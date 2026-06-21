Je, Yericko Nyerere ni nabii? Mengi aliyotahadharisha ndo yanawakumba CHADEMA kwa sasa

Je, Yericko Nyerere ni nabii? Mengi aliyotahadharisha ndo yanawakumba CHADEMA kwa sasa

MamaSamia2025

MamaSamia2025

JF-Expert Member
Joined
Mar 29, 2012
Posts
20,163
Reaction score
41,665
Hili jasusi la bamia ni nabii? Ninashangazwa karibu kila kitu alichotahadharisha kuhusu CHADEMA ndo kinatokea kwa wakati huu. CHADEMA wakampigie magoti ili awavushe. Jamaa ana kipawa kikubwa cha kiroho. Nitakumbushia machache aliyotahadharisha.

Yeriko alikitahadharisha chama chake cha zamani kuhusu kukabidhi chama kwa wanaharakati. Alionya ila hakusikilizwa. Leo hii mwanaharakati Mange anawatukana viongozi wa CHADEMA hadharani kwa kutosapoti maandamano haramu ya mwezi ujao. Mbele ya Mange hawa kina Heche ni takataka. Nimeona jitihada za CHADEMA kupitia Mnyika ikijiweka kando na maandamano haramu.

Yeriko pia alionya chama kuendeshwa kwa michango badala ya ruzuku. Wote ni mashahidi kuhusu vilio kutoka ufipani kuhusu pesa. Pumzi imekata mapema.

Ninawasihi CHADEMA kuunda timu ya wazee wenye busara kwenda huko Mbutu, Block E kuongea na jasusi la bamia ili kukinusuru chama. CHADEMA kwa sasa inamhitaji sana Yeriko kuliko Yeriko anavyoihitaji CHADEMA. Tafadhali mwamba Yeriko wavushe hawa nyumbu.
 
MamaSamia2025 said:
Hili jasusi la bamia ni nabii? Ninashangazwa karibu kila kitu alichotahadharisha kuhusu CHADEMA ndo kinatokea kwa wakati huu. CHADEMA wakampigie magoti ili awavushe. Jamaa ana kipawa kikubwa cha kiroho. Nitakumbushia machache aliyotahadharisha.

Yeriko alikitahadharisha chama chake cha zamani kuhusu kukabidhi chama kwa wanaharakati. Alionya ila hakusikilizwa. Leo hii mwanaharakati Mange anawatukana viongozi wa CHADEMA hadharani kwa kutosapoti maandamano haramu ya mwezi ujao. Mbele ya Mange hawa kina Heche ni takataka. Nimeona jitihada za CHADEMA kupitia Mnyika ikijiweka kando na maandamano haramu.

Yeriko pia alionya chama kuendeshwa kwa michango badala ya ruzuku. Wote ni mashahidi kuhusu vilio kutoka ufipani kuhusu pesa. Pumzi imekata mapema.

Ninawasihi CHADEMA kuunda timu ya wazee wenye busara kwenda huko Mbutu, Block E kuongea na jasusi la bamia ili kukinusuru chama. CHADEMA kwa sasa inamhitaji sana Yeriko kuliko Yeriko anavyoihitaji CHADEMA. Tafadhali mwamba Yeriko wavushe hawa nyumbu.
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Of all peoples yerico nyerere 😂😂😂😂😂😂😂
 
MamaSamia2025 said:
Hili jasusi la bamia ni nabii? Ninashangazwa karibu kila kitu alichotahadharisha kuhusu CHADEMA ndo kinatokea kwa wakati huu. CHADEMA wakampigie magoti ili awavushe. Jamaa ana kipawa kikubwa cha kiroho. Nitakumbushia machache aliyotahadharisha.

Yeriko alikitahadharisha chama chake cha zamani kuhusu kukabidhi chama kwa wanaharakati. Alionya ila hakusikilizwa. Leo hii mwanaharakati Mange anawatukana viongozi wa CHADEMA hadharani kwa kutosapoti maandamano haramu ya mwezi ujao. Mbele ya Mange hawa kina Heche ni takataka. Nimeona jitihada za CHADEMA kupitia Mnyika ikijiweka kando na maandamano haramu.

Yeriko pia alionya chama kuendeshwa kwa michango badala ya ruzuku. Wote ni mashahidi kuhusu vilio kutoka ufipani kuhusu pesa. Pumzi imekata mapema.

Ninawasihi CHADEMA kuunda timu ya wazee wenye busara kwenda huko Mbutu, Block E kuongea na jasusi la bamia ili kukinusuru chama. CHADEMA kwa sasa inamhitaji sana Yeriko kuliko Yeriko anavyoihitaji CHADEMA. Tafadhali mwamba Yeriko wavushe hawa nyumbu.
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Mashoga mnapeana promo
 
MamaSamia2025 said:
Hili jasusi la bamia ni nabii? Ninashangazwa karibu kila kitu alichotahadharisha kuhusu CHADEMA ndo kinatokea kwa wakati huu. CHADEMA wakampigie magoti ili awavushe. Jamaa ana kipawa kikubwa cha kiroho. Nitakumbushia machache aliyotahadharisha.

Yeriko alikitahadharisha chama chake cha zamani kuhusu kukabidhi chama kwa wanaharakati. Alionya ila hakusikilizwa. Leo hii mwanaharakati Mange anawatukana viongozi wa CHADEMA hadharani kwa kutosapoti maandamano haramu ya mwezi ujao. Mbele ya Mange hawa kina Heche ni takataka. Nimeona jitihada za CHADEMA kupitia Mnyika ikijiweka kando na maandamano haramu.

Yeriko pia alionya chama kuendeshwa kwa michango badala ya ruzuku. Wote ni mashahidi kuhusu vilio kutoka ufipani kuhusu pesa. Pumzi imekata mapema.

Ninawasihi CHADEMA kuunda timu ya wazee wenye busara kwenda huko Mbutu, Block E kuongea na jasusi la bamia ili kukinusuru chama. CHADEMA kwa sasa inamhitaji sana Yeriko kuliko Yeriko anavyoihitaji CHADEMA. Tafadhali mwamba Yeriko wavushe hawa nyumbu.
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Shoga utoe ushauri kwa chadema hii ni ajabu
 
MamaSamia2025 said:
Hili jasusi la bamia ni nabii? Ninashangazwa karibu kila kitu alichotahadharisha kuhusu CHADEMA ndo kinatokea kwa wakati huu. CHADEMA wakampigie magoti ili awavushe. Jamaa ana kipawa kikubwa cha kiroho. Nitakumbushia machache aliyotahadharisha.

Yeriko alikitahadharisha chama chake cha zamani kuhusu kukabidhi chama kwa wanaharakati. Alionya ila hakusikilizwa. Leo hii mwanaharakati Mange anawatukana viongozi wa CHADEMA hadharani kwa kutosapoti maandamano haramu ya mwezi ujao. Mbele ya Mange hawa kina Heche ni takataka. Nimeona jitihada za CHADEMA kupitia Mnyika ikijiweka kando na maandamano haramu.

Yeriko pia alionya chama kuendeshwa kwa michango badala ya ruzuku. Wote ni mashahidi kuhusu vilio kutoka ufipani kuhusu pesa. Pumzi imekata mapema.

Ninawasihi CHADEMA kuunda timu ya wazee wenye busara kwenda huko Mbutu, Block E kuongea na jasusi la bamia ili kukinusuru chama. CHADEMA kwa sasa inamhitaji sana Yeriko kuliko Yeriko anavyoihitaji CHADEMA. Tafadhali mwamba Yeriko wavushe hawa nyumbu.
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MamaSamia2025 said:
Kwa sasa kina NURUVAZI na Mange wanasikilizwa kuliko Heche. Huko Twitter wanaCHADEMA wanatukana viongozi wao kwa kutosapoti maandamano haramu.
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Naamini hata wewe hukijui ulichokiandika
 
MamaSamia2025 said:
Hili jasusi la bamia ni nabii? Ninashangazwa karibu kila kitu alichotahadharisha kuhusu CHADEMA ndo kinatokea kwa wakati huu. CHADEMA wakampigie magoti ili awavushe. Jamaa ana kipawa kikubwa cha kiroho. Nitakumbushia machache aliyotahadharisha.

Yeriko alikitahadharisha chama chake cha zamani kuhusu kukabidhi chama kwa wanaharakati. Alionya ila hakusikilizwa. Leo hii mwanaharakati Mange anawatukana viongozi wa CHADEMA hadharani kwa kutosapoti maandamano haramu ya mwezi ujao. Mbele ya Mange hawa kina Heche ni takataka. Nimeona jitihada za CHADEMA kupitia Mnyika ikijiweka kando na maandamano haramu.

Yeriko pia alionya chama kuendeshwa kwa michango badala ya ruzuku. Wote ni mashahidi kuhusu vilio kutoka ufipani kuhusu pesa. Pumzi imekata mapema.

Ninawasihi CHADEMA kuunda timu ya wazee wenye busara kwenda huko Mbutu, Block E kuongea na jasusi la bamia ili kukinusuru chama. CHADEMA kwa sasa inamhitaji sana Yeriko kuliko Yeriko anavyoihitaji CHADEMA. Tafadhali mwamba Yeriko wavushe hawa nyumbu.
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Pilipili ziko shamba,huo muwasho unaupata Vipi?!!Komaa na chama chako!
 
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