Je! Ni sawa rafiki au ndugu yako akuombe uzae na mke wake?

Je! Ni sawa rafiki au ndugu yako akuombe uzae na mke wake?

M

Mopak

JF-Expert Member
Joined
Sep 19, 2024
Posts
1,586
Reaction score
3,268
Wana jf kuna mtu kaoa amekaa 4yrs bila mtoto, na rafiki yake ana watoto kadhaa. Sasa jamaa ashachoka kuitwa uncle na wale watoto wa rafiki yake anatamani na yeye aitwe baba cku moja.

Jamaa kaamua kuchukua hatua ya kuongea na mke wake atoke nje ya ndoa ila kwa sharti la mke wake azae tu na huyo rafiki yake mwenye watoto.

Jamaa akamuomba rafiki yake na hana shida na huyo mke asiye na mtoto kakubali kulala na shemeji yake yaani rafiki wa mme wake ili tu apate mtoto. Tatizo linakuja kwa mke wa jamaa mwenye watoto wanahitaji wamshirikishe lakini wakulianzisha au wa kwenda kumuomba iwe hivyo ndio changamoto.

Swali linakuja hivi: je, itakuwa sawa kuzaa nae? Au wafanye bila kumshirikisha yule mtu wa nne? Au wamwambie tu? Na wa kumwambia au wa kumuomba ni nani?

NB: mwanamne ndio anashida ya kizazi kulingana na vipimo vya hospitali.
 
huyo jamaa ni wewe

majibu yake yapo humu kuna kesi kama iyo iko humu polisi alipewa kazi amzalishe mke wa polisi mwenzake akaichapa ila hakuwahi fanikisha zoezi

kumbe na yeye hana nguvu na wale watoto hawakuwa wake kumbe wa binamu wa mke wake

sijui iliishaje ile kesi maana ilifika mahakamani
 
Mopak said:
Wana jf kuna mtu kaoa amekaa 4yrs bila mtoto, na rafiki yake ana watoto kadhaa. Sasa jamaa ashachoka kuitwa uncle na wale watoto wa rafiki yake anatamani na yeye aitwe baba cku moja. Jamaa kaamua kuchukua hatua ya kuongea na mke wake atoke nje ya ndoa ila kwa sharti la mke wake azae tu na huyo rafiki yake mwenye watoto. Jamaa akamuomba rafiki yake na hana shida na huyo mke asiye na mtoto kakubali kulala na shemeji yake yaani rafiki wa mme wake ili tu apate mtoto. Tatizo linakuja kwa mke wa jamaa mwenye watoto wanahitaji wamshirikishe lakini wakulianzisha au wa kwenda kumuomba iwe hivyo ndio changamoto.

Swali linakuja hivi: je itakuwa sawa kuzaa nae? Au wafanye bila kumshirikisha yule mtu wa nne? Au wamwambie tu? Na wa kumwambia au wa kumuomba ni nani?
NB: mwanamne ndio anashida ya kizazi kulingana na vipimo vya hospitali.
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Wazee wetu zamani akishajigundua hawezi kutungisha mimba alimuomba nduguye wa damu afanye hivyo,ili kuendeleza damu ya kiukoo husika!....
 
zipompa said:
huyo jamaa ni wewe

majibu yake yapo humu kuna kesi kama iyo iko humu polisi alipewa kazi amzalishe mke wa polisi mwenzake akaichapa ila hakuwahi fanikisha zoezi

kumbe na yeye hana nguvu na wale watoto hawakuwa wake kumbe wa binamu wa mke wake

sijui iliishaje ile kesi maana ilifika mahakamani
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sio mimi kiongozi na sio fresh nitoe codes
 
Mopak said:
Wana jf kuna mtu kaoa amekaa 4yrs bila mtoto, na rafiki yake ana watoto kadhaa. Sasa jamaa ashachoka kuitwa uncle na wale watoto wa rafiki yake anatamani na yeye aitwe baba cku moja. Jamaa kaamua kuchukua hatua ya kuongea na mke wake atoke nje ya ndoa ila kwa sharti la mke wake azae tu na huyo rafiki yake mwenye watoto. Jamaa akamuomba rafiki yake na hana shida na huyo mke asiye na mtoto kakubali kulala na shemeji yake yaani rafiki wa mme wake ili tu apate mtoto. Tatizo linakuja kwa mke wa jamaa mwenye watoto wanahitaji wamshirikishe lakini wakulianzisha au wa kwenda kumuomba iwe hivyo ndio changamoto.

Swali linakuja hivi: je itakuwa sawa kuzaa nae? Au wafanye bila kumshirikisha yule mtu wa nne? Au wamwambie tu? Na wa kumwambia au wa kumuomba ni nani?
NB: mwanamne ndio anashida ya kizazi kulingana na vipimo vya hospitali.
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Mke asafiri na mme wake huko vacation. Akajilengeshe kwa mtu yeyote ila sio wanaomjua. Apate mimba maisha yaendelee. Barobaro wapo kibao.

Hiyo ya rafiki yake bora afanye na ndugu.
Kwa rafiki atakuja kujuta na kusaga meno..... Kuna siku atakosa mke na mtoto.
 
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