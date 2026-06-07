Kama Mzee Warioba anadai Polisi waliopiga watu risasi Oktoba 29 ndio watuhumiwa namba moja nani aliwapa polisi amri ya kupiga watu risasi?

Kama Mzee Warioba anadai Polisi waliopiga watu risasi Oktoba 29 ndio watuhumiwa namba moja nani aliwapa polisi amri ya kupiga watu risasi?

Idugunde

Idugunde

JF-Expert Member
Joined
May 21, 2020
Posts
7,351
Reaction score
9,179
Nimemsikia mahala Mzee Warioba Waziri mkuu mstaafu akisema wazi bila kupindisha maneno kuwa tume iliyoundwa kuchunguza matukio ya kijinai ya Oktoba 29 ianze kuwahoji polisi waliopiga na kuua watu.

Ameongezea huyu mzee na kudai kuwa Polisi ipate ukweli kuwa hao polisi walioua watu kwa kupiga watu risasi hovyo wahojiwe kuwa hiyo amri ya kupiga watu risasi waliipata wap?

Kwa mantiki hii nani anayeweza kutoa amri ya kuua watu kama sio amiri jeshi mkuu?
 
Idugunde said:
Nimemsikia mahala Mzee Warioba Waziri mkuu mstaafu akisema wazi bila kupindisha maneno kuwa tume iliyoundwa kuchunguza matukio ya kijinai ya Oktoba 29 ianze kuwahoji polisi waliopiga na kuua watu.

Ameongezea huyu mzee na kudai kuwa Polisi ipate ukweli kuwa hao polisi walioua watu kwa kupiga watu risasi hovyo wahojiwe kuwa hiyo amri ya kupiga watu risasi waliipata wap?

Kwa mantiki hii nani anayewez kutoa amri ya kuua watu kama sio amiri jeshi mkuu?
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nonsense,
kwahiyo polisi akiwa ana linda benki, wakitokea majambazi na waporaji, ili kukabiliana nao anarudi kituoni kwake kupewa amri ya kukabiliana nao right?🐒
 
Idugunde said:
Nimemsikia mahala Mzee Warioba Waziri mkuu mstaafu akisema wazi bila kupindisha maneno kuwa tume iliyoundwa kuchunguza matukio ya kijinai ya Oktoba 29 ianze kuwahoji polisi waliopiga na kuua watu.

Ameongezea huyu mzee na kudai kuwa Polisi ipate ukweli kuwa hao polisi walioua watu kwa kupiga watu risasi hovyo wahojiwe kuwa hiyo amri ya kupiga watu risasi waliipata wap?

Kwa mantiki hii nani anayewez kutoa amri ya kuua watu kama sio amiri jeshi mkuu?
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Hili swali very critical ndiyo Samia na Chande hawatamani/hawakutamani kabisa liwepo vinywani mwa Watanzania/Watanganyika.
Ndiyo swali muhimu kuliko kitu kingine chochote katika yalitokea 29th-Oct-2025 mpaka 31st-Oct-2025.
Uhai wa binadamu ndiyo number one priority sasa kama kama raia waliuawa kwa halaiki mercilessly na hayo mauaji yachukuliwe poa it translates that we value other things more than human lives.
 
Mtu mwenye uwezo wa kutoa amri ya kupiga wananchi risasi ni amiri jeshi mkuu pekee (raisi wa Jamuhuri ya muungano wa Tanzania).

Mafisadi kutoka vyombo vya ulinzi na usalama wasiojua siasa hawakuwa na subira wala uvumilivu wa kupoteza ugali. Hawa watu hawajui ustaarabu wa kula na kipofu, walipanick na kutaka kutumia risasi asubuhi.

Samia akagoma kutoa hiyo amri akataka watoto wapewe muda au kuondolewa kwa njia nyingine. Kwa sababu wahuni ni watu wa usalama na hawajui siasa hawakua na huo uvumilivu.

Wahuni wakamfuata Jakaya Kikwete na kumuomba Samia atoe amri ya kufyatua watoto risasi. Baada ya kushinikizwa na Jakaya; Samia ikabidi atoe amri.

Ndio Samia ni kiazi, lakini ni mama mwenye watoto; amri ya kupiga watoto risasi the blameworthy person ni Jakaya Kikwete.

Kama utachunguza kwa makini viongozi wengi wa CCM wa muda mrefu bado awaamini kilichotokea. Kwa sababu wale watoto mabomu ya machozi au maji washa yangewaondoa.

Na alie mshawishi Samia kupiga watoto risasi ni Jakaya Kikwete; yeye akutaka Kabisa.

Ndio maana Nchimbi anaomba watu wabaya wakae mbali na Ikulu au sikio la mama.

Shida mama mwenyewe nae kilaza kweli kweli
 
kijereshi said:
Risasi za mpira, maji ya kuwasha, mabomu ya machozi miongoni mwa vingi sio risasi za moto jamani
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yeyote mwenye silaha halali na vibali maalumu kwa mujibu wa sheria, yupo kwenye kiapo cha kuitumia ile silaha kulingana na mazingira. Hahitaji kuamrishwa na yeyote.

vi vizuri kufahamu hili bila kupotoshana kindezi ndezi jukwaani. hakuna sheria ya risasi za mpira kwenye ghasia au matukio ya kigaidi:NoGodNo:
 
Tlaatlaah said:
yeyote mwenye silaha halali na vibali maalumu kwa mujibu wa sheria, yupo kwenye kiapo cha kuitumia ile silaha kulingana na mazingira. Hahitaji kuamrishwa na yeyote.

vi vizuri kufahamu hili bila kupotoshana kindezi ndezi jukwaani. hakuna sheria ya risasi za mpira kwenye ghasia au matukio ya kigaidi:NoGodNo:
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Taahira wewe, vitani tu askari akinyanyua mikono juu, au akinyoosha bendera nyeupe au akiangusha silaha mbele yako.

Askari huyo ☝️ukimfyatulia risasi that constitutes as an act of war criminal.

Halikadhalika hakuna mtu mwenye akili timamu anaweza support baadhi ya uharibifu watoto waliokuwa wakifanya.

Matter of fact sehemu nyingi ambazo wauaji walizoenda ni kutokana na taarifa za raia ya kuwa kuna watoto wanafanya uhalifu.

Hao raia wenyewe waliotoa taarifa kwa vyombo vya ulinzi hawaamini namna wahusika walipofika walichofanya. Maeneo mengine waliuwa na watoa taarifa.

Lazima uwe taahira kweli kweli kutetea upuuzi wa 29/11/2025 huko ndani ya CCM kwenyewe walio wengi bado hawaamini.

There is more than way to skin a cat
 
Tume ya Chande imekuja na tume nyingine yenye kazi maalum. Majibu ya hiyo tume mpya yenye kufanya shughuli za kipelelezi yatatoa mwanga ambao mpya kabisa.

Maswali ya aina ya hili la mleta mada yatapata majibu yake kwa kirefu zaidi kuliko hizi speculations binafsi.
 
Eugene Krabs said:
Taahira wewe, vitani tu askari akinyanyua mikono juu, au akinyoosha bendera nyeupe au akiangusha silaha mbele yako.

Askari huyo ☝️ukimfyatulia risasi that constitutes as an act of war criminal.

Halikadhalika hakuna mtu mwenye akili timamu anaweza support baadhi ya uharibifu watoto waliokuwa wakifanya.

Matter of fact sehemu nyingi ambazo wauaji walizoenda ni kutokana na taarifa za raia ya kuwa kuna watoto wanafanya uhalifu.

Hao raia wenyewe waliotoa taarifa kwa vyombo vya ulinzi hawaamini namna wahusika walipofika walichofanya. Maeneo mengine waliuwa na watoa taarifa.

Lazima uwe taahira kweli kweli kutetea upuuzi wa 29/11/2025 huko ndani ya CCM kwenyewe walio wengi bado hawaamini.

There is more than way to skin a cat
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Vibaka walivamia ile shughuli lakini wapo wahusika wakuu wa ule uharamia, kuna kazi ya kipelelezi inaendelea muda huu. Ikikamilika watadakwa wote waliosababisha lile tukio la kihaini.
 
Eugene Krabs said:
Mtu mwenye uwezo wa kutoa amri ya kupiga wananchi risasi ni amiri jeshi mkuu pekee (raisi wa Jamuhuri ya muungano wa Tanzania).

Mafisadi kutoka vyombo vya ulinzi na usalama wasiojua siasa hawakuwa na subira wala uvumilivu wa kupoteza ugali. Hawa watu hawajui ustaarabu wa kula na kipofu, walipanick na kutaka kutumia risasi asubuhi.

Samia akagoma kutoa hiyo amri akataka watoto wapewe muda au kuondolewa kwa njia nyingine. Kwa sababu wahuni ni watu wa usalama na hawajui siasa hawakua na huo uvumilivu.

Wahuni wakamfuata Jakaya Kikwete na kumuomba Samia atoe amri ya kufyatua watoto risasi. Baada ya kushinikizwa na Jakaya; Samia ikabidi atoe amri.

Ndio Samia ni kiazi, lakini ni mama mwenye watoto; amri ya kupiga watoto risasi the blameworthy person ni Jakaya Kikwete.

Kama utachunguza kwa makini viongozi wengi wa CCM wa muda mrefu bado awaamini kilichotokea. Kwa sababu wale watoto mabomu ya machozi au maji washa yangewaondoa.

Na alie mshawishi Samia kupiga watoto risasi ni Jakaya Kikwete; yeye akutaka Kabisa.

Ndio maana Nchimbi anaomba watu wabaya wakae mbali na Ikulu au sikio la mama.

Shida mama mwenyewe nae kilaza kweli kweli
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Jakaya hakuwa commander in chief wakati wa massacre so whatever transpired behind the scenes isn't of our concern bali ni kwamba amri ya shoot to kill imetoka kwa rais na si mtu mwingine yoyote otherwise ajitokeze hadhari atuhakikishie kuwa yeye ni kiazi na alipokea maigizo ya kufanya massacre kutoka kwa Kikwete then ndipo atafafanua exactly kama hayo maigizo ya Kikwete yalihusisha kuzika watu kwenye makaburi ya halaiki(mass graves) na kuzima mawasiliano ya simu pamoja na kuzuia media za nje kuripoti what was happening on the ground.
 
Steven Joel Ntamusano said:
Tume ya Chande imekuja na tume nyingine yenye kazi maalum. Majibu ya hiyo tume mpya yenye kufanya shughuli za kipelelezi yatatoa mwanga ambao mpya kabisa.

Maswali ya aina ya hili la mleta mada yatapata majibu yake kwa kirefu zaidi kuliko hizi speculations binafsi.
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Hueleweki
 
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