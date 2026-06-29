Je! Ni sawa rafiki au ndugu yako akuombe uzae na mke wake?

Wana jf kuna mtu kaoa amekaa 4yrs bila mtoto, na rafiki yake ana watoto kadhaa. Sasa jamaa ashachoka kuitwa uncle na wale watoto wa rafiki yake anatamani na yeye aitwe baba cku moja.



Jamaa kaamua kuchukua hatua ya kuongea na mke wake atoke nje ya ndoa ila kwa sharti la mke wake azae tu na huyo rafiki yake mwenye watoto.



Jamaa akamuomba rafiki yake na hana shida na huyo mke asiye na mtoto kakubali kulala na shemeji yake yaani rafiki wa mme wake ili tu apate mtoto. Tatizo linakuja kwa mke wa jamaa mwenye watoto wanahitaji wamshirikishe lakini wakulianzisha au wa kwenda kumuomba iwe hivyo ndio changamoto.



Swali linakuja hivi: je, itakuwa sawa kuzaa nae? Au wafanye bila kumshirikisha yule mtu wa nne? Au wamwambie tu? Na wa kumwambia au wa kumuomba ni nani?



NB: mwanamne ndio anashida ya kizazi kulingana na vipimo vya hospitali.