The Burning Spear
JF-Expert Member
- Dec 23, 2011
- 8,895
- 21,322
Kama Joshua Maponga ana ushawishi na Akili Akashugulike na Matatizo ya Nchi yake Zimbabwe iliyokufa kiuchumi ya Tanzania atuachie wenyewe.
Ukisikiliza kwa makini obviously amepangwa kuongea utumbo na pengine kuna posho kapatiwa .
1. Vijana wanachochewa na Ngos
2. Maandamano hayana faida.
3. Vijana waache kufuata mkumbo
4. West na Europe wana agenda binafsi
5. Apebdekeza kufutwa Ngo zote.
Maajabu
1. Hajakemea utekaji
2. Hajakemea Rushwa
3. Hajakemea wizi wa kura
4. Hajakemea Mafisadi
Hali ya kwao Zimbabwe 🇿🇼
1. Walichukua Mashamba ya wazungu wakala vikwazo uchumi ukaanguka vibaya sana.
2. Mgabe katawala milele na hakuna lolote la maana kawafanyia.
3. Sasa wanawarudishia wazungu mashamba yao kujikwamua kiuchumi.
4. Mnangagwa anataka kuvuga katiba aendelee kusia madarakani
5. Hawa ndo walikuwa wanabeba pesa kwenye mifuko ya sandarusi.lwa sababu ya jeuri yao kwa wazungu, Asitushauri ujinga
Kiufupi huko Zimbabwe kuna matatizo makubwa kuliko kwetu Tanzania kwa hiyo aende akashugulike na nchi yake.kama kweli ana akili timamu na ushawishi atuachie Tanzania.
CCM kwa akili za kushikiwa.wanaamini huyu kichaa ataleta ushawishi wakati ni motivator na mchumia tumbo tu.
Ukisikiliza kwa makini obviously amepangwa kuongea utumbo na pengine kuna posho kapatiwa .
1. Vijana wanachochewa na Ngos
2. Maandamano hayana faida.
3. Vijana waache kufuata mkumbo
4. West na Europe wana agenda binafsi
5. Apebdekeza kufutwa Ngo zote.
Maajabu
1. Hajakemea utekaji
2. Hajakemea Rushwa
3. Hajakemea wizi wa kura
4. Hajakemea Mafisadi
Hali ya kwao Zimbabwe 🇿🇼
1. Walichukua Mashamba ya wazungu wakala vikwazo uchumi ukaanguka vibaya sana.
2. Mgabe katawala milele na hakuna lolote la maana kawafanyia.
3. Sasa wanawarudishia wazungu mashamba yao kujikwamua kiuchumi.
4. Mnangagwa anataka kuvuga katiba aendelee kusia madarakani
5. Hawa ndo walikuwa wanabeba pesa kwenye mifuko ya sandarusi.lwa sababu ya jeuri yao kwa wazungu, Asitushauri ujinga
Kiufupi huko Zimbabwe kuna matatizo makubwa kuliko kwetu Tanzania kwa hiyo aende akashugulike na nchi yake.kama kweli ana akili timamu na ushawishi atuachie Tanzania.
CCM kwa akili za kushikiwa.wanaamini huyu kichaa ataleta ushawishi wakati ni motivator na mchumia tumbo tu.