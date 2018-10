JK Nyerere: Watu wetu wanahitaji freedom, hawahitaji udikteta.

Barbarosa said: Nyerere aliwafanya mkawa mandondocha, hakuna Raisi aliyewahi kuwa Dikteta kama Nyerere mbona hiyo freedom hakuwapa watu kwenye utawala wake wa zaidi ya miaka 20? Kila mtu alitupwa detention, kila aliongea alishikwa, ukikutwa umekaa kibarazani unakamatwa eti mzururaji nawezaje kuwa mzururaji kwenye mji wangu niliozaliwa?

Nyerere hana tofauti na Mbowe anaiba hela za Chama kwa manufaa yake na Familia yake huku akijiuza kwamba bila ya yeye chadema itakufa, Mbowe kawageuza mandondocha pia, wote ni evil!

Hahahaha sijaona point uliyoongea hapo zaid ya blah blah blah.Kulikuwa hakuna haja ya kumuhusisha mbowe.. maana aliyetoa kauli ni nyerere. So kama unataka lawama. Mfuate nyerere kaburini ukamnyooshee kidole.Anyway to the best leader hii nchi itakuwa nae. Ni nyerere... wise, no when to make decision and how.Hiz kauli ni kama zina reflect future, and yes he was right.tofauti na viongozi waliomfuata kuanzia mkapa.Utaanza kumsema vibaya, ila ukweli ni kwamba ndio mwasis mkuu wa ccm, na hata huyu rais wa sasa role model wake ni nyerere.