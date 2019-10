Kagame kuleta ndege ya tano; Kikwete umeshindwa nini ATCL?

Wapendwa nilikuwa kigali last week kwa kweli kagame yuko sirias na uchumi wa nchi ile kwanza napenda kuwaeleza kule akuna takataka za rushwa wala umsaidie mtu upewe kitu..aisee jamaa amejipanga watanzania kilichonifurahisha ni kuona ndege tatu na ya nne niliokuja nayo nikiambiwa mwezi wa wa nane wanaleta B737-500.



SIKUAMINI NIKAPEWA WEBSITE SASA NAONA TANGAZO LAO NA KUKIRI KWELI HUYU JAMAA ANA DHAMIRA NA NCHI YAKE...



NAJIULIZA HIVI JK AMESHINDWA KULETA NDEGE ATCL AMA NI KUTOKUWA NA HAMU NA NCHI YAKO AMA NINI KINACHOMCUMBUA KUFANYA HHII KAMPUNI YA ATCL INAKARIBIA KUFA WAKATI UWEZO TUNAO ARI TUNAYO..



NINI KAGAME ALICHOKUWA NACHO SISI ATUNA JAMANA...KWENU WATANZANIA MLIO MADARAKANI MPENI TAARIFA LABDA KUMMALIZIA 2011 WANALETA 737-800 MBILI LOH!!!





The national carrier expects to take delivery of its second Boeing 737-500 within the month bringing its total fleet size to five aircraft, which includes two Boeing 737-500, two Bombardier CRJ and a Dash 8. The two new Boeing 737-800 from Boeing Commercial Airplanes are expected to join the RwandAir fleet in 2011.