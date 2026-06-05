Your browser is not able to display this video.

Kama Joshua Maponga ana ushawishi na Akili Akashugulike na Matatizo ya Nchi yake Zimbabwe iliyokufa kiuchumi ya Tanzania atuachie wenyewe.1. Vijana wanachochewa na Ngos2. Maandamano hayana faida.3. Vijana waache kufuata mkumbo4. West na Europe wana agenda binafsi5. Apebdekeza kufutwa Ngo zote.1. Hajakemea utekaji2. Hajakemea Rushwa3. Hajakemea wizi wa kura4. Hajakemea Mafisadi🇿🇼1. Walichukua Mashamba ya wazungu wakala vikwazo uchumi ukaanguka vibaya sana.2. Mgabe katawala milele na hakuna lolote la maana kawafanyia.3. Sasa wanawarudishia wazungu mashamba yao kujikwamua kiuchumi.4. Mnangagwa anataka kuvuga katiba aendelee kusia madarakani5. Hawa ndo walikuwa wanabeba pesa kwenye mifuko ya sandarusi.lwa sababu ya jeuri yao kwa wazungu, Asitushauri ujingaKiufupi huko Zimbabwe kuna matatizo makubwa kuliko kwetu Tanzania kwa hiyo aende akashugulike na nchi yake.kama kweli ana akili timamu na ushawishi atuachie Tanzania.CCM kwa akili za kushikiwa.wanaamini huyu kichaa ataleta ushawishi wakati ni motivator na mchumia tumbo tu.