Julius Nyerere: Tunao wanasiasa wana tabia za kimalaya malaya, heshima yao inauzwa na ina bei (mercenary)

James Comey said: Nilisikilza ile hotuba juzi. Nikasema Shida Masamba ana dukuduku nini? Yaani inalenga wakati huu ambapo Luna dhana inayo sambaa kuwa baadhi ya wanasiasa wananunulika. Nyerere anawaita Malaya si mara moja, neno malaya limetumika kama mara 20 kama sikosei tena kwa msisitizo mkubwa sana. Kwa tafsiri yake mtu yeyote anayetanguliza pesa na si utaifa ni MALAYA, MALAYA, MALAYA. Click to expand...

Hahahahaha, daaah!

Unaambiwa kipindi hiki Mzee Nyerere alikuwa na the highest desire for belligerency.

He often made bellicose statements hadi unaweza kubaki mdomo wazi tu na kusema huyu ndiyo Raisi ?

Sasa na ukichangia na ujana ndiyo kabisaa, So much Testosterone Burning ndiyo kabisaa alikuwa mkaksi.