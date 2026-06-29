Kama kupata hela ni rahisi kiasi hicho, watu wote wangekuwa mabilionea, Shtuka!

Kama kupata hela ni rahisi kiasi hicho, watu wote wangekuwa mabilionea, Shtuka!

Red black

Red black

JF-Expert Member
Joined
Nov 29, 2019
Posts
14,810
Reaction score
46,253
Mtu anae bet always anakuwa na pressure na msongo wa mawazo Bora hizo buku buku uzichange upate mtaji..ufungue ata genge la kuuza nyanya.
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min -me said:
Betting ni starehe
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Kwa mfano mimi naiwinda hiyo bilioni 1.3 ya jackpot, naiwinda kwa starehe, siyo nasubilia kutoboa maisha hapana.

min -me said:
ila hii ya vijana ishakua tatizo la kiakili , vijana wapo kwende mode ya ugonjwa sasa
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Nilipogundua betting ni jambo gumu kwenye yale maguruguru. Kumbe mchina huwa analiset kuwa mpaka limeze hela kiasi fulani ndo zilizobaki anaachiwa mchezaji. Ndo maana tunaliwa kizembe kila kukikcha.
 
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