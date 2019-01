FaizaFoxy said: Waziri wa Mambo ya ndani ghafla moja tu amekuwa mkimya, mpole, kama mtu mgonjwa au aliyeonewa. Kulikoni? Ana matatizo ya kiafya?



Au kachoka ghafla baada ya kufanya kazi ngumu bila kupumzika?



Pole Kangi.

Taifa la wajinga ndivyo lilivyo , they only think one man show can solve the problems instead of strong institutionSent using Jamii Forums mobile app