Je, Zitto Kabwe alipotosha kuhusu operesheni ya kummaliza (SAI)?

beth said:



Naomba tulitazame suala hili kwa umakini.



Jumamosi iliyopita, Mbunge Zitto Kabwe alitoa taarifa kwamba amepata taarifa juu ya kuwepo operesheni maalum ya kutaka kumnyamazisha(kumuua). Taarifa kamili ipo kwenye uzi huu >







Sasa, ndani ya masaa 48 tangu Zitto avujishe mpango huo, ikaja taarifa mpya kutoka kwa Spika.



Inadaiwa kuwa lengo la Spika Ndugai ni kujaribu kumnyamazisha CAG (SAI) asiendelee kuzungumzia madudu ya Serikali/Bunge. Hii kwangu haiwezi kuwa coincidence.



Kwa msingi wa taarifa ya Zitto, ambayo alieleza kuwa kuna operesheni maalum ya kummaliza SAI (kirefu chake ni Supreme Audit Institution) ambaye kiongozi wake ni Prof. Assad;



Naomba kuhoji kuhoji maswali 3 yafuatayo;



1. Je, Zitto alijihami akidhani mlengwa ni yeye badala ya CAG?

2. Je, Zitto anashiriki kwenye mipango hii kwa kuhamisha magoli makusudi?

3. Kwanini Zitto ajinasibishe na SAI?



Kwa kuwa tunaye humu jamvini, Itapendeza zaidi kama Zitto mwenyewe atakuja kufafanua hili. Otherwise, karibuni nyote kwa mawazo yakinifu. Great Thinkers,Naomba tulitazame suala hili kwa umakini.Jumamosi iliyopita, Mbunge Zitto Kabwe alitoa taarifa kwamba amepata taarifa juu ya kuwepo operesheni maalum ya kutaka kumnyamazisha(kumuua). Taarifa kamili ipo kwenye uzi huu > Zitto: Kuna operation maalum ya kunimaliza (kuniua) - JamiiForums Sasa, ndani ya masaa 48 tangu Zitto avujishe mpango huo, ikaja taarifa mpya kutoka kwa Spika. Spika Ndugai amtaka Prof. Assad(CAG) kufika mbele ya kamati ya maadili vinginevyo atapelekwa kwa pingu - JamiiForums Inadaiwa kuwa lengo la Spika Ndugai ni kujaribu kumnyamazisha CAG (SAI) asiendelee kuzungumzia madudu ya Serikali/Bunge. Hii kwangu haiwezi kuwa coincidence.Kwa msingi wa taarifa ya Zitto, ambayo alieleza kuwa kuna operesheni maalum ya kummaliza SAI (kirefu chake ni Supreme Audit Institution) ambaye kiongozi wake ni Prof. Assad;Naomba kuhoji kuhoji maswali 3 yafuatayo;1. Je, Zitto alijihami akidhani mlengwa ni yeye badala ya CAG?2. Je, Zitto anashiriki kwenye mipango hii kwa kuhamisha magoli makusudi?3. Kwanini Zitto ajinasibishe na SAI?Kwa kuwa tunaye humu jamvini, Itapendeza zaidi kamamwenyewe atakuja kufafanua hili. Otherwise, karibuni nyote kwa mawazo yakinifu. Click to expand...

There are 2 probabilities my dear sister here, 1 it might be true what zitto is saying coz if you rember hon tundu lissu before he was attacked he had issued such info and we never took him serious, 2 it might aslo be a diversion strategy by speaker ndugai to summon the CAG, coz the speaker knows very well such a summon is and will draw attention from the public and other parties, so either one of the 2 i still beleive what hon zitto said, this gava of jiwe is full of evil and murderers, be blessed