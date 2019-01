Kakobe: "Mimi ni mbishi lakini Rais Magufuli nimemkubali kuwa anaweza" Hizi ni salamu za mwaka mpya kwa Chadema!

johnthebaptist said: Daudi Mchambuzi ( Injinia) soma hiyooooooo!



Kama Askofu Kakobe amemkubali rasmi Rais Magufuli, na kwa kuwa Kakobe huwa anashiriki vikao vya kamati kuu ya Chadema kama mjumbe " mualikwa" .......nyie kina Daudi Mchambuzi ni nani hata muendelee kubisha bisha.?!!



Niishie hapo

Maendeleo hayana vyama! Click to expand...

Who is Kakobe anyway! Huyu ni victim wa URAIA, he is under terror, full of fear, (kama alivyosema Mdee kuwa magufuli amefanikiwa kuwajaza watu hofu-kwa kuwaua, kuwatishia uraia, kuwateka , TRA na kodi hasi, etc, Kakobe is saling in the same boat of fear, ( and already has been intimidated), intimidation and the like, what do you expect of him?