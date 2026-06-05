Kama Joshua Maponga ana ushawishi na akili Akashugulike na Matatizo ya Nchi yake Zimbabwe

Kama Joshua Maponga ana ushawishi na akili Akashugulike na Matatizo ya Nchi yake Zimbabwe

The Burning Spear

The Burning Spear

JF-Expert Member
Joined
Dec 23, 2011
Posts
8,895
Reaction score
21,322
Kama Joshua Maponga ana ushawishi na Akili Akashugulike na Matatizo ya Nchi yake Zimbabwe iliyokufa kiuchumi ya Tanzania atuachie wenyewe.

Ukisikiliza kwa makini obviously amepangwa kuongea utumbo na pengine kuna posho kapatiwa .

1. Vijana wanachochewa na Ngos

2. Maandamano hayana faida.

3. Vijana waache kufuata mkumbo

4. West na Europe wana agenda binafsi

5. Apebdekeza kufutwa Ngo zote.

Maajabu
1. Hajakemea utekaji

2. Hajakemea Rushwa

3. Hajakemea wizi wa kura

4. Hajakemea Mafisadi

Hali ya kwao Zimbabwe 🇿🇼

1. Walichukua Mashamba ya wazungu wakala vikwazo uchumi ukaanguka vibaya sana.

2. Mgabe katawala milele na hakuna lolote la maana kawafanyia.

3. Sasa wanawarudishia wazungu mashamba yao kujikwamua kiuchumi.

4. Mnangagwa anataka kuvuga katiba aendelee kusia madarakani

5. Hawa ndo walikuwa wanabeba pesa kwenye mifuko ya sandarusi.lwa sababu ya jeuri yao kwa wazungu, Asitushauri ujinga

Kiufupi huko Zimbabwe kuna matatizo makubwa kuliko kwetu Tanzania kwa hiyo aende akashugulike na nchi yake.kama kweli ana akili timamu na ushawishi atuachie Tanzania.

CCM kwa akili za kushikiwa.wanaamini huyu kichaa ataleta ushawishi wakati ni motivator na mchumia tumbo tu.

IMG-20260604-WA0054.jpg


 
The Burning Spear said:
Ukisikiliza kwa makini obviously amepangwa kuongea utumbo na pengine kuna posho kapatiwa .

1. Vijana wanachochewa na Ngos

2. Maandamano hayana faida.

3. Vijana waache kufuata mkumbo

4. West na Europe wana agenda binafsi

5. Apebdekeza kufutwa Ngo zote.

Maajjabu
1. Hajakemea utekaji

2. Hajakemea Rushwa

3. Hajakemea wizi wa kura

4. Hajakemea Mafisadi

Hali ya kwao Zimbabwe 🇿🇼

1. Walichukua Mashamba ya wazungu wakala vikwazo uchumi ukaanguka vibaya sana.

2. Mgabe katawala milele na hakuna lolote la maana kawafanyia.

3. Sasa wanawarudishia wazungu mashamba yao kujikwamua kiuchumi.

4. Mnangagwa anataka kuvuga katiba aendelee kusia madarakani

5. Hawa ndo walikuwa wanabeba pesa kwenye mifuko ya sandarusi.lwa sababu ya jeuri yao kwa wazungu, Asitushauri ujinga

Kiufupi huko Zimbabwe kuna matatizo makubwa kuliko kwetu Tanzania kwa hiyo aende akashugulike na nchi yake.kama kweli ana akili timamu na ushawishi atuachie Tanzania.

CCM kwa akili za kushikiwa.wanaamini huyu kichaa.ataleta.ushawishi wakati ni motivator na mchumia tumbo tu.

View attachment 3601456

View attachment 3601458
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Joshua Maponga ni mpinga Kristo. Sawa tu na Jezebel aliyeua watoto wetu mwishoni mwa mwezi October 2025
 
Matatizo na Shida za wananchi ni faida za Wanasiasa na Wanaharakati,, yasipowepo hawana la kuongelea...
Hawa wanaharakati wapo kuwapandisha mihemuko na solution hakuna..
 
The Burning Spear said:
Kama Joshua Maponga ana ushawishi na Akili Akashugulike na Matatizo ya Nchi yake Zimbabwe iliyokufa kiuchumi ya Tanzania atuachie wenyewe.

Ukisikiliza kwa makini obviously amepangwa kuongea utumbo na pengine kuna posho kapatiwa .

1. Vijana wanachochewa na Ngos

2. Maandamano hayana faida.

3. Vijana waache kufuata mkumbo

4. West na Europe wana agenda binafsi

5. Apebdekeza kufutwa Ngo zote.

Maajabu
1. Hajakemea utekaji

2. Hajakemea Rushwa

3. Hajakemea wizi wa kura

4. Hajakemea Mafisadi

Hali ya kwao Zimbabwe 🇿🇼

1. Walichukua Mashamba ya wazungu wakala vikwazo uchumi ukaanguka vibaya sana.

2. Mgabe katawala milele na hakuna lolote la maana kawafanyia.

3. Sasa wanawarudishia wazungu mashamba yao kujikwamua kiuchumi.

4. Mnangagwa anataka kuvuga katiba aendelee kusia madarakani

5. Hawa ndo walikuwa wanabeba pesa kwenye mifuko ya sandarusi.lwa sababu ya jeuri yao kwa wazungu, Asitushauri ujinga

Kiufupi huko Zimbabwe kuna matatizo makubwa kuliko kwetu Tanzania kwa hiyo aende akashugulike na nchi yake.kama kweli ana akili timamu na ushawishi atuachie Tanzania.

CCM kwa akili za kushikiwa.wanaamini huyu kichaa ataleta ushawishi wakati ni motivator na mchumia tumbo tu.

View attachment 3601456

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Weak leaders never admit their mistakes and try to change course. They double down and look for someone else to blame!
 
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