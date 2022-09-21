Kama ningekuwa Mungu nisingeumba dunia yenye hali ya sasa

Championship said: Mungu alimpa mwanadamu uhuru wa kuchagua na akaamua kuchagua kuyaruhusu mabaya yaingie duniani pale alipokubali kumtii shetani.



Hata hivyo Mungu ameumba ulimwengu ujao ambao hautakuwa na hayo yote yenye kuumiza. Mwamini Yesu Kristo leo upate msamaha wa dhambi na uzima wa milele. Click to expand...

Sorry, hivi si ingekuwa rahisi hata kwake kuumba muundo wa dunia usiofeli, ukizingatia kwamba Yeye ni mjuvi wa yote? Kama alijua shetani angesaliti, kama alijua binadamu tungetenda dhambi Kwa nini haya hayakurekabishwa? Ukikutana na vichaa, ombaomba, walemavu....achilia mbali ukatili, ubabe, magonjwa, umasikini .. unaweza jiuliza kwa nini Mungu mwenye Enzi zote, mwenye Ufahamu wote, mwenye Nguvu zote ameweza kuruhusu yatokee???.