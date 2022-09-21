Kama ningekuwa Mungu nisingeumba dunia yenye hali ya sasa

Kama ningekuwa Mungu nisingeumba dunia yenye hali ya sasa

Execute

Execute

JF-Expert Member
Joined
Sep 21, 2022
Posts
3,005
Reaction score
7,382
Kila nikitafakari changamoto ambazo baadhi ya watu wanapitia huwa naishia kusema ningekuwa Mungu nisingeiumba dunia hii jinsi ilivyo sasa.

Hapa ninamaanisha ningeiumba bila uwezekano wa kuishia katika hali ya sasa. Ulemavu, magonjwa, vilio, mauaji, vita, ugaidi, ubakaji, rushwa n.k, vinaifanya dunia kuwa uwanja wa fujo.
 
Execute said:
Kila nikitafakari changamoto ambazo baadhi ya watu wanapitia huwa naishia kusema ningekuwa Mungu nisingeiumba dunia hii jinsi ilivyo sasa.

Hapa ninamaanisha ningeiumba bila uwezekano wa kuishia katika hali ya sasa. Ulemavu, magonjwa, vilio, mauaji, vita, ugaidi, ubakaji, rushwa nk vinaifanya dunia kuwa uwanja wa fujo.
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Kabla hujawaza haya tambua kwamba yeye(Mungu) alishaiumba dunia hiyo unayoitamani hata kabla hajamuumba mwanadamu. Kilichotokea baada ya hapo nadhani unakijua. Sijaona kosa la Mungu hapo.

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Execute said:
Kila nikitafakari changamoto ambazo baadhi ya watu wanapitia huwa naishia kusema ningekuwa Mungu nisingeiumba dunia hii jinsi ilivyo sasa.

Hapa ninamaanisha ningeiumba bila uwezekano wa kuishia katika hali ya sasa. Ulemavu, magonjwa, vilio, mauaji, vita, ugaidi, ubakaji, rushwa nk vinaifanya dunia kuwa uwanja wa fujo.
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Mungu alimpa mwanadamu uhuru wa kuchagua na akaamua kuchagua kuyaruhusu mabaya yaingie duniani pale alipokubali kumtii shetani.

Hata hivyo Mungu ameumba ulimwengu ujao ambao hautakuwa na hayo yote yenye kuumiza. Mwamini Yesu Kristo leo upate msamaha wa dhambi na uzima wa milele.
 
Execute said:
Kila nikitafakari changamoto ambazo baadhi ya watu wanapitia huwa naishia kusema ningekuwa Mungu nisingeiumba dunia hii jinsi ilivyo sasa.

Hapa ninamaanisha ningeiumba bila uwezekano wa kuishia katika hali ya sasa. Ulemavu, magonjwa, vilio, mauaji, vita, ugaidi, ubakaji, rushwa nk vinaifanya dunia kuwa uwanja wa fujo.
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Moyo uliojaa tamaa, uchungu, visasi na kutoenenda katika njia nyofu hautoacha kumlaumu Mungu kamwe

Haya hayana budi kutukia
 
Execute said:
Kila nikitafakari changamoto ambazo baadhi ya watu wanapitia huwa naishia kusema ningekuwa Mungu nisingeiumba dunia hii jinsi ilivyo sasa.

Hapa ninamaanisha ningeiumba bila uwezekano wa kuishia katika hali ya sasa. Ulemavu, magonjwa, vilio, mauaji, vita, ugaidi, ubakaji, rushwa nk vinaifanya dunia kuwa uwanja wa fujo.
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Kila kitu kipo Kwa kusudi Fulani Sidhan kama wewe Una hekima kuliko yeye
 
Execute said:
Kila nikitafakari changamoto ambazo baadhi ya watu wanapitia huwa naishia kusema ningekuwa Mungu nisingeiumba dunia hii jinsi ilivyo sasa.

Hapa ninamaanisha ningeiumba bila uwezekano wa kuishia katika hali ya sasa. Ulemavu, magonjwa, vilio, mauaji, vita, ugaidi, ubakaji, rushwa nk vinaifanya dunia kuwa uwanja wa fujo.
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Kiranga Scars
 
Championship said:
Mungu alimpa mwanadamu uhuru wa kuchagua na akaamua kuchagua kuyaruhusu mabaya yaingie duniani pale alipokubali kumtii shetani.

Hata hivyo Mungu ameumba ulimwengu ujao ambao hautakuwa na hayo yote yenye kuumiza. Mwamini Yesu Kristo leo upate msamaha wa dhambi na uzima wa milele.
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Sorry, hivi si ingekuwa rahisi hata kwake kuumba muundo wa dunia usiofeli, ukizingatia kwamba Yeye ni mjuvi wa yote? Kama alijua shetani angesaliti, kama alijua binadamu tungetenda dhambi Kwa nini haya hayakurekabishwa? Ukikutana na vichaa, ombaomba, walemavu....achilia mbali ukatili, ubabe, magonjwa, umasikini .. unaweza jiuliza kwa nini Mungu mwenye Enzi zote, mwenye Ufahamu wote, mwenye Nguvu zote ameweza kuruhusu yatokee???.
 
Championship said:
Mungu alimpa mwanadamu uhuru wa kuchagua na akaamua kuchagua kuyaruhusu mabaya yaingie duniani pale alipokubali kumtii shetani.

Hata hivyo Mungu ameumba ulimwengu ujao ambao hautakuwa na hayo yote yenye kuumiza. Mwamini Yesu Kristo leo upate msamaha wa dhambi na uzima wa milele.
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Shetani asingekuwepo duniani dhambi ingeingia?
 
Vangigula said:
Sorry, hivi si ingekuwa rahisi hata kwake kuumba muundo wa dunia usiofeli, ukizingatia kwamba Yeye ni mjuvi wa yote? Kama alijua shetani angesaliti, kama alijua binadamu tungetenda dhambi Kwa nini haya hayakurekabishwa? Ukikutana na vichaa, ombaomba, walemavu....achilia mbali ukatili, ubabe, magonjwa, umasikini .. unaweza jiuliza kwa nini Mungu mwenye Enzi zote, mwenye Ufahamu wote, mwenye Nguvu zote ameweza kuruhusu yatokee???.
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Ni kweli kabisa mkuu. Yaani dini inasababisha watu hawawazi kwa undani sana.

Unless kama Mungu hajui mambo yanayoweza kutokea mbeleni lakini kama anajua kwanini alimuumba shetani? Na even worse, kwanini hakuondoa shetani na kazi zake kabla hajaumba wanadamu?
 
StudentTeacher said:
Kabla hujawaza haya tambua kwamba yeye(Mungu) alishaiumba dunia hiyo unayoitamani hata kabla hajamuumba mwanadamu. Kilichotokea baada ya hapo nadhani unakijua. Sijaona kosa la Mungu hapo.

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20220922_093105.jpg
 
Execute said:
Kila nikitafakari changamoto ambazo baadhi ya watu wanapitia huwa naishia kusema ningekuwa Mungu nisingeiumba dunia hii jinsi ilivyo sasa.

Hapa ninamaanisha ningeiumba bila uwezekano wa kuishia katika hali ya sasa. Ulemavu, magonjwa, vilio, mauaji, vita, ugaidi, ubakaji, rushwa nk vinaifanya dunia kuwa uwanja wa fujo.
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Na wewe ungekuwa Mungu ungekuwa ushadedi tayari, na kiti chako ningekimiliki mimi. Hapo kuna watu wangelia na kusaga meno....

Nisingetaka ujinga.....
 
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