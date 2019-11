Na Elia F Michael.



Baada ya kile kinachoitwa Great Economic Depression cha mwaka 1929-33 kuipiga Marekani na Ulaya alitokea Rais pale Marekani wa 32 aliyekuwa anaitwa Franklin Delano Roosevelt (FDR) ( 1882-1945) kutoka chama cha Democrat.



Ni Rais wa Marekani ambae alikutana na hali mbaya ya kiuchumi kwenye Nchi yake kipindi ameingia madarakani kwasababu alikuta mporomoko mkubwa sana wa kiuchumi. Ili kurudisha uchumi vizuri katika Taifa hilo jeuri Duniani alikuja na mpango uliojulikana kama "NEW DEAL"



"NEW DEAL" ilikuwa imesheheni mambo mengi ya kurudisha uchumi vizuri. Moja ya vitu ambavyo vilikuwa vimepewa kipaumbele katika Mpango huo ilikuwa ni kuweka mkakati wa kuzalisha umeme kwenye bonde la Mto Tennessee chini ya programme iliyojulikana kama "TENNESSEE VALLEY AUTHORITY" (TVA).



Kwanini TVA?

Makampuni binafsi ya kuzalisha umeme Marekani yalikuwa yanauza umeme kwa gharama za juu sana kwa Raia wakati huo yeye alitaka hali za watu ziwe vizuri na serikali yake ipate umeme wa uhakika kwa Wakati huo.



TVA ni wazo ambalo FDR alilipata kwa kiongozi moja wa Jimbo la NEBRASKA kwa wakati huo jina ni George William Norris. Franklin alifurahi sana hadi akamuita kiongozi huyo kuwa ni "THE PERFECT GENTLEMAN OF AMERICAN PROGRESSIVE IDEALS"



Katika kipindi cha utekelezaji wa mradi huo familia zaidi ya 15,000 ziliondolewa maeneo ya makazi ili kupisha ujenzi. Kama mjuavyo kila jambo zuri lazima liwe na gharama zake na wabaya wa maendeleo hupitia kwenye gharama za jambo jema.



Makampuni binafsi ya kuzalisha umeme yalianza kutembea hadi usiku kushawishi wale watu waukatae mradi kwasababu walihamishwa maeneo yao. Watalaam pia wa Environment Impact Assessment wakawa na yao kama inavyofanya UNESCO kwenye mradi wetu wa mto Rufiji.



Baada ya mwaka mmoja tayari mradi huo ukawa tayari umezalisha ajira Zaidi ya 9000 kipindi cha ujenzi wake na hata ulipokamilika gharama za umeme zilishuka sana na Viwanda vikawa vimepata nguvu tena ya kuendeshwa kwa umeme unaofuliwa kwenye maji na hali ikawa nzuri kuanzia ndani ya nyumba za Raia hadi mashambani.



FDR ni Rais pekee aliyeiongoza Marekani zaidi ya mihula "2" kutokana na mafanikio katika utawala wake yaani 1933-1937,1937-1941 na 1941-1945 kwa hiari ya Wamarekani mbali na kuwa ni kinyume na Katiba yao lakini wao wanasema " Americans does what is in their best interest "

Katika hili hakuna aliyewakosoa wala hawakujikosoa maana walikunwa na uongozi wa Mmarekani mwenzao!



NEW DEAL YA JPM NI IPI?

1.Mradi wa umeme katika maporomoko ya Stiegler mto Ruvu "STIEGLER'S GORGE" kwa gharama ya Tsh 6.5T.



Mradi huu unafanana na ule wa Marekani wa TVA.



2. Ujenzi wa Reli ambayo treni ya mwendokasi itapita "SGR" Kwa Tsh .2.7 T.

Itaweza kusafirisha mzigo wenye uzito wa Tani Million 17 na kusaidia kuingiliana na Mataifa ya Burundi,Kongo na Uganda.



3. Ujenzi wa Bomba la Mafuta kutoka Hoima Nchini Uganda hadi Tanga kwa Tsh 8T.

Bomba hilo linapita Vijiji vya Tanzania zaidi ya 180, Wilaya 24 na Mikoa 8 na itasaidia Bandari ya Tanga kuingiza kipato Kingi kwa Tanzania.



Sijasahau Makutano ya Barabara ya Nyerere na Mandela eneo la TAZARA kwa Tsh 95 Billion.

Morogoro road na Mandela ( Ubungo interchage) kwa Tsh 188.1.

Agha kan+ Coco beach ( Salenda) 250Billion.



Kakonko pia kuna ya JPM.



Ujenzi wa Jengo la Halmashauri Bil.2.6



Kakonko Bus Stand Bil 2.3.

Miradi ya maji Bil 1.92



Soko la Kimataifa Mpakani Muhange na Burundi Mil 574,181,200.

Barabara ya Nyakanazi-Kabingo Km50.



Kuelekea Miaka 4 ya JPM nimeona nikumbushe hayo na kisha niwaache muamue. Mkijisikia kuamua kama Mimi kumfuata alipo Huyu Mzalendo basi karibuni maana wanasema Waswahili kuwa kumuunga Mkono Mzalendo sio dhambi kwani tunalindwa na Katiba ambayo na Mungu anaitambua.



Elia F Michael.

Kakonko Buyungu Tanzania.

Mbunge nje ya Bunge.