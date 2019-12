Kamari ya kumtosa EL na kumpitisha Makongoro

"Katika hali ya kunishangaza, nilikuwa nabadilishana mawazo na mzungu mmoja raia

wa Ujerumani kwenye N.G.O yake. Katamka maneno yaliyonistaajabisha.

Tumeongea mambo mengi lakini baadae tukaanza kuongelea siasa. Akasema kuna

yule aliekuwa waziri mkuu anaitwa Lowasa, nimeona sasa mnampenda sana. Mimi

nikamjibu inaonekana kuna Watanzania wanampenda awe Rais. Yule Mzungu

akaniuliza, si yule aliejiuzuru kwa sababu ya Corruption?, nikamjibu ndie huyo.

Akasema, wakati ule alionekana amekula Rushwa, sasa anataka kuwa Rais na watu

wanamuunga mkono!, akaongezea kwa kusema how can you easily forget?, how can

you easily change your mind?, yaani mnawezaje kuwa wasahaulifu namna hii,

mnawezaje kubadili fikra zenu haraka hivi juu yake?, hapo mimi nikabaki na

kigugumizi. Akaongeza, au Lowasa amewahi kuwaelezea uhusika wake na hizo

corruption?, mimi nikamjibu hapana. Akasema tena, Or was he cleared by the court?

yaani, je Mahakama iliona hana hatia?, nikamjibu kesi haijawahi kwenda Mahakamani.

Akauliza, then which criteria do you use to support him? Nikamjibu kwakweli sijui wananchi wanatumia kigezo gani.

Yule mzungu akasema, anyway, you are such amazing country, with this style it may

take you so many years to change."



