akadai alipoeteza simu alishindwa ku renew lini haikusajiliwa kwa kitambulisho chake ivo ikabidi asajiri lain nyingine, namba ako nlipoteza leo kanipa rafiki ako yeye yake nmchukua insta na stor zake za apa na pale but sikumchukulia maanani coz nlisha mdelete kwenye kichwa changu, nkampoteze. Akawa anatuma sms za kunipa HI nkawa namjibu kawaida kiroho safi, ila zaidi alikua anachart na jamaa angu.., Juzi mshkaji kanitafuta anambia yule dem ako anamtoto wako na anaogopa kukuambia hajui ataanzia wapi, mshakaji akawa anaendelea kumchimba uku anantumia scrnshoot za conversation zao, akamtumia na picha za mtoto, mshakaji wangu akawa ananicheka ila anasisitiza dodo nmefanana nae, kweli damu yetu hii,, but kwa upande wangu sioni kama nmefanana nae kiivo, sina huakika kwa kweli, nmevurugwa. Leo kaamua afunguke nwenyewe kwangu kanituima hii sms.., mtoto anadai ana miezi 8 saiv.





Sijamjibu chochote mpak mda huu, nkaona niilete kwanza uku kwa wakuu zangu, mnishauli nitumie njia ipi sahihi kumjibu, au ku confirm kama kweli mtoto ni wangu.



Asanteni.