Jifunze njia nzuri ya kufanya manunuzi kwenye mtandao (Ebay, Amazon, Bestbuy)

Kupokea hela Tanzania lazima utumie US Mastercard Services ambazo ku sign up tu unapata 25$ lkn payout ni mpaka ifikie 100$Na hela ya kutoa hela ATM za mastercard ni 1% ya hela unayo cashoutNa kwa mwaka unalipa 25$ za service kutumia service yao ambayo iko fair iwapo hiyo acct itakua inakuingiza hela nyingiMaelezo zaidi angali Chati niloweka chiniHiyo sio shida faida yao ni nn hawa jamaa?1.Unafanya maombi ya BURE ya Master Card ambayo inakua ya US kupitia hapa US Mastercard Services 2.Maombi yanachukua mda kidogo lazima uwe mpole kabla hawajakukubalia3.Wakiyakubali maombi yako utatumiwa Master card yako kupitia FEDEX/DHL4.Hatua ya pili uta activate card kwenye website yao5.Baada ya hapo fungua PayPal account kisha weka details za Master card uliyotumiwa6.Kishautakua unalipwa na kupokea malipo bila shida yoyote5.Lakini bei zao kutoa hela katika ATM yoyote e.g NBC,CRDB,BARCKLAYS,STANBIC e.t.c makato yao ni kama ifatavyo[TABLE="class: cms_table_fees-table"][TR][TH]Item[/TH][TH]Price (USD)[/TH][TH]Unit[/TH][TH]How Applied[/TH][/TR][TR][TD="class: cms_table_title, colspan: 4"]Card Account[/TD][/TR][TR][TD="class: cms_table_item"]Annual Account Maintenance[/TD][TD="class: cms_table_price"]$29.95[/TD][TD="class: cms_table_unit"]Per year[/TD][TD="class: cms_table_how-applied"]From available balance - each year[/TD][/TR][TR][TD="class: cms_table_seperator, colspan: 4"][/TD][/TR][TR][TD="class: cms_table_item"]Card Replacement[/TD][TD="class: cms_table_price"]$12.95[/TD][TD="class: cms_table_unit"]Per card[/TD][TD="class: cms_table_how-applied"]One Time - when issuing a replacement card[/TD][/TR][TR][TD="class: cms_table_seperator, colspan: 4"][/TD][/TR][TR][TD="class: cms_table_title, colspan: 4"]ATM/Cash Withdrawals or Transactions *[/TD][/TR][TR][TD="class: cms_table_item"]ATM Withdrawal or POS/Bank Teller Cash Disbursement[/TD][TD="class: cms_table_price"]$3.15[/TD][TD="class: cms_table_unit"]Per Trx[/TD][TD="class: cms_table_how-applied"]When withdrawal or disbursement is requested(*surcharge may also be applied by your ATM/POS service provider)[/TD][/TR][TR][TD="class: cms_table_seperator, colspan: 4"][/TD][/TR][TR][TD="class: cms_table_item"]ATM Decline Fee[/TD][TD="class: cms_table_price"]$1.00[/TD][TD="class: cms_table_unit"]Per Trx[/TD][TD="class: cms_table_how-applied"]When withdrawal request is declined(*surcharge may also be applied by your ATM service provider)[/TD][/TR][TR][TD="class: cms_table_seperator, colspan: 4"][/TD][/TR][TR][TD="class: cms_table_item"]ATM Balance Inquiry Fee[/TD][TD="class: cms_table_price"]$1.00[/TD][TD="class: cms_table_unit"]Per Trx[/TD][TD="class: cms_table_how-applied"]When ATM balance inquiry is made(*surcharge may also be applied by your ATM service provider)[/TD][/TR][/TABLE]