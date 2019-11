Je, ni kweli kuwa Wayahudi walikuwa weusi?

ManchoG said:



hakuna kisichowahi kujadiliwa humu



Mada kama hii ni moja ya mada za kivivu zinazochosha akili na zenye kujirudiarudia bila kupata muafaka



Hao mnaowazungumzia ni jamii ya watu iliyokuwa na utaratibu wa kupenda wake wengi



Hivyo wala usishangae baadae ukikurejelea na wewe pia kama myahudi halafu ukashangaa...!



Tatizo la mtanzania, huwaga anaamini kwamba akisoma kitu mara moja basi ameshamaliza kabisa. Hili ni moja ya tatizo nililoliona tangu nafundisha chuo kikuu kwamba mwanafunzi au mwalimu akifahamu kitu huwa anakuwa hana haja ya kukigusa wala kukipitia tena, anaamini kwamba ashakuwa Guru. And this is a reason Education Quality in the country is abysmally low than ever before.

Halafu umeongea hoja mufulisi sana, swala la wake wengi limekuwepo tokea kipindi cha The Mayans, The Aztecs, The Greeks, The Achaemenids to the Mongols. Hata huku Afrika wakina Mkwawa na Mnyigumba waliona wake wengi. Tabia ya kuwa na mke moja ilienezwa na umisheni wa mtume Paulo na kukufikia wewe mwafrika kwa kupitia meli za Vasco Da Gama na Karl Peters.

Mfalme Charlemagne alikuwa na watoto wengi mno lakini leo hii bado wanafahamika na kila Raisi wa Marekani na Mfalme wa Ulaya ana damu yake. Au Chingis Khan katika harakati za kuzaa tunaambiwa katika wachina 10 basi hukosi watu wanne wenye damu yake.