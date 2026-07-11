Kama ulikuwa hujui ni nani hapa Tanzania akiongea kitu hadanganyi wacha nikufahamishe - ni DUDUBAYA

Kama ulikuwa hujui ni nani hapa Tanzania akiongea kitu hadanganyi wacha nikufahamishe - ni DUDUBAYA

Magical power

Magical power

JF-Expert Member
Joined
Sep 27, 2022
Posts
2,490
Reaction score
6,603
Kama ulikua hujui ni MTU GANI HAPA TANZANIA AKIONGEA KITU HADANGANYI wacha nikufahamishe;-
Mtu ambae akisema kitu haongopi ni DUDUBAYA,

Huenda ukabisha kuhusu hiki ninacho kisema,

Kwasababu watu wengi humchukulia DUDUBAYA kama mvuta bhangi na mtu wa hovyo,

Lakini ukweli ni kwamba DUDUBAYA akiongea kitu,

Huwa haongopi na ukitaka kuamini ninacho kisema,

Akiongea kitu DUDUBAYA msikilize kwa makini,

Wala usiwe na haraka ya kumzarau kwa muonekano wake,

Sikiliza kwa makini maneno yake halafu yafanyie kazi,

Kwamfano juzi hapa alisema kuwa MWIJAKU aliwahi kutimuliwa na RUGE clouds tv,

Kwa kosa la kuiba simu ya mtangazaji wa clouds,

Hili jambo ni kweli na mimi hata kabla DUDUBAYA hajaongea,

Niliwahi kusikia hili jambo kutoka kwa rafiki yangu mmoja,

Ambae yeye alikua anafanya kazi clouds tv,

Na hicho ndiyo chanzo cha RUGE na MWIJAKU kuto elewana mpaka kufa kwake RUGE,

MWIJAKU amerudi clouds baada ya kifo cha RUGE,

Kwahiyo huyu jamaa huwa haropoki tu kama wengi wanavyofanya,

Au kama watu wengine wanavyo mchukulia huyu jamaa,

Huenda ana mapungufu yake mengine kama binaadamu,

Lakini kwenye kuongea huyu jamaa amenyooka kweli kweli,

Na kwa hapa Tanzania huyu jamaa anaongoza kwa kusema kweli,

Bila kujali ameongea nini wewe fatilia tu alichoongea,

Utakuja kuamini hiki nilicho kisema hapa leo,

Kitu chengine usicho kijua kuhusu DUDUBAYA nikwamba,

DUDUBAYA haja panga mjini bali anaishi kwenye nyumba yake,

Huenda usiamini lakini huo ndiyo ukweli kuhusu DUDUBAYA,

Kwa wale wanaomfahamu vizuri DUDUBAYA wataamini hiki nilicho kisema.

Makala hii imeletwa kwenu na magical power
1783791366231.jpg
 
Mleta uzi hilo kwa kiasi fulani nakubaliana na Wewe kuna kipindi alikuwa anawataja Masupastaa wa Bongo wanaojihusisha na vitendo vya Ushoga. Alimtaja SAM MISAGO kuwa analiwa.

Halafu hiyo habari ya SAM MISAGO ya kwamba analiwa nilishawi kuambiwa na dogo fulani (Chuga Boy) kwamba Jamaa ni Shoga hiyo hata kabla ya Dudubaya kutoa hiyo list ya Masupastaa wa kibongo wanaojihusisha na vitendo vya Ushoga.
 
Manyanza said:
Mleta uzi hilo kwa kiasi fulani nakubaliana na Wewe kuna kipindi alikuwa anawataja Masupastaa wa Bongo wanaojihusisha na vitendo vya Ushoga. Alimtaja SAM MISAGO kuwa analiwa.

Halafu hiyo habari ya SAM MISAGO ya kwamba analiwa nilishawi kuambiwa na dogo fulani (Chuga Boy) kwamba Jamaa ni Shoga hiyo hata kabla ya Dudubaya kutoa hiyo list ya Masupastaa wa kibongo wanaojihusisha na vitendo vya Ushoga.
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Mambo mengi dudu baya anaongea ukweli karibia Asilimia 95 , Hata issues za diamond kuliwa na p.didy zote ni za kweli , na mwenyewe anasema kwamba Alianzaga kumuonya ajiweke mbali na black Americans lakini hakumsikia

Dudu baya binafsi namjua vyema sana Amewahi kuishi Moro sehemu niliwahi kukulia tangu teenager alikuwa ni mtu wa misimamo na ugomvi mwanzo mwisho yaani dudubaya utata kazaliwa nao
. nakumbuka miaka hiyo aliwahi kuanzisha ligi ya mpira yeye alikuwa ndiye refa na ligi kaanzisha yeye

Miaka hiyo ilikuwa wahuni wa mitaani wengi sana , ukiwa refa kwenye mechi yaani unaweza kupewa kipigo na raia dkk 0 tu

Basi dudubaya alikuwa ni refa yeye mwenyewe kwenye league aliyoianzisha na watu walikuwa wana muogopa kinyama 🤣

Jamaa aliichezesha ile league mpaka ikaisha akapanda bus na kwenda dar ghafla tuka sikia ameachia ngoma yake ya mwanangu Hauna nidhamu watu wote wakawa wanashangaa kumbe jamaa alikuwa msanii !!!! Na ndio safari yake ya umaarufu ikawa imeanzia hapo

Kwa wasio jua dudubaya ndiye aliye msaidia afande sele kuingia rasmi kwenye tasnia ya music industry nchini before afande hajakutana na sugu
 
hearly said:
Mambo mengi dudu baya anaongea ukweli karibia Asilimia 95 , Hata issues za diamond kuliwa na p.didy zote ni za kweli , na mwenyewe anasema kwamba Alianzaga kumuonya ajiweke mbali na black Americans lakini hakumsikia

Dudu baya binafsi namjua vyema sana Amewahi kuishi Moro sehemu niliwahi kukulia tangu teenager alikuwa ni mtu wa misimamo na ugomvi mwanzo mwisho yaani dudubaya utata kazaliwa nao
. nakumbuka miaka hiyo aliwahi kuanzisha ligi ya mpira yeye alikuwa ndiye refa na ligi kaanzisha yeye

Miaka hiyo ilikuwa wahuni wa mitaani wengi sana , ukiwa refa kwenye mechi yaani unaweza kupewa kipigo na raia dkk 0 tu

Basi dudubaya alikuwa ni refa yeye mwenyewe kwenye league aliyoianzisha na watu walikuwa wana muogopa kinyama 🤣

Jamaa aliichezesha ile league mpaka ikaisha akapanda bus na kwenda dar ghafla tuka sikia ameachia ngoma yake ya mwanangu Hauna nidhamu watu wote wakawa wanashangaa kumbe jamaa alikuwa msanii !!!! Na ndio safari yake ya umaarufu ikawa imeanzia hapo

Kwa wasio jua dudubaya ndiye aliye msaidia afande sele kuingia rasmi kwenye tasnia ya music industry nchini before afande hajakutana na sugu
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Duh! basi mimi sijawahi kumwelewa especially tangu aache mziki!
 
Magical power said:
Kama ulikua hujui ni MTU GANI HAPA TANZANIA AKIONGEA KITU HADANGANYI wacha nikufahamishe;-
Mtu ambae akisema kitu haongopi ni DUDUBAYA,

Huenda ukabisha kuhusu hiki ninacho kisema,

Kwasababu watu wengi humchukulia DUDUBAYA kama mvuta bhangi na mtu wa hovyo,

Lakini ukweli ni kwamba DUDUBAYA akiongea kitu,

Huwa haongopi na ukitaka kuamini ninacho kisema,

Akiongea kitu DUDUBAYA msikilize kwa makini,

Wala usiwe na haraka ya kumzarau kwa muonekano wake,

Sikiliza kwa makini maneno yake halafu yafanyie kazi,

Kwamfano juzi hapa alisema kuwa MWIJAKU aliwahi kutimuliwa na RUGE clouds tv,

Kwa kosa la kuiba simu ya mtangazaji wa clouds,

Hili jambo ni kweli na mimi hata kabla DUDUBAYA hajaongea,

Niliwahi kusikia hili jambo kutoka kwa rafiki yangu mmoja,

Ambae yeye alikua anafanya kazi clouds tv,

Na hicho ndiyo chanzo cha RUGE na MWIJAKU kuto elewana mpaka kufa kwake RUGE,

MWIJAKU amerudi clouds baada ya kifo cha RUGE,

Kwahiyo huyu jamaa huwa haropoki tu kama wengi wanavyofanya,

Au kama watu wengine wanavyo mchukulia huyu jamaa,

Huenda ana mapungufu yake mengine kama binaadamu,

Lakini kwenye kuongea huyu jamaa amenyooka kweli kweli,

Na kwa hapa Tanzania huyu jamaa anaongoza kwa kusema kweli,

Bila kujali ameongea nini wewe fatilia tu alichoongea,

Utakuja kuamini hiki nilicho kisema hapa leo,

Kitu chengine usicho kijua kuhusu DUDUBAYA nikwamba,

DUDUBAYA haja panga mjini bali anaishi kwenye nyumba yake,

Huenda usiamini lakini huo ndiyo ukweli kuhusu DUDUBAYA,

Kwa wale wanaomfahamu vizuri DUDUBAYA wataamini hiki nilicho kisema.

Makala hii imeletwa kwenu na magical powerView attachment 3627200
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YOU BELLA WHATCH YOUR BACK 😊😁

Wasukuma wengi majority wanaume wakisimamiaga wanacho kiamini mfano mbunge musukuma, dudubaya, magufuri e.t.c
 
Seran said:
Duh! basi mimi sijawahi kumwelewa especially tangu aache mziki!
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Mpaka uanze kumwelewa utachukua muda wako mwingi na utachelewa sana. Maisha ya hawa mastaa ni ya hovyo tu bora sisi maisha yetu tuko content na tulicho nacho. Dudubaya anaweza akaonekana kama boya fulani lakini yule ndiye anayeishi vizuri kuliko hawa wengine wanaoishi na upepo wa mitandaoni
 
Seran said:
Duh! basi mimi sijawahi kumwelewa especially tangu aache mziki!
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Dudu baya ana maumivu mengi ni type ya wale watu ambao walipaswa kufanikiwa sana Kwa yeye anavyoamini ila sasa safari yake ya mafanikio ikakwamishwa na moguls wa Musi industrial, so hapo ndio changamoto ilipoanza Yale maumivu bado anayo na hataki kujishusha Akili yake ina mwambia kwamba atakuwa ni coward, pia kinacho mrudisha nyuma ni misimamo yake mikali ana misimamo sana , so Kwa maisha ya tz huwezi toboa ukiwa mtu wa hivyo tz inahitaji mtu uwe mnafki mnafki + chawa ndio unatoboa ,

Yeye ana ukomunisti 😁😁😁😁

But ni mtu ambaye alishawahi kushika Hela huko nyuma
 
Manyanza said:
Mpaka uanze kumwelewa utachukua muda wako mwingi na utachelewa sana. Maisha ya hawa mastaa ni ya hovyo tu bora sisi maisha yetu tuko content na tulicho nacho. Dudubaya anaweza akaonekana kama boya fulani lakini yule ndiye anayeishi vizuri kuliko hawa wengine wanaoishi na upepo wa mitandaoni
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True Mimi namwelewa sana dudu na Hana baya na mtu.

Tatizo anapiga sana pombe Kali anaanza kuongea ukweriiii shida ndio hiyo pombe sanaa
 
Manyanza said:
Mpaka uanze kumwelewa utachukua muda wako mwingi na utachelewa sana. Maisha ya hawa mastaa ni ya hovyo tu bora sisi maisha yetu tuko content na tulicho nacho. Dudubaya anaweza akaonekana kama boya fulani lakini yule ndiye anayeishi vizuri kuliko hawa wengine wanaoishi na upepo wa mitandaoni
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Kwakweli, ni vile tu sijawahi kumfuatilia!
 
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