Je, unawafahamu wafanya-kazi wa USALAMA WA TAIFA?? Uliwahi kuwaona?? Wasome hapa.

Mimi ni yule yule JamiiForums member: Nina Akili Ndogo Sana.



#USALAMA_WA_TAIFA



Je, unawafahamu watu wa Usalama wa Taifa?? Uliwahi kuwaona?? Uliwaona lini?? Uliwaona wapi??



Uliwezaje kuwatambua kama hao ndio wenyewe na sio wanakudanganya??



Nini maana halisi ya Usalama wa Taifa??



Ndugu yangu Mtanzania, sasa ngoja leo nikufundishe jambo moja, dogo kuhusiana na usalama wa Taifa letu pendwa na zuri la Tanzania, ambalo ninahisi watu wengi hawalijui ama hawana elimu ya kutosha juu ya suala hilo.



Kuchangia ama kuwa mdau katika Usalama wa Taifa letu pendwa la Tanzania sio lazima mtu afanye kazi Idara ya Usalama wa Taifa -TISS- (Intelligence Service), Idara ya Polisi (Police Force) au Jeshini la wananchi wa Tanzania (JWTZ - The Military)



Kuwa sehemu ya usalama wa Taifa ni kwamba, wewe kama raia mwema (mtu wa kawaida kabisa mwenye kipato cha chini) unapaswa kuwa chachu ama engine ya mabadiliko chanya ndani ya jamii unamoishi.



Wewe kama mtanzania/raia mwema, ukimsaidia, kwa mfano, mtoto wa jirani yako pesa kwa ajili ya kulipia ada ya shule au ukaamua kumshonea sare (uniform) na kisha akafanikiwa kurudi darasani kusoma unakuwa umeisaidia sana nchi yako pendwa ya Tanzania na wewe muda huo huo unakuwa tayari ni mtu wa USALAMA WA TAIFA.



Unajua ni kwanini ninasema unakuwa tayari ni mtu wa USALAMA WA TAIFA?? Unakuwa tayari ni mtu wa USALAMA WA TAIFA kwa kwa maana kwamba laiti kama mtoto/mwanafunzi huyo angeendelea kukaa mtaani kuna uwezekano mkubwa angeweza kukutana na magenge ya watu waovu (wahuni) na kisha kuangukia katika kufundishwa tabia za hovyo, zisizofaa na za kihalifu zitakazoweza kupelekea yeye kuwa kibaka au jambazi kwa miaka ya mbeleni, jambo ambalo ni hatari mno kwa mustakabali mwema wa usalama wa jamii na nchi yetu kwa ujumla.



Hivyo basi, kitendo cha wewe kumuonesha, uungwana, wema na ukarimu huo wa kumrudisha shuleni ambapo sasa ataenda kukutana na watu sahihi, yaani walimu, watakaomsaidia sana katika kumrudisha katika njia itakayomfanya (mtoto huyo) aje kuwa mtu muhimu na "asset" kubwa sana ndani ya jamii anamoishi.



Basi, kwa kufanya hivyo, hapo unakuwa umetimiza wajibu wako ipasavyo kama raia mwema (a responsible citizen) na mzalendo wa kweli wa taifa letu hili pendwa la Tanzania.



KUWA MZALENDO, SAIDIA SANA MASIKINI KADRI YA UWEZO WAKO.