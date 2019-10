Kama kweli huyu Mungu anayeaabudiwa yupo mbona Dunia imejaa shida na matatizo kibao...?

Salute..

Kwa waamini wa Mungu awe Mkristo au mwislamu naomba tusaidiane kuhusu haya maswali mbalimbali magumu ambayo watu hua yanawaletea kigugumizi kuhusu Uwepo wa Mungu.

Sehemu fulani niliona member Meeyah kaandika anasema "Kama kuna kweli huyu Mungu aliyetuumba anatupenda na kutujali, mbona tunateseka?Mbona tunaishi maisha magumu watu hawafanikiwi malengo yao" Mimi kwa uelewa mdogo nilio nao kuhusu Maandiko nimejibu hilo swali kwa kuzingatia muktadha wa Mungu kutokujali watu ili wafanikiwe malengo katika maisha....Namjibu kama ifuatavyo....



Hapo zamani Mungu aliumba ulimwengu (Universe) na kila kitu kilichomo kama Galaxes, Kwa upendeleo kabisa Mungu alichagua milkway Galaxy akaweka solar system kwenye solar system hiyo aliweka sayari ya Dunia (Earth). Kwenye dunia hiyo ndipo Mungu alichagua kumuwerka kiumbe wake ampendae kuliko wote ambae ni mimi na wewe..Mungu alimuumba binaadamu wa kwanza kwakutumia Udongo (Vitabu vya dini,sayansi vinathibitisha tumeumbwa kwa udongo/mwili wa binaadamu una aina zote za madini yaliyoko ardhini), akampulizia pumzi yake ya uhai (roho) kisha akamuweka katika bustani (Eden) nzuri yenye kupendeza.

Tuwekane sawa kua Mungu alipomuweka binaadamu wa kwanza bustanini haikua bustani hiyo unayoifahamu wewe bali ilikua ni lugha ya picha , tunaelewa kua bustani ni sehemu ambayo inavutia kwa maua yake, harufu na hali yake ya hewa…Hivyo basi bustani ya eden aliyowekwa binaadamuwa kwanza ilikua ni dunia ambayo ilikua inavutia kwa kuitazama, isiyo na njaaa, isiyo na magonjwa,isiyo na uasi nk nk kiufupi ilikua ni dunia ambayo ilikua ni rafiki kabisa kwa kumuwezesha binaadamu kuishi bila kupata taabu yoyote ile. Mambo yote yaliyo mazuri kwenye dunia hiyo alikabidhiwa binaadamu ayamiliki na kuyatumia kubwa Zaidi binaadamu alipewa status ya Immortality (Asiyekufa)…Ili mwanadamu kuifaidi dunia hiyo Mungu aliweka maagano/sheria na mwanadamu ambapo alitakiwa ayafuate siku zote, Baadae Mwanadamu alienda kinyume na makubaliano yale akafukuzwa katika dunia ile yenye kupendeza.

Gharama pekee ambayo mwanaadamu alitakiwa kuilipa ili aweze kuendelea kubaki kwenye dunia ile ya kupendeza na kuvutia ilikua ni Utii (Obedience)Ref:Kusudi la wewe kuumbwa, lakini Mungu kama

anavyojitanabaisha kua ni mpenda demokrasia alimpatia mwanadamu Free Will ya kuamua chochote akitakacho ila tu kwa masharti kua ukiamua kunitii nitakupatia hiki na hiki ila usipotaka kunitii hivyo hivyo kuna adhabu zake.( Tumewekewa uzima na mauti mbele yetu, kazi ni kwetu kuchagua. Choose Wisely ) mwanadamu aliona utii ni mzigo mzito mno kwake akaamua kuvunja makubaliano, hivyo ilipelekea kufukuzwa kwenye dunia/bustani ile yenye kupendeza na kupelekwa kuishi kama mashetani (jokes) kwenye dunia hii ya sasa tuliyopo ambayo kuna kila aina ya mateso,shida,magonjwa nknk.



Japo Mungu alimfukuza kiumbe wake aliyempenda lakini hakumuacha atange tange bado alimfuata huko huko na kuzidi kumtafuta aweze kurudi kundini (Refer Simulizi ya mwana mpotevu). Toka miaka na miaka Mungu amekua akimtafuta mwanadamu kwa kumtumia manabii mbalimbali ili kutuelezea habari njema kutoka kwake, lakini siku zote Hardest choice require strongess will na Freedom have it’s prices . Ili kumrudisha mwanadamu kundini ilihitajika Kafara kuu, Mungu kwa kuthibisha upendo wake mkuu kwa binaadamu alimua kumtoa mwanae wa pekee kua kama kafara…Alimtoa yesu kama kafara ili kumkomboa mwanadamu. Dunia/eden ya kipindi kile tuliyopewa ilikua Priceless ila sasa hivi umeona ili kuipata tena imebidi kumtoa mwanakondoo kwa ajili ya kurudishwa kwenye dunia ile wakati kama tungefuata maagizo isinge ghalimu ghalama kubwa kiasi hiko. Yote hayo najaribu kuonyesha jinsi Mungu anavyopenda wanadamu wake wasiotee hata mmoja. (Msiokope sitawaacha ninyi yatima –Jesus)

Inawezekana hapo ulipo unamwamini MUngu haijalishi upo dini gani, ila umekata tamaa kisa mambo yako,plans,matarajio hafanikiwa, Relax! God is On control over everything…Hukuumbwa uje kuteseka kamwe. Kwanza kabisa tambua kua Mungu kakuumba kwa kusudi Fulani uje kulitekeleza na kamwe hatakuacha uteseke tu, ni kwakipindi kifupi tu yote yatapita…Huna haja ya kujichukia au kumchukia Mungu kama unamuamini kisa tu mambo yako hayafanikiwi, guys relax be calm and concentrate to Pray and working hard. Kwa Mungu kila muda kwake ni present hakuna baadae hivyo Muda wa Mungu ndio sahihi.



Mipango yake ndio sahihi, yawezekana Mungu kakupangia akupe Range ila kwakua unamuharakisha ataamua kukubadilishia akakupa IST maana atakuona huna subira na siku zote Patience pays Quran inasema Subira jambo la Kheri,Subira ni ibada (Ref:Johayna Abdallah_Subira jambo la kheri]. Kua na subira riziki unapewa ila kazi unafanya wewe! Hujui kesho yako wala dk moja yako ya baadae lakini yupo yeye anayejua kula kulala na kuamka kwako, wewe mpe malengo yako yeye atayatimiza

Mithali:9,11 .Maana kwa msaadawangu siku zako zitazidishwa,na miaka ya maisha yako itaongezwa. Kama mnavyoona hapo juu Mungu anaahidi kua haupo dunianikuteseka, ipo siku tu atakuinua, haijalishi una miaka mingapi atakuinua muda wake anaotaka ukitimia tena anasema anaweza kukuongezea miaka yako kufidia ile miaka uliyoteseka hapa duniani ili uweze kumtukuza kwa ukuu wake huo. Niwape mfano mmoja wa mtu aliyezidishiwa miaka yake hapa duniani labda anaweza kuwaonyesha kua Mungu yupo na tusikate tamaa tu.



Hapo zamani za kale kulikuana jamaa mmoja anaitwa Harland David Sanders, huyu jamaa kahaso kweli kama unajua kuhaso. Kafukuzwa kazi mara nyingi mno,mkewe kamuacha, kila aina ya kazi iliyokua inakuja mbele yake hakuilazia damu lakini hakuweza kutoboa kabisa bado life lake lilikua la kuunga unga hadi anafikisha miaka 40 ndio akaanza biashara Fulani iliyoenda kua bonge la biashara na kumtajirisha..Mpaka leo hii kampuni yake inaitwa Kentucky Fried Chicken (KFC) ipo kila mahali duniani ina Worth 23USDBillion. Japo umri wa binaadamu ni 70yrs lakini huyu jamaa alifika mpaka miaka 90. Akifaidi mafanikio ya biashara zake.

Usikate tamaa, wapo wanaopitia magumu Zaidi yako..Ukifika muda utayasahau yote. Kua mtii na mvumilivu Mungu yupo. USisahau kua hakuna Hasara isiyo na faida, Unaweza taka fanya kitu Fulani Lakini kikafeli,au ulikua na mchongo wa ajira/pesa ila katika haua za mwisho ikafeli..Hutakiwi kujlaumu. Usiwaze Kuna mipango mizuru umeandaliwa mbeleni inawezekana hiyo sio saizi yako.

-Vinci

El maestro