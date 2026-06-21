Je, Yericko Nyerere ni nabii? Mengi aliyotahadharisha ndo yanawakumba CHADEMA kwa sasa

Hili jasusi la bamia ni nabii? Ninashangazwa karibu kila kitu alichotahadharisha kuhusu CHADEMA ndo kinatokea kwa wakati huu. CHADEMA wakampigie magoti ili awavushe. Jamaa ana kipawa kikubwa cha kiroho. Nitakumbushia machache aliyotahadharisha.



Yeriko alikitahadharisha chama chake cha zamani kuhusu kukabidhi chama kwa wanaharakati. Alionya ila hakusikilizwa. Leo hii mwanaharakati Mange anawatukana viongozi wa CHADEMA hadharani kwa kutosapoti maandamano haramu ya mwezi ujao. Mbele ya Mange hawa kina Heche ni takataka. Nimeona jitihada za CHADEMA kupitia Mnyika ikijiweka kando na maandamano haramu.



Yeriko pia alionya chama kuendeshwa kwa michango badala ya ruzuku. Wote ni mashahidi kuhusu vilio kutoka ufipani kuhusu pesa. Pumzi imekata mapema.



Ninawasihi CHADEMA kuunda timu ya wazee wenye busara kwenda huko Mbutu, Block E kuongea na jasusi la bamia ili kukinusuru chama. CHADEMA kwa sasa inamhitaji sana Yeriko kuliko Yeriko anavyoihitaji CHADEMA. Tafadhali mwamba Yeriko wavushe hawa nyumbu.