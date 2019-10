Jinsi watawala wanavyotucheka kwa uzuzu na uzumbukuku wetu

Na #Mwenda ND,



Huko Uhispaniola kwasasa mambo ni magumu kwa watawala wa taifa hilo (kwanzia Mfalme na Waziri Mkuu) kinachowaumiza kichwa ni jinsi ya kuzima hasira za wakazi wa Jimbo la Catalunya/Barcelona ambao tangu Jumatatu wamefunga mitaa kwa maandamano na kusababisha mambo mengi kukwama katika mji huo mkubwa ndani ya nchi hiyo ya Kusini Magharibi mwa Bara la Ulaya.



Maandamano yanayofanywa na watu wa Catalunya ni kutaka viongozi wao waachiliwe huru baada ya Mahakama Kuu nchini humo kuwahukumu kwenda jela kwa makosa ya kudaiwa kutumia fedha za umma vibaya na kuhatarisha usalama wa nchi hiyo inayopakana na bara la Afrika kupitia mlango wa Morocco.



Waliohukumiwa ni pamoja na Oriol Jenqueras ambaye alikuwa ni Kiongozi wa Jimbo la Catalunya na Mwanaharakati Jordi Curxiart, hata hivyo hukumu hiyo si ya wawili hao tu pekee bali inawajumuisha wanaharakati na wanasiasa wapatao 9, katika hukumu hiyo Jenqueras amehukumiwa kwenda kutumikia jela miaka 13, huku waliobaki wakitakiwa kutumikia jela miaka 9 kila mmoja.



Kosa ambalo anatuhumiwa nalo Oriol Jenqueras ni matumizi mabaya ya fedha za Umma na uhaini, mnamo 01 Oktoba 2017 Jenqueras na viongozi wenzake wa Jimbo la Catalunya waliitisha/waliandaa zoezi la kupiga kura ya maoni juu ya Jimbo lao (Catalunya) kujitenga na Hispania. Hata hivyo, Mahakama ya Kikatiba nchini humo ilibatilisha zoezi hilo na hivyo likakosa uhalali, baada ya hapo maandamano yalifanyika kupinga hatua hiyo na viongozi hao kukamatwa kwa madai ya kutaka kuligawa taifa na kutumia fedha za Umma vibaya (walitumia fedha za Umma kuandaa zoezi la kura za maoni) mwaka 2017.



Safari ya Wakatalunya kujitenga na utawala wa Madrid haijanza leo, imeanza siku nyingi sana, kwasasa ni karne 6 zimepita tangu waanze na harakati za kujitenga. Catalunya na Madrid ziliungana mwaka 1479 mara baada ya Mfalme wa Aragon, Ferdinand II kumuoa Malkia wa Castile, Isabella I ambapo hawa ndiyo waliozinganisha jamii hizi kuunda taifa la Uhispaniola tangu zama hizo.



Lakini katika nyakati tofauti za tawala mbalimbali za Uhispaniola, watu wa Catalunya wamekuwa wakiteswa na kunyanyaswa na utawala wa Madrid, Mfalme Francisco Franco hadi anafariki mwaka 1975 anatajwa kama mmoja ya watawala wa hovyo wa taifa hilo kuwahi kutokea, kwani aliwatenda vibaya mno.



Ikumbukwe tu kuwa Catalunya pekee ina wakazi 16% ya wakazi wote nchi ya Hispania, na Catalunya inazalisha 5% ya Pato la Taifa (GDO) la Hispania, na umekuwa ni mji uliojengeka na kuwa na uchumi wake imara tofauti na maeneo mengine ya nchini humo ukiachana na Madrid.



Ukiachana na Uhispaniola, kunako Jijini Conakry nchini Guinea kumewaka moto baada ya Rais Alpha Conde kutaka kubadili Katibabya nchi hiyo na kutaka kujiongezea muhula wa tatu kinyume na Katiba. Conde kwa mara ya kwanza aliingia madarakani mwaka 2010 baada ya msoto wa muda mrefu katika kupigania demokrasia nchini mwake, kwa mara ya kwanza mwaka 1993 aligombea Urais ambapo alipata kura 19.6% ya kura zote na kuangikia pua pia mwaka 1998 alipata kura 17.7% ya kura zote hadi aliposhinda kwa mara ya kwanza mwaka 2010 na akaapishwa kuliongoza taifa hilo masikini zaidi Afrika.



Kabla ya kuwa Rais, Conde alipagania sana demokrasia ya Guinea, na alidai kuwa kipindi cha miaka 5 ni kirefu kinapaswa kupunguzwa hadi kufikia miaka 4, pia alidai yeye akiingia madarakani atapambana na 'Rushwa na Ufisadi' lakini tangu ameingia madarakani yeye pamoja na mwanae wa kiume wamekuwa ndiyo mafisadi wakubwa wa mali za Umma. Conde na mwanae wamekuwa wakiibia Guinea kupitia sekta ya madini na mafuta ambapo taifa hilo lina utajiri wa mafuta na madini.



Sasa Conde kanogewa, anataka kubaka Katiba yaani amegeuka Paul Kagame na Yoweri Museveni ambao wamezichezea Katiba za nchi zao kama watoto wachezeavyo gololi zao huko mtaani na shuleni wakati wa mapumziko. Lakini kwa vile kwasasa Kusini, Magharibi na Kaskazini mwa Afrika kuna vuguvugu, tutarajie Alpha Conde mwenye miaka 81 'hatatoboa' maana watu wa Guinea tayari wapo 'kazini'



Mwaka 2015 wakati anagombea kuwania muhula wa pili (ambapo huu ndiyo wa mwisho kikatiba) alishinda kwa 58% ya kura zote, ikiwa ni kura chache kulinganisha na zile za awali. Lakini sasa kanogewa, anataka aendelee kubaki madarakani hata kama ni kinyume na Katiba ya nchi. Conde aliyedai kuwa miaka 5 ni mingi, leo hii amekaa miaka inakaribia 10 madarakani anaona haitoshi, ama kweli pata madaraka tujue tabia yako halisi. Lakini kama nilivyotabiri, huyu Kibabu hatoboi hata kidogo!



Tukiyaacha ya Uhispaniola na Guinea ambapo watawala wa huko tayari wameshakumbana na wanaendelea kukumbana na hasira za wananchi, hapa kwetu mambo yapo 'dolo' kama wasemavyo waswahili wa siku hizi, ni solo mpaka dolo yenyewe hayo ni dolo vile vile!



Juzi Majaji wa Mahakama ya Rufaa ya Tanzania, Jaji Mwarija, JA. Jaji Mugasha, JA. Jaji Mziray, JA. Jaji Mkuye, JA na Jaji Mwambegele, JA wametoa uamuzi ambapo ulitengua uamuzi wa Mahakama Kuu dhidi ya kesi ya kupinga Wakurugenzi wa Halmashauri/Wilaya/Manispaa (Ma-DED) kuwa wasimamizi wa uchaguzi unaosimamiwa na Tume ya Uchaguzi (NEC) Tanzania.



Hoja ya majaji hao wanadai kuwa, Ma-DED wakishaapa kutumikia nafasi hizo huukana uanachama wa vyama vyao, na hoja hiyo ilijengwa na upande wa Jamhuri ambao ndiyo ulikata rufaa wa kesi hiyo ya Kikatiba ambayo ilifunguliwa na Bob Chacha Wangwe.



Kiuhalisia Majaji hawa wametoa uamuzi usiozingatia masilahi ya demokrasia na taifa kwa ujumla, sote tunajua kabisa Ma-DED wengi ni makada wa CCM, kusema kiapo huwafanya waukane uanachama wa CCM si kweli, hawa huendelea kuwa makada na hata anayewateua huangalia kama ni makada wa CCM.



DEDs wanatumika kusimamia uchaguzi halafu aliyewateua anagombea, unategemea nini kama siyo kumbeba? Hivi mbona Rais ambaye ni CCM nae huapa kukitumikia cheo cha Urais, kwahiyo nae huukana uanchama wa chama chake? Mawaziri na Manaibu Waziri, RCs, DCs, RASs, DASs hawa wote si huwa wanaapa kwani huwa wanaacha kuwa wana-CCM?



Licha ya mambo yote ya hovyo kutokea katika nchi hii, bado watu tunategemea eti uchaguzi uwe wa haki, naamini katika uchaguzi wa mwaka 2020 hawa DEDs ndiyo watafanya vitu vya ajabu kuliko miaka yote, na hawa ndiyo wataharibu uchaguzi kwa kuwa watataka kulinda vibarua vyao, maana ikumbukwe aliyewateua alishasema "haiwezekani Mkurugenzi nikuteue, tukupe gari/mafuta, nyumba, tukulipe mshahara halafu wewe umtangaze mpinzani" kwa kauli hizi tutegemee nini kwa hawa Ma-DED? Let's wait n' see!



Taifa letu ni watu mazuzu, ndiyo maana tumefikia hatua mtawala anatukana hadharani watu wananchi wanashangilia, mtawala anavunja sheria watu wapo kimya na hapo ndiupo napoona 'Jinsi Watawala wanavyotucheka kwa uzuzu Wetu wa kiwango cha juu' ingekuwa ni pombe, basi sisi tumelewa nyang'ang'a. What's a kind of people we are? I'm getting confused somehow...



Watu wanapigwa risasi mchana kweupe, sisi kimya, viongozi wetu wa kisiasa wanawekwa lupango miezi bila hata makosa ya kueleweka sisi kimya, ama kweli Tanzania ni kichwa cha mwedawazimu, hata ambaye hajui kuongoza Tanzania anaweza kuongoza na hata akifanya mambo ya hovyo tupo tupo tu kama mazezeta, tuna safari ndefu sana kama taifa.



Kwa uzeteta wetu ipo siku tuta-amka na kuambiwa kuwa ukomo wa urais umefutwa, na Rais aliyepo ndiyo atakuwa huyo huyo mpaka aje amalize miradi 'mikubwa' aliyoianzisha na kwa uzuzu wetu tutabaki kimya tu kama vile hakuna kilichotokea. Suluhisho la haya yote ni kuidai Katiba Mpaya (Rasmi ya Time ya Jaji Warioba) ambayo itadhibiti/itapunguza mamlaka ya Rais na kumtoa kwenye ufalme na u-Mungu mtu na kuwa Rais anayewajibika!



Katiba Mpya ndiyo suluhisho la uozo wote katika taifa hili, bila Katiba Mpya hizi chaguzi za Mwaka 2020 na 2025 zitakuwa ni sawa na kazi bure tu. Mark my words, kwa tulipofikia tunahitaji Katiba Mpya tu na wala si kingine!



PICHANI: Wananchi wa Jimbo la Catalunya wakiwa wanaandamana siku ya Jumatatu Kupinga Hukumu ya Wanasiasa na Wanaharakati waliohukumiwa kwenda Jela Kwa makosa ya Kutumia Fedha za Umma Vibaya na Uhaini/Kuligawa Taifa.



Ndahani N. Mwenda