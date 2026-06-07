Kama Mzee Warioba anadai Polisi waliopiga watu risasi Oktoba 29 ndio watuhumiwa namba moja nani aliwapa polisi amri ya kupiga watu risasi?

Idugunde
JF-Expert Member
- May 21, 2020
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Nimemsikia mahala Mzee Warioba Waziri mkuu mstaafu akisema wazi bila kupindisha maneno kuwa tume iliyoundwa kuchunguza matukio ya kijinai ya Oktoba 29 ianze kuwahoji polisi waliopiga na kuua watu.
Ameongezea huyu mzee na kudai kuwa Polisi ipate ukweli kuwa hao polisi walioua watu kwa kupiga watu risasi hovyo wahojiwe kuwa hiyo amri ya kupiga watu risasi waliipata wap?
Kwa mantiki hii nani anayeweza kutoa amri ya kuua watu kama sio amiri jeshi mkuu?
Ameongezea huyu mzee na kudai kuwa Polisi ipate ukweli kuwa hao polisi walioua watu kwa kupiga watu risasi hovyo wahojiwe kuwa hiyo amri ya kupiga watu risasi waliipata wap?
Kwa mantiki hii nani anayeweza kutoa amri ya kuua watu kama sio amiri jeshi mkuu?