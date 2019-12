Jukwaa la Ujenzi,Nyumba na Mafundi

Najaribu kuwaza kwa sauti tungekua na Jukwa la Ujenzi mafundi na Nyumba or something like that.

Najua asilimia kubwa humu wanamiliki mijengo yao, wengine wako njiani na wengine wana malengo hayo.

Moderators wangetufikiria na kuweka Jukwaa la kubadilishana mawazo, kupeana uzoefu na ABC's za kutimiza malengo ya kumiliki nyumba.

Tushirikishane uzoefu wa kumiliki viwanja mtu ajue sheria taratibu muhimu wakati wa kuuza/kununua. Tujue ku deal na mafundi, do's and don'ts katika ujenzi etc.

Nina uhakika kuna wadau kibao humu wenye utajiri wa mawazo ambao tunaweza kujifunza kwao.

Nachukulia Jukwaa la JF Garage liko very useful kwa wenye vyombo vya usafiri. Huko wanapata elimu ya kutosha juu ya vyombo vyao vya usafiri. Hata wale ambao hawamiliki wanaingia humo kupata knowledge inayowasaidia kuzingatia mbeleni wakija kutimiza malengo.

Moderators, Admins na wahusika tufikirieni naamini itasaidia wengi.

Asante!