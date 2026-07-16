Kama hizi sauti ni za kweli CCM imedhalilika ila CHADEMA jichungeni

Kama hizi sauti ni za kweli CCM imedhalilika ila CHADEMA jichungeni

Allen Kilewella

Allen Kilewella

JF-Expert Member
Joined
Sep 30, 2011
Posts
25,445
Reaction score
49,227
Kuna hizi sauti za watu wawili wakijadiliana kuhusu kwenda Dar es salaam kuisaliti CHADEMA zinasambaa huko mitandaoni.

Kama hizi sauti ni za kweli, basi CCM wamedhalilika na hoja yao kuwa CHADEMA kuna watu wanasema John Heche anakula fedha za tone tone, itaonekana ni uzushi usio na maana.

Lakini kama pia ni sauti halisi za hao wanaotajwa humo kwenye hayo mazungumzo, basi CHADEMA nayo iangalie jinsi inavyopata viongozi wake.

 
Allen Kilewella said:
Kuna hizi sauti za watu wawili wakijadiliana kuhusu kwenda Dar es salaam kuisaliti CHADEMA zinasambaa huko mitandaoni.

Kama hizi sauti ni za kweli, basi CCM wamedhalilika na hoja yao kuwa CHADEMA kuna watu wanasema John Heche anakula fedha za tone tone, itaonekana ni uzushi usio na maana.

Lakini kama pia ni sauti halisi za hao wanaotajwa humo kwenye hayo mazungumzo, basi CHADEMA nayo iangalie jinsi inavyopata viongozi wake.

View attachment 3630195
Click to expand...
Kama huamini ni za kweli wasikilize wanaoitisha press kumtuhumu heche. Wanaongea kitu kimoja ni script.
Ukweli ni kwamba watengenezaji wa propaganda hapo lumumba Wana akili ndogo sanaaaa
Sasa kama watanzania wanaichukia rushwa ya heche kama ni kweli kiasi hiki mbona hatuwasikiii Hawa wafia nchi kina mwaipopo na mchange wakipaza sauti kama hizo pindi taarifa ya CAG ikisomwa????
Unauchukia ufisadi wa heche ila unaupenda wa INEC uliokipa chauma viti maalumu bila kufikisha 5%?
 
Kinoamiguu said:
Kama huamini ni za kweli wasikilize wanaoitisha press kumtuhumu heche. Wanaongea kitu kimoja ni script.
Ukweli ni kwamba watengenezaji wa propaganda hapo lumumba Wana akili ndogo sanaaaa
Sasa kama watanzania wanaichukia rushwa ya heche kama ni kweli kiasi hiki mbona hatuwasikiii Hawa wafia nchi kina mwaipopo na mchange wakipaza sauti kama hizo pindi taarifa ya CAG ikisomwa????
Unauchukia ufisadi wa heche ila unaupenda wa INEC uliokipa chauma viti maalumu bila kufikisha 5%?
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Una hoja...
 
Allen Kilewella said:
Kuna hizi sauti za watu wawili wakijadiliana kuhusu kwenda Dar es salaam kuisaliti CHADEMA zinasambaa huko mitandaoni.

Kama hizi sauti ni za kweli, basi CCM wamedhalilika na hoja yao kuwa CHADEMA kuna watu wanasema John Heche anakula fedha za tone tone, itaonekana ni uzushi usio na maana.

Lakini kama pia ni sauti halisi za hao wanaotajwa humo kwenye hayo mazungumzo, basi CHADEMA nayo iangalie jinsi inavyopata viongozi wake.

View attachment 3630195
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kuishiwa hoja na kukosa agenda in politics ni kitu mbaya sana aise gentleman 🤣
 
Allen Kilewella said:
Una hoja...
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Nawashangaa sana Hawa Wana ccm yani unawezaje kumtumia mtu kama mchange kutengeneza propaganda? Selasini? Huyu aliyetoka chadema kwa kuondolewa kwenye group la watsap? Ambaye alosimama tu kwenye Mkutano kule Arusha na kuomba msamaha karejea chadema hata HQ za chadema haijafika ati nae anamtuhumu heche? Lini kawa mwana chadema?
Selasini juzi kaongea na radio Moja akieleza utaratibu wa fedha za chama kesho anataka ati heche ahojiwe yaani mtu mmoja ndani ya saa 72 ana misimamo miwili tofauti kabisaaa. Juu ya jambo Moja how???
 
Allen Kilewella said:
Kuna hizi sauti za watu wawili wakijadiliana kuhusu kwenda Dar es salaam kuisaliti CHADEMA zinasambaa huko mitandaoni.

Kama hizi sauti ni za kweli, basi CCM wamedhalilika na hoja yao kuwa CHADEMA kuna watu wanasema John Heche anakula fedha za tone tone, itaonekana ni uzushi usio na maana.

Lakini kama pia ni sauti halisi za hao wanaotajwa humo kwenye hayo mazungumzo, basi CHADEMA nayo iangalie jinsi inavyopata viongozi wake.

View attachment 3630195
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Wakiendelea kuumbuliwa namna hii tutafanikiwa kujua upumbavu mwingine sana unaendelea nchii hii
 
Allen Kilewella said:
Hii akaunti nani anaitumia hivi sasa. Maana tumeambiwa ni ya ofisini kwenu.
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Gentleman,
akaunti zote ni mali ya benki wewe zako ni pesa tu, ua unazungumzia akaunti ya kutuma pesa direct kwa makamu mwenyekiti wa chadema taifa kwajili ya kugharamia wajumbe wa baraza kuu la chadema taifa, September 15?🐒
 
Tlaatlaah said:
Gentleman,
akaunti zote ni mali ya benki wewe zako ni pesa tu, ua unazungumzia akaunti ya kutuma pesa direct kwa makamu mwenyekiti wa chadema taifa kwajili ya kugharamia wajumbe wa baraza kuu la chadema taifa, September 15?🐒
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Nazungumzia hii ya hapa JF. Au hujui kama nayo inaitwa akaunti?

Lecture unatuangusha. CC: Quinine
 
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