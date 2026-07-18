Je, umewahi kula mnyama ama wadudu gani Hadi ukajisemea nilikuwa wapi siku zote hizo? Nimekula wanyama wengi sana.

Kuishi kwingi kuona mengi wakuu.Habari za Leo ninyi nyote wakuu!Ninaudhoefu kadhaa wa kuishi porini kulingana na kupenda Nature ama kuwa na Hobby ya kilimo na kufuga.Nimeishi maporini Kwa nyakati tofauti tofauti na kukuta jamii zikila wanyama ambao kikwetu ni mwiko na hawaliwi ila jamii hiyo ndo unakuta chakula chao au ni mboga Yao pendwa!Kanda ya ziwa ni ngumu kukuta watu wanakula.PanyaBundiMweweKipangaFisiChuiNyaniNdeziFunza wa kwenye magogo ya miti nk.Hao ni ngumu na sikuwahi kuona tangu kukua kwangu.Lakini Kwa mara ya kwanza nikiwa pwani nilishuhudia Nyani analika vizuri TU na watu jamii ya malila kutoka mbeya huko na waluguru kama sio wapogoroNi nusura TU nile nyani Kwa mpogoro kama sio mluguru bahati yangu nilikuwa na msukuma akanikataza Kwa kisuma Kisha nikaona kiganja Cha nyani wao walikuwa wanamuita abdalah kapotea.Hapo alikuwa amebanikwa vizuri kwenye moto wa nje uroho ukaniingia na vile Kwa mtani wetu nikataka kujipimia kumbe nyani bana.Nikiwa huko nilishuhudia panya wakubwa wanaliwa vyema TU wengine waliitwa ndezi hii ni mto Ruvu kulikuwa na makabila tofauti wakiwamo na wazaramo wenyeji wetu.Pamoja na yote hayo sikula hao wanyama.Sasa nimeenda mahali pengine tena nikakutana na wafipa na wabende nk asee wanafukia vitu vya ajabu sana na ikanifanya sasa nami nitest mitambo wanyama niliokula na kuona ni watamu TU na hawana shida labda shida uwe nayo wewe mwenyewe niNdeziMwewe wakubwa kabisa wale wenye uwezo wa kubeba hata mtoto wa mbuziChuiMbawalaNungununguKasogo yeyeNguruwe poriKuna mnyama fln jina limenitoka wale huchimba mashimo Kwa Kasi sana .Hawa wanyama watamu sana.Ajabu ni bawala hana mafuta hata Tone Moja yaani ni mnyama asiyechosha kumla lakini ndo hivyo hana mafuta kabisa kabisa pamoja na kuwa amenawili vyema!Naangalia namna nipate mtu wa kumuandaa chatu vizuri naye ni mle TU kesi iishe.Hao ni baadhi TU ya wanyama niliokula ambao kwetu hawaliwiLabda Hawa ndo Kwa uchache huliwa huko kwetuNguruwe pori(kwanza hawako)Ngiri hawapo piaNungunungu wapi wakubahatisha walaji ni wachache mnoMbawala wapi ila SI Kwa wingi ..hasa shida kubwa ni koo mfano ukoo wetu ni mwiko kumla pasina sababu yoyote ya maana Mimi nimemla na Niko vizuri TU.Wewe umewahi kula nini ambachi kwenu ama jamii yenu haili kabisa?