Kama Mzee Warioba anadai Polisi waliopiga watu risasi Oktoba 29 ndio watuhumiwa namba moja nani aliwapa polisi amri ya kupiga watu risasi?

Mtu mwenye uwezo wa kutoa amri ya kupiga wananchi risasi ni amiri jeshi mkuu pekee (raisi wa Jamuhuri ya muungano wa Tanzania).



Mafisadi kutoka vyombo vya ulinzi na usalama wasiojua siasa hawakuwa na subira wala uvumilivu wa kupoteza ugali. Hawa watu hawajui ustaarabu wa kula na kipofu, walipanick na kutaka kutumia risasi asubuhi.



Samia akagoma kutoa hiyo amri akataka watoto wapewe muda au kuondolewa kwa njia nyingine. Kwa sababu wahuni ni watu wa usalama na hawajui siasa hawakua na huo uvumilivu.



Wahuni wakamfuata Jakaya Kikwete na kumuomba Samia atoe amri ya kufyatua watoto risasi. Baada ya kushinikizwa na Jakaya; Samia ikabidi atoe amri.



Ndio Samia ni kiazi, lakini ni mama mwenye watoto; amri ya kupiga watoto risasi the blameworthy person ni Jakaya Kikwete.



Kama utachunguza kwa makini viongozi wengi wa CCM wa muda mrefu bado awaamini kilichotokea. Kwa sababu wale watoto mabomu ya machozi au maji washa yangewaondoa.



Na alie mshawishi Samia kupiga watoto risasi ni Jakaya Kikwete; yeye akutaka Kabisa.



Ndio maana Nchimbi anaomba watu wabaya wakae mbali na Ikulu au sikio la mama.



Shida mama mwenyewe nae kilaza kweli kweli