Je mtu hawezi epuka hatma (fate)yake? Kama mtu huyu Aliemuu Baba yake na Kumuoa Mama yake.

Wasalam wana jukwaa!



Kwanza kabisa Namshukur Mungu kwa uhai.



Tangu nijiunge Jamii Forum yapita miaka kadhaa sasa, na nimekuwa nikijifunza mengi kutoka kwa watu wenye uelewa wa mambo katika taaluma mbali mbali. Niseme wazi kuwa sehem hii imenikuza kimtizamo na kifikra mno.



Leo napenda kuweka mada juu ya hiki kitu kinachoitwa "HATMA" au "FATE" kwa kimombo. Nauliza je mtu hawezi badili au kimbia hatma yake?

Kwa kulejea mfano katika kitabu kinachoitwa "Oedipus The King" cha Sophocles 429 BC ambapo Muhusika mkuu Oedipus alimuua Baba yake na kumuoa mama yake na wakaja kuzaa watoto wawili yaan Antigone na Ismene.



Kwa wale walosoma UDSM, Shahada ya Elimu ya Jamii na Ualimu (Bachelor of Arts with Education) wakachukua Literature au walosoma Shahada ya Elimu ya Jamii katika Fasihi (Bachelor of Arts in Literature) na amini watakua wamewahi kusoma kitu hiki kutoka kwa Dr Adam Korogoto kwenye Lt 110 Introduction to Literacy Theories hasa kwenye ile Theory ya Pscho-analyisis ya Sigmund Freud ambayo inazungumzia kwa namna gani binadam huendeshwa na nguvu iliyondani mwake pasi na yeye kujua (Ego, super ego na Id) au hata kwenye Lt 212 Drama inayojikita zaid kwenye Chimbuko la Tamthilia (Drama) katika ulimwengu huu na ikaelezewa na Plato katika kitabu chake cha Poetics.



Naomba nizungumzie kidogo maudhui ya stori hii kutoka katika kitabu. Ni katika kabila la Thebes huko ugiriki miaka ya BC (Before Common era) katika ufalme ambapo mfalme Laius na Jocasta wana pata mtoto wa kiume, wanapohitaji kupata baraka za kimungu juu ya mtoto yule Priest anasema kuwa mtoto huyo kazaliwa na laana, atakukuja kumuu baba yake na amuoe mama yake.



Mfalme Laius anaagiza mtoto auliwe na anampa mama jukumu la kumuua mtoto, Jacasta anashindwa kumuua anamuagiza mtumish wao (Shepherd) akumuue. Mtumishi anaenda na mtoto mpaka kwenye milima ya mbali, anamtoboa miguu kwa pini ili asiweze kutembea na kumuacha maana aliona hurumu kumuua akaona bora amuache mtoto afe mwenyewe.



Katika safari mchungaji wa mifugo anapita maeneo hayo na kusikia mtoto akilia, anamuokata na kwenda nae katika ufalme mwingine Unaoitwa Corinth na anamkabidhi mtoto kwa mfalme Polybus na mkewe Merope wolokua hawana mtoto, ambao walimlea vyema kama mtoto wao wa kumzaa na yeye (Oedipus) akakua huku akiamini kuwa wale ni wazazi wake wa kumzaa kabisa.



Sasa Oedipus kawa kijana lakini anasikia tetesi kuwa atamuu baba yake na kumuoa mama yake, anaamua kwenda kwa mtumishi (Oracle) kupata utabiri juu ya wazaz wake. Oracle badala ya kumpa jawabu ana mwambia kuwa yeye (Oedipus) atamuua baba yake na kumuo mama yake (Second Prophecy).



Oedipus anaamua kwenda mbali (anatoroka) ili kuikimbia hatama yake (fate) na anaamua kwenda mbali mno, akiwa njiani katika mapanda njia anakutana na msafara wa watu (King Laius) ambae ndiye baba yake mzazi na wanakinzana juu ya matumizi ya njia kwani Oedipus hakujua kama yule ni mfalme. Mfalme anaagiza Oedipus auwawe katika kujitetea Oedipus anamuua baba yake mzazi (1st Fate) na kuendelea na safari.



Anafika katika ufalame wa watu wa Thebes anakuta kuna kuna majanga ya ukame na njaa ilioletwa na mizimu kama adhabu (hii ndio sababu ya baba yake kuwa ameondoka iki kwenda kuomba mizimu kabla hajauawa na Oedipus). Mnyama huo uloleta laana ulikua umetoa kitendawili na watu walikua wameshindwa kutegua, lakin alipofika Oedipus alitegua.



Kwakua mfalme alikua ashauawa Oedipus anapewa ufalme kwa kuwa ameweza kutegua kitendawili na katila sheria za Thebes ukiwa mfalme una mrithi malkia hivyo Oedipus akamuoa Jocasta ambae ni mama yake mzazi (2rd Prophecy).



Baada ya muda lina kuja balaa la njaa na ukame tena, Oedipus anamuagiza Creon akaiulize Miungu juu ya chanzo Creon anarud na kumwambia kuwa sababu ni kutopatika muuaji wa mfalme. Oedipus anaanza kutafuta nani aliye muuaa mfalme pasi kujua kuwa ni yeye mwenyew.



Katika kutafuta huko baadae inagundundulika kuwa ni yeye ndie aliemuua mfalme na alimuoa mama yake. Ghafla Jocasta anaondoka na kwenda kujinyonga kisha Oedipus anamfuata na kuchukua pini zilizokua katika nguo ya Jocasta naye anajitobia macho na kuwa kipofu.



Oedipus anaomba apelekwe sehem ya mbali sana na kumuomba Creon awaangalie watoto zake ambao kwa namna nyingine ni dada zake.



Na hapo ndio ikawa mwisho wa Prophecy na yalotabiliwa yanatimia.





Je ni kweli kwamba mtu haezi ikwepa, hatma yake? Na kwa namna gan anaeza ikwepa kama uwezekano upo?



Naomba kuwasilisha kwa uchambuzi zaid.