Je, naweza kuolewa tena?

God hold you responsible to your vow. Unaweza kushauriwa na watu hata wachungaji baadhi kuwa it's okay. But It is Never Okay. God ordained a marriage of one wife and husband and the vow is till dearth do us part. I don't care the situation. God's word is true and shall remain true.



Warumi 7:2-3

[2]Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai; bali akifa yule mume, amefunguliwa ile sheria ya mume.

[3]Basi wakati awapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinzi. Ila mumewe akifa, amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi, ajapoolewa na mume mwingine.



Na nyingine hii



1 Wakorintho 7:10-11

[10]Lakini wale waliokwisha kuoana nawaagiza; wala hapo si mimi, ila Bwana; mke asiachane na mumewe;

[11]lakini, ikiwa ameachana naye, na akae asiolewe, au apatane na mumewe; tena mume asimwache mkewe.



If you take God at his word He will honor it for God cannot lie