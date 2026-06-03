Kada CCM: Hatuwezi kukubali Makamu wa Rais Kukashifiwa na Kuvunjiwa Heshima. Simai futa kauli zako

Tindo said: Sahihi sana kwa hiki ulichosema, nashangaa hadi wapinzani wanataka kuingia kwenye mtego wa kumuona Nchimbi ni tofauti na wanaccm wengine. Ni hivi, hakuna mwanaccm yoyote wa kumtetea kwa sasa. Tusipokuwa makini tutauziwa mbuzi kwenye gunia. Click to expand...

Mkuu mimi nimeshangaa hadi Lema anaingia mtego huu kumuongelea Nchimbi kuwa anashambuliwa.Nchimbi ana usafi gani kujitoa na ya October 29?Katika utengenezaji , usambazaji , kudhibiti ubora wa dawa kuna kitu kinaitwa "product recall"Ukisikia dawa fulani inaondolewa sokoni sababu haifai kwa matumizi hawaondoi dawa zote bali "batch" husika.Maana yake batch ya dawa fulani imetumia master formula kutengeneza dawa zote za batch ile kuanzia API, excipients, personnel ,SOP etc.Hivyo Nchimbi anaangukia katika batch hii ya wauaji hivyo hana usafi ndio maana mimi simtambui Samuya kama rais sababu kaijipa kwa mchakato haramu kadhalika na Nchimbi simtambui kama makamu wa rais sababu kumtambua mmoja utahalalisha wengine njia pekee ya Nchimbi ilikua ni kugomea kuapa kuwa makamu wa rais kwa kupitia damu za watuMimi mtego huu siuingii.