Jumuiya ya Madola yaipa Tanzania siku 30 Kutatua suala la kushikiliwa kwa Tundu Lissu kupitia njia za kisiasa au kisheria

Jumuiya ya Madola yaipa Tanzania siku 30 Kutatua suala la kushikiliwa kwa Tundu Lissu kupitia njia za kisiasa au kisheria

M

Makumbele

JF-Expert Member
Joined
May 9, 2009
Posts
297
Reaction score
1,304
Wakuu,

Nimeona niwaletee mrejesho na uchambuzi wa waraka muhimu sana ambao umetoka leo tarehe 10 Julai 2026 kutoka kwa Kundi la Mawaziri wa Jumuiya ya Madola linaloshughulikia Demokrasia na Haki za Binadamu (CMAG - Commonwealth Ministerial Action Group). Kikao chao cha 73 kimefanyika leo kwa dharura (extraordinary session) na kutoa Tamko la Kuhitimisha (Concluding Statement) ambalo sehemu kubwa limejadili hali ya kisiasa na haki za binadamu hapa nchini kwetu Tanzania.

Kwa ufupi, Tanzania imeendelea kubakizwa kwenye Ajenda Rasmi (Formal Agenda) ya CMAG, jambo ambalo ki-diplomasia si zuri sana kwani linamaanisha bado tuko chini ya uangalizi maalum.

Hapa chini nimechambua mambo makuu 6 yaliyojiri kwenye tamko hilo:

1. Ripoti ya Mjumbe Maalum (Dr. Lazarus Chakwera)

CMAG imepokea ripoti ya Mjumbe Maalum wa Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola, Rais Mstaafu wa Malawi, Dkt. Lazarus McCarthy Chakwera aliyefanya ziara hapa nchini. CMAG imeipongeza Serikali ya Tanzania kwa kumpa ushirikiano Mjumbe huyo na kumpa uhuru wa kutembelea Dar es Salaam, Dodoma na Zanzibar. Wametambua pia uwepo wa Tume ya Uchunguzi iliyoundwa na Serikali na ahadi ya Serikali kuleta maridhiano na mabadiliko.

2. Hali Kuzidi Kudorora (Kutoridhishwa kwa CMAG)

Pamoja na pongezi hizo, CMAG imeeleza kusikitishwa sana kwamba tangu ziara ya Mjumbe Maalum, hali ya kisiasa imezidi kudorora. Wametaja mambo yafuatayo:
  • Kuzuiliwa kwa shughuli za kisiasa nchi nzima.
  • Kubinywa kwa uhuru wa asasi za kiraia, mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa ujumla.
  • Kuendelea kushikiliwa kwa Kiongozi Mkuu wa Upinzani, Tundu Lissu, na mchakato wake wa kisheria kutotatuliwa.
  • Uwepo wa hali ya taharuki na hofu miongoni mwa wapinzani.
3. Mambo Matatu ya Msingi ambayo hayajatekelezwa

Tangu kikao cha 71 cha Desemba 2025, CMAG ilitoa masharti ambayo hadi sasa inasema bado mawili hayajaguswa kabisa na moja limetekelezwa nusu. Wakaihimiza Serikali kutatua haya:

a) Kuondoa vizuizi vya uhuru wa kukusanyika, kujieleza, asasi za kiraia na vyombo vya habari.
b) Kuunda Jukwaa la mashauriano ya vyama vya siasa ili kukubaliana mfumo wa pamoja kuelekea uchaguzi ujao.
c) Kutekeleza michakato ya wazi ya kisheria kuwawajibisha waliosababisha vurugu na kuwafidia wahanga.

4. MASHARTI NA MUDA MAALUMU (The Ultimatum)

Kutokana na mapendekezo ya Mjumbe Maalum, CMAG imetoa maelekezo yenye ukomo wa muda (Time-bound actions) kwa Tanzania:
  • Ndani ya Siku 30: Kutatua suala la kushikiliwa kwa Tundu Lissu kupitia njia za kisiasa au kisheria, na kuwaachia wengine wote wanaoshikiliwa kwa kutumia haki zao kwa amani.
  • Ndani ya Siku 60: Kurejesha upatikanaji kamili wa mitandao ya kijamii na kuacha vitisho dhidi ya vyombo vya habari na watetezi wa uhuru wa kujieleza.
  • Ndani ya Siku 90: Kuitisha jukwaa shirikishi na la kuaminika la vyama vya siasa (likiongozwa na mwezeshaji huru) kujadili mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa, wafungwa, na uwajibikaji.
  • Bila Kuchelewa: Kuanza uchunguzi huru wa makosa ya jinai uliopendekezwa na Tume ya Uchunguzi, pamoja na fidia kwa wahanga.
5. Hatima Yetu: Vikao Vijavyo vya Septemba na Novemba 2026

CMAG imekubaliana kukutana tena kwa kikao cha dharura mwezi Septemba 2026 na imeitaka Tanzania kuwasilisha ripoti ya utekelezaji wa haya masharti kabla ya kikao hicho. Hatari kubwa ipo mwezi Novemba 2026, ambapo CMAG imesema itafikiria "kuchukua hatua zaidi" (consider further action) ikiwa Serikali haitaonyesha maendeleo yaliyotarajiwa.

6. Msaada wa Kiufundi

Wamemaliza kwa kusema Sekretarieti ya Jumuiya ya Madola ipo tayari kutoa msaada wa kiufundi kama Tanzania itaomba, huku wakihimiza ushirikiano na Umoja wa Afrika (AU), SADC, EAC na Umoja wa Mataifa (UN).

My Take:
Wakuu, huu waraka unaonyesha joto la kidiplomasia limeanza kupanda juu ya Taifa letu. Kupewa "Timeline" za siku 30, 60 na 90 maana yake uvumilivu wa Jumuiya ya Kimataifa unaelekea ukingoni, hasa kuelekea uchaguzi.

Je, mnaona Serikali itakubaliana na haya masharti ya Jumuiya ya Madola, hasa hili la kumuachia Lissu ndani ya Siku 30 na jukwaa huru ndani ya Siku 90? Au tutaamua kushikilia msimamo wetu kama Taifa Huru na kuwa tayari kupokea hizo "hatua zaidi" (vikwazo) zinazokusudiwa Novemba?

Screenshot 2026-07-10 at 23.50.29.png

Screenshot 2026-07-10 at 23.50.45.png


Nimeambatanisha PDF (Original Document) hapo chini kwa wale wanaopenda kujisomea wenyewe kwa Kiingereza. Karibuni kwa mjadala wenye staha na kujenga.

(Chanzo: Concluding Statement of the 73rd CMAG - 10 July 2026)
 

Attachments

Nikifa Leo ,hata kwa hiki tu kidogo , nilifika Mbinguni nitafurahi na Malaika, Nina hakika 100% Wanangu wataiona Tanzania Mpyaaaaaa ,NCHI ya Asali na Maziwa

Hatimaye, Yale mabilioni ya Fedha ya yule Bwana Waziri akizunguka Ulaya na Marekan kuyagawa , akiuza Rasilimali za NCHI ili Wauaji wa Oktoba 29, wafumbiwe macho, Yamekwenda Bureee.

Mambo unamdanganya Mama , Mombooo kweli kabisa🤣



Sasa kama Mna akili, Hawa NDIO ANAGALAU WANA UNAFUU, Mapendekezo haya mkiyafanyia Kazi ,yatazuis Hatua mbaya na za Juu kabisa kuwahi kushuhudiwa kwa WANA CCM.



EU akija kusema, US akahonga Muhuri, Mamaeeee tukutane ICC.

.
20260710_233454.jpg

.
20260710_233501.jpg
 
Kuanzia namba 3 hiyo CMAG imechochea moto kabisaaa

3. CMAG ilipokea kwa shukrani ripoti ya Katibu Mkuu kuhusu ziara ya Mjumbe wake Maalum nchini Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Lazarus McCarthy Chakwera, Rais wa zamani wa Malawi, pamoja na taarifa ya maendeleo ya mpango wa Good Offices.

4. CMAG ilipongeza ushirikiano ulioonyeshwa na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwezesha Mjumbe Maalum kupata uhuru wa kutembelea na kufanya kazi Dar es Salaam, Dodoma na Zanzibar. Kundi hilo lilitambua hatua hiyo kama ishara muhimu ya kujenga imani. Pia lilizingatia ripoti ya Tume ya Uchunguzi iliyoundwa na Serikali pamoja na ahadi ya Serikali kuhusu maridhiano, mageuzi na uwajibikaji.

5. Ikikumbuka masharti manne yaliyowekwa katika mkutano wake wa 71 uliofanyika tarehe 5 Desemba 2025, CMAG ilieleza wasiwasi kwamba ingawa sharti moja limetekelezwa na jingine limetekelezwa kwa sehemu, masharti mawili bado hayajatekelezwa. Pia ilieleza kuwa hali nchini Tanzania imezorota tangu ziara ya Mjumbe Maalum, ikiwemo:

Kuwepo kwa vizuizi vya kitaifa dhidi ya shughuli za kisiasa.

•Kuendelea kwa shinikizo dhidi ya nafasi ya kiraia.

•Shinikizo kwa baadhi ya mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa ujumla.

•Kuendelea kushikiliwa na kufunguliwa mashitaka kwa kiongozi mkuu wa upinzani bila suala hilo kutatuliwa.

•Kuwepo kwa hali ya hofu miongoni mwa wanachama wa upinzani.

6. Kuhusu hali ya Tanzania, CMAG imeamua kuiendelea kuiweka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Ajenda Rasmi (Formal Agenda) kwa sasa. Pia imehimiza Katibu Mkuu kuendelea kushirikiana na Tanzania ili kusaidia kupatikana kwa maendeleo ya kweli katika kutekeleza masuala matatu yaliyobaki, kama yalivyoelezwa katika mkutano wa 71 wa CMAG wa tarehe 5 Desemba 2025
 
CMAG imekubaliana kukutana tena kwa kikao cha dharura mwezi Septemba 2026 na imeitaka Tanzania kuwasilisha ripoti ya utekelezaji wa haya masharti kabla ya kikao hicho.

Hatari kubwa ipo mwezi Novemba 2026, ambapo CMAG imesema itafikiria "kuchukua hatua zaidi" (consider further action) ikiwa Serikali haitaonyesha maendeleo yaliyotarajiwa.
 
Kikwete yupo anafanya ziara za Siri kutuliza mambo
Anajifanya Kukaa kimya kama yeye hahusiki...
Lakini mambo Yako moto sana huko ndani...

Wanalazimisha Heche aingie maridhiano fake kwa nguvu...inabidi huyu bwana alindwe sana...

Watawala Wana haha ..ila hawaonyeshi..ila Wana target Chadema wafanye maridhiano ili kupeleka ripoti huko Ulaya na US kwamba mambo yameisha... Safari hii kazi ipo
 
Ngarob said:
Kikwete yupo anafanya ziara za Siri kutuliza mambo
Anajifanya Kukaa kimya kama yeye hahusiki...
Lakini mambo Yako moto sana huko ndani...

Wanalazimisha Heche aingie maridhiano fake kwa nguvu...inabidi huyu bwana alindwe sana...

Watawala Wana haha ..ila hawaonyeshi..ila Wana target Chadema wafanye maridhiano ili kupeleka ripoti huko Ulaya na US kwamba mambo yameisha... Safari hii kazi ipo
Click to expand...
Wazungu washamstukia
 
Makumbele said:
Wakuu,

Nimeona niwaletee mrejesho na uchambuzi wa waraka muhimu sana ambao umetoka leo tarehe 10 Julai 2026 kutoka kwa Kundi la Mawaziri wa Jumuiya ya Madola linaloshughulikia Demokrasia na Haki za Binadamu (CMAG - Commonwealth Ministerial Action Group). Kikao chao cha 73 kimefanyika leo kwa dharura (extraordinary session) na kutoa Tamko la Kuhitimisha (Concluding Statement) ambalo sehemu kubwa limejadili hali ya kisiasa na haki za binadamu hapa nchini kwetu Tanzania.

Kwa ufupi, Tanzania imeendelea kubakizwa kwenye Ajenda Rasmi (Formal Agenda) ya CMAG, jambo ambalo ki-diplomasia si zuri sana kwani linamaanisha bado tuko chini ya uangalizi maalum.

Hapa chini nimechambua mambo makuu 6 yaliyojiri kwenye tamko hilo:

1. Ripoti ya Mjumbe Maalum (Dr. Lazarus Chakwera)

CMAG imepokea ripoti ya Mjumbe Maalum wa Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola, Rais Mstaafu wa Malawi, Dkt. Lazarus McCarthy Chakwera aliyefanya ziara hapa nchini. CMAG imeipongeza Serikali ya Tanzania kwa kumpa ushirikiano Mjumbe huyo na kumpa uhuru wa kutembelea Dar es Salaam, Dodoma na Zanzibar. Wametambua pia uwepo wa Tume ya Uchunguzi iliyoundwa na Serikali na ahadi ya Serikali kuleta maridhiano na mabadiliko.

2. Hali Kuzidi Kudorora (Kutoridhishwa kwa CMAG)

Pamoja na pongezi hizo, CMAG imeeleza kusikitishwa sana kwamba tangu ziara ya Mjumbe Maalum, hali ya kisiasa imezidi kudorora. Wametaja mambo yafuatayo:
  • Kuzuiliwa kwa shughuli za kisiasa nchi nzima.
  • Kubinywa kwa uhuru wa asasi za kiraia, mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa ujumla.
  • Kuendelea kushikiliwa kwa Kiongozi Mkuu wa Upinzani, Tundu Lissu, na mchakato wake wa kisheria kutotatuliwa.
  • Uwepo wa hali ya taharuki na hofu miongoni mwa wapinzani.
3. Mambo Matatu ya Msingi ambayo hayajatekelezwa

Tangu kikao cha 71 cha Desemba 2025, CMAG ilitoa masharti ambayo hadi sasa inasema bado mawili hayajaguswa kabisa na moja limetekelezwa nusu. Wakaihimiza Serikali kutatua haya:

a) Kuondoa vizuizi vya uhuru wa kukusanyika, kujieleza, asasi za kiraia na vyombo vya habari.
b) Kuunda Jukwaa la mashauriano ya vyama vya siasa ili kukubaliana mfumo wa pamoja kuelekea uchaguzi ujao.
c) Kutekeleza michakato ya wazi ya kisheria kuwawajibisha waliosababisha vurugu na kuwafidia wahanga.

4. MASHARTI NA MUDA MAALUMU (The Ultimatum)

Kutokana na mapendekezo ya Mjumbe Maalum, CMAG imetoa maelekezo yenye ukomo wa muda (Time-bound actions) kwa Tanzania:
  • Ndani ya Siku 30: Kutatua suala la kushikiliwa kwa Tundu Lissu kupitia njia za kisiasa au kisheria, na kuwaachia wengine wote wanaoshikiliwa kwa kutumia haki zao kwa amani.
  • Ndani ya Siku 60: Kurejesha upatikanaji kamili wa mitandao ya kijamii na kuacha vitisho dhidi ya vyombo vya habari na watetezi wa uhuru wa kujieleza.
  • Ndani ya Siku 90: Kuitisha jukwaa shirikishi na la kuaminika la vyama vya siasa (likiongozwa na mwezeshaji huru) kujadili mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa, wafungwa, na uwajibikaji.
  • Bila Kuchelewa: Kuanza uchunguzi huru wa makosa ya jinai uliopendekezwa na Tume ya Uchunguzi, pamoja na fidia kwa wahanga.
5. Hatima Yetu: Vikao Vijavyo vya Septemba na Novemba 2026

CMAG imekubaliana kukutana tena kwa kikao cha dharura mwezi Septemba 2026 na imeitaka Tanzania kuwasilisha ripoti ya utekelezaji wa haya masharti kabla ya kikao hicho. Hatari kubwa ipo mwezi Novemba 2026, ambapo CMAG imesema itafikiria "kuchukua hatua zaidi" (consider further action) ikiwa Serikali haitaonyesha maendeleo yaliyotarajiwa.

6. Msaada wa Kiufundi

Wamemaliza kwa kusema Sekretarieti ya Jumuiya ya Madola ipo tayari kutoa msaada wa kiufundi kama Tanzania itaomba, huku wakihimiza ushirikiano na Umoja wa Afrika (AU), SADC, EAC na Umoja wa Mataifa (UN).

My Take:
Wakuu, huu waraka unaonyesha joto la kidiplomasia limeanza kupanda juu ya Taifa letu. Kupewa "Timeline" za siku 30, 60 na 90 maana yake uvumilivu wa Jumuiya ya Kimataifa unaelekea ukingoni, hasa kuelekea uchaguzi.

Je, mnaona Serikali itakubaliana na haya masharti ya Jumuiya ya Madola, hasa hili la kumuachia Lissu ndani ya Siku 30 na jukwaa huru ndani ya Siku 90? Au tutaamua kushikilia msimamo wetu kama Taifa Huru na kuwa tayari kupokea hizo "hatua zaidi" (vikwazo) zinazokusudiwa Novemba?

View attachment 3626649
View attachment 3626650

Nimeambatanisha PDF (Original Document) hapo chini kwa wale wanaopenda kujisomea wenyewe kwa Kiingereza. Karibuni kwa mjadala wenye staha na kujenga.

(Chanzo: Concluding Statement of the 73rd CMAG - 10 July 2026)
Click to expand...
Duuh Yako huko!
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register