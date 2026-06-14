Kama umeoa single mama mwenye mtoto wa kiume tarajia kipigo siku yoyote akiwa mkubwa endapo utazingua mama yake

Kama umeoa single mama mwenye mtoto wa kiume tarajia kipigo siku yoyote akiwa mkubwa endapo utazingua mama yake

MamaSamia2025

MamaSamia2025

JF-Expert Member
Joined
Mar 29, 2012
Posts
20,076
Reaction score
41,464
Wakuu mimi sina ubaya wowote na single mama. Ninaishi na mmoja wao kwa sasa. Nimekuwa nikiwatetea mara nyingi. Leo nimeona nitumie haki yangu ya kikatiba kwa wenzangu waliooa single mama wenye watoto wa kiume hasa kuanzia miaka 5 - 13.

Huyo dogo kwa sasa hawezi fanya chochote ila anaona mwenendo wako wote na anatunza kumbukumbu. Wengi wa hao madogo hawajawahi kuwa na chemistry yoyote na baba zao wa kambo. Hao wanampenda baba yao na kumchukia baba wa kambo.

Kama utafanikiwa kuishi nao hadi wakawa vijana wakubwa kuwa makini sana kwenye unavyomtendea mama yao. Hao kukufua ni dakika sifuri.

Kama kuna ulazima wa kuoa single mama chukua mwenye mtoto wa kike. Ila pia kuwa makini sana kwa sababu unaweza kujikuta na kesi mbaya.
 
😂 Baba wa kambo ale mkong'oto kutoka kwa dogo, ahhh haiwezekani bhana.

Tena hapo ndio muda mzuri kumnyoosha dogo unammalizia hasira zako baada ya kusoma mada za JF za kuwaponda single mother na ww tyr ushayakanyaga na Huwez kutoka 😂
 
Mbaga Jr said:
😂 Baba wa kambo ale mkong'oto kutoka kwa dogo, ahhh haiwezekani bhana.

Tena hapo ndio muda mzuri kumnyoosha dogo unammalizia hasira zako baada ya kusoma mada za JF za kuwaponda single mother na ww tyr ushayakanyaga na Huwez kutoka 😂
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Atakuwa katoka kukandwa na mtoto wa single mother hawa watoto siyo wakuwachulia poa kabisa juzi kati dogo wa 2000 kamtemesha jamaa mtu mzima meno mawili ya mbele
 
mwaibile said:
Atakuwa katoka kukandwa na mtoto wa single mother hawa watoto siyo wakuwachulia poa kabisa juzi kati dogo wa 2000 kamtemesha jamaa mtu mzima meno mawili ya mbele
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Ah mm ntapiga kipigo cha mwizi aisee, mama ake aje na litoto afu bado nililishe kama ndama then linivimbie ahhh jela Ile paleeeeeeeeee inaniita
 
Mbaga Jr said:
Ah mm ntapiga kipigo cha mwizi aisee, mama ake aje na litoto afu bado nililishe kama ndama then linivimbie ahhh jela Ile paleeeeeeeeee inaniita
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Kaka unafikili umpige mtoto wa single mother mama ake atakuwa upande wako et eh ,achana na mama ake baba ake naye atakuwa wapi mda huo yan unatoka kukandwa na mtoto na baadae anapigiwa simu mshua ake nayeanakuja kukukanda kwa kumpiga mtoto wake
 
Mbaga Jr said:
Ah mm ntapiga kipigo cha mwizi aisee, mama ake aje na litoto afu bado nililishe kama ndama then linivimbie ahhh jela Ile paleeeeeeeeee inaniita
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Chukulia ww utumiwe picha uoneshwe mwanao uliyezaa na lisingle mother kaumizwa alafu ulivyooji unaambiwa kapasuliwa na baba wakambo
 
mwaibile said:
Mbona benefit za single mother ni ndogo sana kwa maana iyo kwann usiwashauli wasioe kabisa single mother vijana 🤣
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Kuoa single mama mara nyingi sio matakwa ya akili.. ni tamaa za kimwili. Unakuta single maza kaumbika ile laana halafu lina mahaba ya kufa mtu. Unajikuta unazama.. kuja kushtuka tayari umeoa.
 
MamaSamia2025 said:
Wakuu mimi sina ubaya wowote na single mama. Ninaiahi na mmoja wao kwa sasa. Nimekuwa nikiwatetea mara nyingi. Leo nimeona nitumie haki yangu ya kikatiba kwa wenzangu waliooa single mama wenye watoto wa kiume hasa kuanzia miaka 5 - 13.

Huyo dogo kwa sasa hawezi fanya chochote ila anaona mwenendo wako wote na anatunza kumbukumbu. Wengi wa hao madogo hawajawahi kuwa na chemistry yoyote na baba zao wa kambo. Hao wanampenda baba yao na kumchukia baba wa kambo.

Kama utafanikiwa kuishi nao hadi wakawa vijana wakubwa kuwa makini sana kwenye unavyomtendea mama yao. Hao kukufua ni dakika sifuri.

Kama kuna ulazima wa kuoa single mama chukua mwenye mtoto wa kike. Ila pia kuwa makini sana kwa sababu unaweza kujikuta na kesi mbaya.
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Kwani wasichana wameisha hadi uhatarishe maisha yako kwa kupenda mabaki ya wenzako?
 
Inategemea...
Unanikumbusha movie moja inaiitwa Baby Boy...

tyrese-gibson-ving-rhames.gif
 
mwaibile said:
Kaka unafikili umpige mtoto wa single mother mama ake atakuwa upande wako et eh ,achana na mama ake baba ake naye atakuwa wapi mda huo yan unatoka kukandwa na mtoto na baadae anapigiwa simu mshua ake nayeanakuja kukukanda kwa kumpiga mtoto wake
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Ni ngumu kwa mtoto wa kiume kumpenda baba wa kambo. Watoto wa kike wana unafuu ila wakiamua kushirikiana na mama yake kuharibu maisha yako ni chap tu... yaani utaona bora hata mtoto wa kiume akukande tu halafu hakuna ishu za mahakamani.
 
MamaSamia2025 said:
Ni ngumu kwa mtoto wa kiume kumpenda baba wa kambo. Watoto wa kike wana unafuu ila wakiamua kushirikiana na mama yake kuharibu maisha yako ni chap tu... yaani utaona bora hata mtoto wa kiume akukande tu halafu hakuna ishu za mahakamani.
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Kwaiyo ww umekandwa na huyo dogo leo
 
MamaSamia2025 said:
Wakuu mimi sina ubaya wowote na single mama. Ninaiahi na mmoja wao kwa sasa. Nimekuwa nikiwatetea mara nyingi. Leo nimeona nitumie haki yangu ya kikatiba kwa wenzangu waliooa single mama wenye watoto wa kiume hasa kuanzia miaka 5 - 13.

Huyo dogo kwa sasa hawezi fanya chochote ila anaona mwenendo wako wote na anatunza kumbukumbu. Wengi wa hao madogo hawajawahi kuwa na chemistry yoyote na baba zao wa kambo. Hao wanampenda baba yao na kumchukia baba wa kambo.

Kama utafanikiwa kuishi nao hadi wakawa vijana wakubwa kuwa makini sana kwenye unavyomtendea mama yao. Hao kukufua ni dakika sifuri.

Kama kuna ulazima wa kuoa single mama chukua mwenye mtoto wa kike. Ila pia kuwa makini sana kwa sababu unaweza kujikuta na kesi mbaya.
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Alafu upo CCM. Stupid
 
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