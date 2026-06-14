Kama umeoa single mama mwenye mtoto wa kiume tarajia kipigo siku yoyote akiwa mkubwa endapo utazingua mama yake

Wakuu mimi sina ubaya wowote na single mama. Ninaishi na mmoja wao kwa sasa. Nimekuwa nikiwatetea mara nyingi. Leo nimeona nitumie haki yangu ya kikatiba kwa wenzangu waliooa single mama wenye watoto wa kiume hasa kuanzia miaka 5 - 13.



Huyo dogo kwa sasa hawezi fanya chochote ila anaona mwenendo wako wote na anatunza kumbukumbu. Wengi wa hao madogo hawajawahi kuwa na chemistry yoyote na baba zao wa kambo. Hao wanampenda baba yao na kumchukia baba wa kambo.



Kama utafanikiwa kuishi nao hadi wakawa vijana wakubwa kuwa makini sana kwenye unavyomtendea mama yao. Hao kukufua ni dakika sifuri.



Kama kuna ulazima wa kuoa single mama chukua mwenye mtoto wa kike. Ila pia kuwa makini sana kwa sababu unaweza kujikuta na kesi mbaya.