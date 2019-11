Je, siku ya binaadamu kufufuliwa atakua katika hali ipi?

Hi Guys,



Kichwani nina mlolongo wa maswali mengi ambayo sina majibu yake, huwa nayaita ndio maswali magumu zaidi duniani kujibika maana yanahitaji Logic, Reasoning, Research n.k katika kupata majibu yake. Tena yajibiwe mtu akiwa hajaegemea upande wowote.



NB. Katika mauti ya binaadamu huwa kuna beliefs kama tatu hivi kuu.



1. Binaadamu akifa ipo siku atafufuliwa.

2. Mwanadamu akifa huwa anazaliwa upya katika umbo lingine kutokana na matendo yake.

3. Binaadamu akifa ndio kapotea mazima.



Mimi ni muamini wa theory #1.



Moja ya maswali hayo ni hili hapa:



Twajua binadamu ni roho, baada ya roho kuacha mwili mwili huoza, hivyo roho ndio hubaki sehemu mabayo itasubiri kusomewa hukumu yake. Mungu atahukumu roho, ili uweze kuishi milele mwanadamu lazima uwe katikati mfumo wa roho.



Sasa shida inakuja hapa!



-Je siku ya kuhukumiwa mimi nitakua najifahamu kua ndio mimi? (Kumbuka roho ndio inabeba taarifa zako zote/kwenye roho ndio kuna mind ambayo inahusika nawe kujitambua)



-Kama nitajitambua nitawezaje kuishi heaven kwa raha huku wazazi na ndugu zangu wapendwa nimewashuhudia wakienda kuchomwa moto?



-Labda siku hiyo tutakua hatutambuani, kama hatutambuani it means hata mimi sitajitambua. Sasa kama mimi sitajitambua nitajuaje kama ni mimi ndio niko peponi au motoni? (Kumbuka kama nikijitambua sitafurahia kwenda heaven wakati my wife and any of my kids they're suffering in hell)



-Sawa nitajitambua, nitakubali na matokeo ndigu zangu wateseke motoni. Je wale wanawake 70 bikra nitawafaidi vipi wakati mimi nitakua katika mfumo wa roho, roho haiwezi kufanya mapenzi and lastly huko Mungu hawezi kuparuhusu tupafanye danguro. (Kumbuka Mbinguni tutakua kwa mfumo wa roho, sio mwili maana mwili huharibika. Kama tukiwa nao basi hatutoishi huko milele, mwili ni compatible kwa maisha ya Duniani tu)



-Tufanye sawa Mungu ataruhusu tuwe na wanawake 70, je hao wanawake walioenda Heaven watapewa nini na wao? Kama hawatopewa wanaume 70 kila mmoja basi ile sifa ya Mungu ya kutokubagua itakua haina maana tena!



Yangu ni hayo tu naomba majibu yenu wakuu, Hisia za deni sizihitaji. Nataka watu strong spiritually waweze kujadili hili kwa kiimani na kisayansi (Philosophically n psychologically). Nikipata wasaa nitawashirikisha maswali mengine yanayonisumbua!



The End..

Vers.