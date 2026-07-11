Kama ulikuwa hujui ni nani hapa Tanzania akiongea kitu hadanganyi wacha nikufahamishe - ni DUDUBAYA

Kama ulikua hujui ni MTU GANI HAPA TANZANIA AKIONGEA KITU HADANGANYI wacha nikufahamishe;-Mtu ambae akisema kitu haongopi ni DUDUBAYA,Huenda ukabisha kuhusu hiki ninacho kisema,Kwasababu watu wengi humchukulia DUDUBAYA kama mvuta bhangi na mtu wa hovyo,Lakini ukweli ni kwamba DUDUBAYA akiongea kitu,Huwa haongopi na ukitaka kuamini ninacho kisema,Akiongea kitu DUDUBAYA msikilize kwa makini,Wala usiwe na haraka ya kumzarau kwa muonekano wake,Sikiliza kwa makini maneno yake halafu yafanyie kazi,Kwamfano juzi hapa alisema kuwa MWIJAKU aliwahi kutimuliwa na RUGE clouds tv,Kwa kosa la kuiba simu ya mtangazaji wa clouds,Hili jambo ni kweli na mimi hata kabla DUDUBAYA hajaongea,Niliwahi kusikia hili jambo kutoka kwa rafiki yangu mmoja,Ambae yeye alikua anafanya kazi clouds tv,Na hicho ndiyo chanzo cha RUGE na MWIJAKU kuto elewana mpaka kufa kwake RUGE,MWIJAKU amerudi clouds baada ya kifo cha RUGE,Kwahiyo huyu jamaa huwa haropoki tu kama wengi wanavyofanya,Au kama watu wengine wanavyo mchukulia huyu jamaa,Huenda ana mapungufu yake mengine kama binaadamu,Lakini kwenye kuongea huyu jamaa amenyooka kweli kweli,Na kwa hapa Tanzania huyu jamaa anaongoza kwa kusema kweli,Bila kujali ameongea nini wewe fatilia tu alichoongea,Utakuja kuamini hiki nilicho kisema hapa leo,Kitu chengine usicho kijua kuhusu DUDUBAYA nikwamba,DUDUBAYA haja panga mjini bali anaishi kwenye nyumba yake,Huenda usiamini lakini huo ndiyo ukweli kuhusu DUDUBAYA,Kwa wale wanaomfahamu vizuri DUDUBAYA wataamini hiki nilicho kisema.Makala hii imeletwa kwenu na magical power