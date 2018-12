Je matatizo ya Burundi yalianzia na kuuawa kwa mwanamfalme mpigania Uhuru, Louis Rwagosore? Je wabelgiji walimuua Rwagosore?

Heko kwa topic fikirishi! Mkuu, kifo cha Louis Rwagosore ni sehemu tu ya Historia ya machafuko na uvunjifu wa amani nchini Burundi. Kama ilivyo Rwanda, tatizo ni aina ya wakoloni walioitawala Burundi. Warundi waliishi kwa amani kuanzia miaka ya 1680 mpaka mwaka 1966 na hapo ndo figisu zikaanza. Ninanvyokumbuka ni kuwa, belgium walipendelea watutsi na kuleta matabaka kwenye jamii. side effect hizi za matabaka ndo chimbuko la genocide na machafuko yasiyoisha in Burundi na Rwanda ya 1994. Kwa uzoefu wangu, u-tutsi na uhutu hautoisha milele no matter how hard they try! iko damuni! (No disrespect ). Strategically, Rwagasore had to die ili zaire(DRC) iweze kuwa shamba la bibi kwa westerners(Belgium) na wengineo. Falsafa za Rwagasore na Patrice Lumumba kwa ukanda ule wa central Africa zilitishia maslahi binafsi ya wakoloni na project ilikuwa kuwa-eliminate wote 2 and mission was completed. kwa maoni yangu, Burundi haiwezi kuwa na amani ya kudumu kwa sababu bado kuna ututsi na u-hutu na viongozi wameonyesha hilo. Labda watawaliwe upya (which is impossible)