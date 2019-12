Jipatie Ms Excel template ya mfumo wa PAYE

Jipatie template ya mfumo wa Pay as you earn (PAYE) kwa Tsh. 25,000/=Ninatumaini kuwa sote ni wazima wa afya, kwa wale ambao hawapo sawa Mungu awape nafuu na kuwaponya.Mimi ni mtaalam wa Microsoft Excel, leo nimekuja na template ya mfumo wa kodi unaofahamika kwa kifupi cha PAYE (Pay As You Earn).Hii template ina worksheets tatu, kila worksheet ina kazi yake nitazielezea moja moja.Hii ni worksheet ambayo mtumiaji wa template atakuwa akijaza pale mamlaka husika itakapofanya mabadiliko ya viwango vya kodi ( viwango ambavyo unaviona hapo kwenye picha, ndivyo hivyo vinavyotumika kwa sasa)Hii ni worksheet ambayo mtumiaji atakuwa anajaza jina la muajiriwa pamoja na gross salary (mshahara kabla ya makato), kisha template itamjazia column zote zilizobaki. Template inachukua jumla ya wafanyakazi 100.Juu kabisa ya hii worksheet, kuna vipengele viwili ambavyo mtumiaji atatakiwa ajaze.Kipengele cha kwanza ni company location, hapa mtumiaji atajaza kati ya MAINLAND au ISLAND kutegemeana na kampuni yake ilipo (Bara/Visiwani)Kipengele cha pili ni company category, hapa mtumiaji atajaza kati ya PUBLIC au PRIVATE kutegemeana na aina ya kampuni yake (kampuni ya serikali/binafsi). Mahesabu ya template yatafanyika kulingana na mtumiaji atakavyojaza hivyo vipengele hapo juu.Nitaweka picha zote ambazo zinaonesha hayo mahesabu kulingana na hivyo vipengele ili kila mmoja aweze kufananisha mahesabu ya template na mahesabu ya mfumo anaoutumia (unaweza ukatumia calculator ya TRA inayopatikana katika website yao).Picha No. 1 (Mainland, Public)Picha No. 2 (Mainland, Private)Picha No. 4 (Island, Private)Template pia inampatia urahisi mtumiaji (hasa wale wenye ofisi zenye wafanyakazi wengi) wa ku-search jina la muajiriwa na kum-highlightHizi ni worksheet ambayo zinamsaidia mtumiaji kumpa output ya majina aliyoyajaza katika worksheet 2 (Payroll).Juu ya worksheet 2 kulia, kuna sehemu imeandikwa Print out page no. Hapo mtumiaji ataandika page number anayoihitaji ili template imletee page husika ambayo itajitokeza katika worksheet 3&4. Mfano, mtu akijaza 1, template itamletea orodha ya majina kuanzia 1-20, akijaza 2 template itamletea list ya majina kuanzia 21-40 n.kPrint Out 1, hii inampatia mtumiaji maelezo ya muajiriwaPrint Out 2, hii inampatia mtumiaji maelezo ya muajiri (Employer's contributions) kama WCF,SDL,NSSF/PSSF n.kFaida za hii template ni kwamba mtumiaji ataweza kuendelea kuitumia hata kama kutakuwa na mabadiliko yatakayofanywa na mamlaka bila kugusa formula yoyote(Updatable), Inaweza kutumiwa na kampuni za aina zote (sekta binafsi na za serikali) nchi nzima (Bara na visiwani). Pia formula zote zipo locked kwa password hivyo ile changamoto ya mtumiaji kufuta/kuharibu formula bahati mbaya kwa kutojua haipo.Bei ya template ni Tsh 25,000/=, kama utaihitaji tuwasiliane kupitia email yangu hapo chini/PMNjuka II,Expert in Microsoft Excel,Dar es salaam,30 November 2019, Saturday