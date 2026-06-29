Kama kupata hela ni rahisi kiasi hicho, watu wote wangekuwa mabilionea, Shtuka!

Na ukiangalia kwa umakini hoja yao imeshiba🤣Wanakuja kukuambia kila kitu kwenye maisha ni kubett
Betting ni starehe ila hii ya vijana ishakua tatizo la kiakili , vijana wapo kwende mode ya ugonjwa sasaBetting imewekwa ili uliwe siyo kula.
betting inakupa false hopeWatu wakubeti ni kama sisi wanywa bia tu , tuna vimaneno vyetu vina nguvu za ajabu kutetea mambo yetu
ila ukweli utabakia kuwa ukweliWanakuja kukuambia kila kitu kwenye maisha ni kubett
Betting ni starehe
Nilipogundua betting ni jambo gumu kwenye yale maguruguru. Kumbe mchina huwa analiset kuwa mpaka limeze hela kiasi fulani ndo zilizobaki anaachiwa mchezaji. Ndo maana tunaliwa kizembe kila kukikcha.ila hii ya vijana ishakua tatizo la kiakili , vijana wapo kwende mode ya ugonjwa sasa