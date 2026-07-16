Kama hizi sauti ni za kweli CCM imedhalilika ila CHADEMA jichungeni

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Kuna hizi sauti za watu wawili wakijadiliana kuhusu kwenda Dar es salaam kuisaliti CHADEMA zinasambaa huko mitandaoni.Kama hizi sauti ni za kweli, basi CCM wamedhalilika na hoja yao kuwa CHADEMA kuna watu wanasema John Heche anakula fedha za tone tone, itaonekana ni uzushi usio na maana.Lakini kama pia ni sauti halisi za hao wanaotajwa humo kwenye hayo mazungumzo, basi CHADEMA nayo iangalie jinsi inavyopata viongozi wake.